Das israelische Militär gab am Montag bekannt, dass es im Rahmen einer „umfassenden Terrorismusbekämpfung“ Ziele in der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland angreift. Die Aktion richtete sich in erster Linie gegen eine Kommandozentrale, die nach Angaben des israelischen Militärs von militanten Kämpfern in einem Flüchtlingslager neben der Stadt genutzt wurde.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, dass bei den Angriffen am frühen Montag fünf Menschen getötet und 13 verletzt worden seien. Nach Angaben des Ministeriums wurden drei der Verletzten lebensgefährlich verletzt.

In Dschenin kam es in letzter Zeit zu mehreren Zusammenstößen, da die Spannungen in der Region zunahmen Bild: Raneen Sawafta/REUTERS

Ein Sprecher der israelischen Armee, Richard Hecht, sagte Reportern, man gehe davon aus, dass bis zu sieben Militante getötet worden seien. Hecht sagte, dass rund 2.000 Soldaten an der Operation beteiligt gewesen seien und dass Militärdrohnen eine Reihe von Angriffen durchgeführt hätten.

Nach Angaben der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa errichtete das israelische Militär Straßensperren im Lager, besetzte Häuser und Gebäude und platzierte Scharfschützen auf Dächern.

Eskalierende Spannungen

In Dschenin und dem angrenzenden Flüchtlingslager kam es in den letzten Wochen mehrfach zu Konfrontationen zwischen israelischen Streitkräften und palästinensischen Militanten, und internationale Beobachter äußerten sich besorgt über eine Zunahme der Gewalt in der Region. Letzten Monat tötete Israel beim ersten Drohnenangriff im Westjordanland seit 2006 drei bewaffnete Männer in der Nähe von Dschenin.

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten wurden in diesem Jahr 147 Palästinenser und im gleichen Zeitraum 23 Israelis getötet.

jsi/ab (dpa, AFP, Reuters, AP)