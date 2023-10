Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält die Diskussion über die Verlässlichkeit der Opferzahlendie von der palästinensischen Organisation Hamas stammen, die im Gazastreifen regiert zynisch. Einerseits hat die WHO es schon seit Jahren Es gibt keinen Grund, an den Zahlen dieser Gesundheitsbehörden zu zweifeln sagte der WHO-Vertreter für die besetzten palästinensischen Gebiete, Richard Peeperkorn. Andererseits macht es keinen Unterschied, ob es tausend Opfer mehr oder weniger gibt – die humanitäre Lage im Gazastreifen ist katastrophal und die Zahl der Opfer durch israelische Angriffe enorm.

daher 23 der 35 Krankenhäuser im Gazastreifen sind noch teilweise funktionsfähig. Es muss manchmal am Boden operiert werde, sagte er. Tatsächlich werden täglich 94.000 Liter Treibstoff für Generatoren benötigt, um in den zwölf wichtigsten Krankenhäusern eine minimale Versorgung lebensbedrohlicher Krankheiten und Verletzungen aufrechtzuerhalten. Zwei Drittel der 72 kleineren Gesundheitsstationen sind geschlossen.