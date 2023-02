In één video waren menigten Joodse kolonisten te horen die het Joodse gebed voor de doden reciteerden terwijl ze staarden naar een gebouw dat in brand stond. En eerder had een prominente minister van het Israëlische kabinet en leider van de kolonisten Israël opgeroepen om “zonder genade” toe te slaan.

Palestijnse media zeiden dat minstens 20 voertuigen en gebouwen in brand zijn gestoken en dat de Palestijnse Rode Halve Maan meer dan 100 gewonden heeft gemeld.

Toen video’s van het geweld op avondnieuwsshows verschenen, riep premier Benjamin Netanyahu op tot kalmte. Hij zei dat veiligheidstroepen op zoek waren naar de schutters en aandrongen op geweld door burgerwachten. “Ik vraag dat als het bloed kookt en de geest heet is, je de wet niet in handen neemt”, zei Netanyahu in een videoverklaring.

Het Israëlische leger zei dat zijn stafchef, luitenant-generaal Herzl Halevi, met spoed ter plaatse was en dat troepen probeerden de orde te herstellen.

De rampspoed vond plaats kort nadat de Jordaanse regering, die de besprekingen op zondag organiseerde in de badplaats Aqaba aan de Rode Zee, zei dat de partijen hadden afgesproken stappen te ondernemen om de spanningen te de-escaleren en elkaar volgende maand weer zouden ontmoeten voorafgaand aan de islamitische heilige maand Ramadan.

“Ze bevestigden opnieuw de noodzaak om zich in te zetten voor de-escalatie ter plaatse en om verder geweld te voorkomen”, kondigde het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan.

Na bijna een jaar van gevechten waarbij meer dan 200 Palestijnen en meer dan 40 Israëli’s op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem zijn omgekomen, was de Jordaanse aankondiging een klein teken van vooruitgang. Maar de situatie ter plaatse deed die toezeggingen onmiddellijk in twijfel trekken.

De Palestijnen claimen de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook – gebieden die door Israël zijn veroverd in de oorlog in het Midden-Oosten van 1967 – voor een toekomstige staat. Ongeveer 700.000 Israëlische kolonisten wonen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. De internationale gemeenschap beschouwt de nederzettingen overwegend als illegaal en als obstakels voor vrede.

Prominente leden van de extreemrechtse regering van Israël riepen op tot hard optreden tegen de Palestijnen.

De Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich, een leider van de kolonistenbeweging die de leiding heeft gekregen over een groot deel van het Israëlische beleid op de Westelijke Jordaanoever, riep op tot “het meedogenloos treffen van de terreursteden en haar aanstichters, met tanks en helikopters”.

Met een zin die om een ​​hardere reactie vraagt, zei hij dat Israël zou moeten handelen “op een manier die overbrengt dat de heer des huizes gek is geworden”.

Een Israëlische ministeriële commissie keurde aanvankelijk een wetsvoorstel goed dat de doodstraf oplegt aan Palestijnen die zijn veroordeeld voor dodelijke aanslagen. De maatregel werd naar wetgevers gestuurd voor verder debat.

Er waren ook verschillende interpretaties van wat er precies was overeengekomen in Aqaba tussen de Palestijnen en Israëli’s.

Het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de vertegenwoordigers ermee instemden te werken aan een “rechtvaardige en duurzame vrede” en zich ertoe verbonden hadden de status-quo op de betwiste heilige plaats van Jeruzalem te behouden.

Spanningen op de plaats die door joden als de Tempelberg en moslims als de Haram al-Sharif wordt vereerd, zijn vaak overgeslagen in geweld, en twee jaar geleden leidden tot een 11-daagse oorlog tussen Israël en de militante Hamas-groep tijdens de ramadan.

Ambtenaren van de Israëlische regering, de meest rechtse in de Israëlische geschiedenis, bagatelliseerden de bijeenkomst van zondag.

Een hoge functionaris, die sprak op voorwaarde van anonimiteit volgens de richtlijnen van de regering, zei alleen dat de partijen in Jordanië ermee instemden een commissie op te richten om te werken aan het hernieuwen van de veiligheidsbanden met de Palestijnen. De Palestijnen verbraken vorige maand de banden na een dodelijke Israëlische militaire aanval op de Westelijke Jordaanoever.

Netanyahu’s nationale veiligheidsadviseur, Tzachi Hanegbi, die de Israëlische delegatie leidde, zei dat er “geen veranderingen” waren in het Israëlische beleid en dat de vorige week goedgekeurde plannen om duizenden nieuwe nederzettingen te bouwen niet zouden worden aangetast.

Hij zei: “er is geen bevriezing van de nederzettingen” en “er is geen beperking op legeractiviteiten”.

In de Jordaanse aankondiging stond dat Israël had beloofd gedurende zes maanden geen buitenposten meer te legaliseren of gedurende vier maanden nieuwe constructies in bestaande nederzettingen goed te keuren.

Ondertussen zeiden de Palestijnen dat ze een lange lijst van grieven hadden ingediend, waaronder een einde aan de bouw van Israëlische nederzettingen op bezette gebieden en een stopzetting van Israëlische militaire aanvallen op Palestijnse steden.

De schietpartij van zondag in Hawara kwam dagen nadat een Israëlische militaire inval 10 Palestijnen doodde in de nabijgelegen stad Nablus. De schietpartij vond plaats op een belangrijke snelweg die zowel Palestijnen als Israëlische kolonisten bedient. De twee mannen die werden gedood, werden geïdentificeerd als broers van 21 en 19 jaar oud uit de joodse nederzetting Har Bracha.

Hanegbi werd vergezeld door het hoofd van de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet, die de besprekingen in het naburige Jordanië bijwoonde. Ook het hoofd van de Palestijnse inlichtingendiensten en adviseurs van president Mahmoud Abbas sloten zich aan.

De Jordaanse koning Abdullah II, die nauwe banden heeft met de Palestijnen, leidde de besprekingen, terwijl ook Egypte, een andere bemiddelaar, en de Verenigde Staten deelnamen.

In Washington verwelkomde de nationale veiligheidsadviseur van de VS, Jake Sullivan, de bijeenkomst en toezeggingen om het geweld te verminderen. “We erkennen dat deze bijeenkomst een startpunt was en dat er de komende maanden veel werk aan de winkel is”, zei hij. “Implementatie zal van cruciaal belang zijn.”

Het was een zeldzame ontmoeting op hoog niveau tussen de partijen, die de ernst van de crisis illustreerde en de bezorgdheid over het toenemende geweld naarmate de ramadan eind maart nadert.

In Gaza bekritiseerde Hamas, een militante islamitische groepering die streeft naar de vernietiging van Israël, de bijeenkomst van zondag en noemde de schietpartij een “natuurlijke reactie” op Israëlische invallen op de Westelijke Jordaanoever.

“Het verzet op de Westelijke Jordaanoever zal aanwezig blijven en groeien, en geen enkel plan of top zal het kunnen stoppen”, zei woordvoerder Hazem Qassem.

Israël trok zich in 2005 terug uit Gaza. De militante groep Hamas nam vervolgens de controle over het gebied over, en Israël en Egypte handhaven een blokkade over het gebied.

Israël heeft beloofd te blijven vechten tegen militanten op de Westelijke Jordaanoever, waar de Palestijnse Autoriteit vaak weinig controle heeft. Israël wordt ook geleid door een extreemrechtse regering met leden die zich verzetten tegen concessies aan de Palestijnen en voorstander zijn van de bouw van nederzettingen op bezet land dat door de Palestijnen wordt gezocht voor een toekomstige staat.

Het geweld tussen Israëli’s en Palestijnen is toegenomen sinds Israël de invallen op de Westelijke Jordaanoever heeft opgevoerd na een golf van Palestijnse aanvallen afgelopen voorjaar. Het bloedvergieten is dit jaar enorm toegenomen, met meer dan 60 Palestijnen gedood op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, volgens een telling van The Associated Press. Bij Palestijnse aanvallen op Israëli’s zijn in 2023 13 mensen om het leven gekomen, nadat vorig jaar ongeveer 30 mensen omkwamen bij Palestijnse aanvallen.

Israël zegt dat de invallen bedoeld zijn om militante netwerken te ontmantelen en toekomstige aanvallen te dwarsbomen. De Palestijnen zeggen dat Israël zijn 55-jarige bezetting van land voor een toekomstige staat voor onbepaalde tijd verder verankert, en dat het zijn eigen veiligheidstroepen ondermijnt.

De ramadan valt dit jaar samen met de joodse feestdag Pesach, een week lang, en aanbidders van beide religies worden verwacht massaal naar de heilige plaatsen in de oude stad van Jeruzalem te gaan, die vaak een brandpunt zijn van geweld tussen de partijen.