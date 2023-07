Israel hat Syrien mit Luftangriffen angegriffen.

Es richtete sich gegen vom Iran unterstützte Streitkräfte in Homs.

Homs gilt als Hochburg der Hisbollah.

Syrische Staatsmedien berichteten am Sonntag, dass Israel Luftangriffe in Syrien in der Nähe der von der Regierung kontrollierten Stadt Homs durchgeführt habe und die israelische Armee später erklärt habe, sie habe auf Raketenbeschuss reagiert.

Während des mehr als zehnjährigen Krieges in Syrien hat Israel Hunderte von Luftangriffen auf syrischem Territorium geflogen, die sich vor allem gegen vom Iran unterstützte Streitkräfte und libanesische Hisbollah-Kämpfer sowie gegen Stellungen der syrischen Armee richteten.

„Der israelische Feind führte Luftangriffe aus dem Nordosten Beiruts durch und zielte auf einige Punkte in der Nähe der Stadt Homs“, die etwa 20 Kilometer vom Libanon entfernt liegt, sagte die syrische staatliche Nachrichtenagentur SANA unter Berufung auf eine Militärquelle.

In einer Erklärung mehrere Stunden später am Sonntagmorgen bestätigte das israelische Militär, dass es Angriffe durchgeführt habe.

Es hieß, sie hätten „eine Flugabwehrbatterie in Syrien als Reaktion auf den Abschuss einer Flugabwehrrakete aus Syrien auf israelisches Territorium“ ins Visier genommen.

Es fügte hinzu, dass israelische Kampfflugzeuge außerdem „zusätzliche Ziele in der Gegend angegriffen“ hätten und dass die syrische Flugabwehrrakete „in der Luft explodiert“ sei und keine Verletzten gemeldet worden seien.

SANA hatte berichtet, dass die syrische Luftabwehr einige Raketen abfing und es zu „materiellen“ Verlusten gekommen sei.

Der Kriegsbeobachter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sagte, das Zielgebiet im Nordosten von Homs sei eine Hochburg der Hisbollah gewesen, in der sich Waffendepots der vom Iran unterstützten Gruppe befanden.

Israel äußert sich selten zu seinen Angriffen auf Syrien, hat jedoch wiederholt erklärt, dass es seinem Erzfeind Iran nicht erlauben wird, seinen Einfluss dort auszuweiten.

Laut SANA führte Israel am 14. Juni Luftangriffe in der Nähe von Damaskus durch und verletzte dabei einen Soldaten.

Das in Großbritannien ansässige Observatorium sagte damals, dass die Angriffe auf Waffendepots pro-iranischer Kämpfer gerichtet gewesen seien.