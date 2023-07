Jerusalem

CNN

Demonstranten gingen am Dienstag in Israel zu einem Tag der „Störung und des Widerstands“ auf die Straße gegen die Bemühungen der Regierung, das Justizsystem des Landes zu reformieren.

Von Protestorganisatoren und der israelischen Polizei veröffentlichte Fotos und Videos zeigten Demonstranten auf den Straßen unter anderem in Tel Aviv, Petach Tikva und Beer Sheva, und CNN sah Demonstranten vor dem Obersten Gerichtshof in Jerusalem. Bis 11 Uhr Ortszeit (4 Uhr ET) seien mindestens 42 Personen festgenommen worden, teilte die israelische Polizei mit.

Der Gesetzgeber stimmte am Montag dafür, dem Obersten Gerichtshof die Befugnis zu entziehen, Regierungsmaßnahmen für „unangemessen“ zu erklären. Dies war die erste von drei Abstimmungen, die erforderlich sind, damit der umstrittene Gesetzentwurf in Kraft tritt.

Der Gesetzentwurf ist Teil eines umfassenden Pakets von Justizreformmaßnahmen, die die Justiz schwächen würden. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Verbündeten nennen die Maßnahmen „Reformen“ und sagen, sie seien erforderlich, um die Machtverhältnisse zwischen Gerichten, Gesetzgebern und der Regierung neu auszubalancieren. Gegner des Plans sagen jedoch, er drohe, Israel in eine Diktatur zu verwandeln, indem die wichtigste Kontrolle über Regierungshandlungen aufgehoben werde.

Die Organisatoren sagten, sie hätten am Dienstag den Ayalon Highway, Tel Avivs Hauptverkehrsstraße, blockiert und erklärten, dass die Polizei aufgrund der großen Zahl von Demonstranten nicht in der Lage sei, ihn zu räumen.

Demonstranten planen, später am Dienstag am internationalen Flughafen des Landes, Ben Gurion, zu protestieren.

Seit Jahresbeginn kam es im Land zu großen Protesten gegen die Agenda. Netanyahu unterbrach den Gesetzgebungsprozess im März nach einem beispiellosen Generalstreik, der große Teile der israelischen Wirtschaft lahmlegte. Die Abstimmung am Montag markiert das Ende dieser Pause.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Es wird aktualisiert…