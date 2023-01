Israelische Sanitäter sagen, 2 Verwundete bei neuem Angriff in Jerusalem

JERUSALEM (AP) – Ein palästinensischer Schütze eröffnete am Samstag das Feuer in Ost-Jerusalem und verletzte mindestens zwei Menschen weniger als einen Tag, nachdem ein anderer Angreifer dort bei dem tödlichsten Angriff in der Stadt seit 2008 sieben vor einer Synagoge getötet hatte.

Bei der Schießerei in der Nähe der historischen Altstadt von Jerusalem wurden mindestens zwei Männer im Alter von 23 und 47 Jahren am Oberkörper verletzt, sagten Sanitäter. Sie seien bei vollem Bewusstsein und in mittelschwerem bis ernstem Zustand im Krankenhaus, fügten die Mediziner hinzu. Über den Zustand des Angreifers war zunächst nichts bekannt.

Es war die jüngste große Eskalation in einem der blutigsten Monate in Israel und im besetzten Westjordanland seit mehreren Jahren. Am Freitag tötete ein palästinensischer Schütze vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem mindestens sieben Menschen, darunter eine 70-jährige Frau.

Die israelische Polizei hatte am frühen Samstag nach dem Angriff in der Nähe der Synagoge eine Sicherheitsrazzia eingeleitet.

Sie schwärmten in das Viertel At-Tur des Schützen in Ost-Jerusalem aus und nahmen 42 Familienmitglieder, Nachbarn und andere ihm nahestehende Personen zum Verhör fest. Polizeichef Kobi Shabtai verstärkte die Sicherheitskräfte und wies die Polizei an, in 12-Stunden-Schichten zu arbeiten, hieß es in den Erklärungen, und forderte die Öffentlichkeit auf, eine Hotline anzurufen, wenn sie etwas Verdächtiges sehe.

Der frühere Freitagsangriff, der stattfand, als Anwohner den jüdischen Sabbat feierten, ereignete sich einen Tag, nachdem ein israelischer Militärangriff neun Palästinenser im Westjordanland getötet hatte. Die Schießerei am Freitag löste sowohl im besetzten Westjordanland als auch im Gazastreifen Feierlichkeiten aus, bei denen Menschen mit Waffen in die Luft feuerten, Hupen hupten und Süßigkeiten verteilten.

Der Gewaltausbruch, zu dem auch ein Raketenbeschuss aus Gaza und israelische Vergeltungsschläge gehörten, stellte Israels neue Regierung, die von Ultranationalisten dominiert wird, die auf eine harte Linie gegen die palästinensische Gewalt gedrängt werden, schon früh vor eine Herausforderung. Es warf auch eine Wolke über einen Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in der Region am Sonntag.

Premierminister Benjamin Netanjahu sagte vor Reportern im Hauptquartier der israelischen Polizei, er habe eine Sicherheitsbewertung durchgeführt und sich für „sofortige Maßnahmen“ entschieden. Er sagte, er werde sein Sicherheitskabinett am Samstagabend nach dem Ende des Sabbats einberufen, um eine weitere Antwort zu erörtern.

Netanjahu lehnte es ab, näher darauf einzugehen, sagte aber, Israel werde mit „Entschlossenheit und Gelassenheit“ handeln. Er rief die Öffentlichkeit auf, das Gesetz nicht selbst in die Hand zu nehmen.

Die Associated Press