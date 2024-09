Beiroet. Het Israëlische leger heeft zijn eigen Angaben in een van de Libanese hoofdsteden Beiroet in het hoofdkwartier van de Schiitische Hisbollah-Milizen in dienst genomen. Als u zonder de kosten van levensonderhoud van de Israëlische militaire prediker Daniel Hagari leeft. Er waren dichte regenwolken in Beiroet, in de stad waren schokgolven zichtbaar.

Hagari sprak met zijn eigen ziel Angriff. Unbestätigten Medienberichts zufolge soll Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah Ziel des Angriffs gewesen sein.

Angriff met een Vorort von Beiroet

Der Angriff ereignete sich Augenzeugen zufolge in de dichte besiedelten Beiroet Vorort Haret Hreik, nahe de internationale Flughafen. Auf Video’s op sociale media konden zien en horen, die explosies en verschillende regenwolken in de lucht konden zien opstijgen. Het was geweldig om meer explosieve informatie over de explosies te horen. Libanese Medien berichten eten uit hun eigen Angriffen. Er is meer informatie te vinden over de enorme schade in deze getroffen gebieden. De zieke auto kwam niet door.

Het Israëlische leger predikt de Hisbollah voor de Libanese regering als mensschliche Schutzschilde voor haar missie. “Israël zou een soevereine staat van de wereld zijn, als er een terroristische organisatie zou zijn met een grens daarbinnen, die zou streven naar volledige convergentie”, zei Hagari opnieuw.

Er is altijd een jaar en een conflict tussen Israël en de Joodse Hisbollah-Miliz waarin het deutlich escaliert zal zijn. Zie hieronder voor de Israëlische militaire massa in Libanon. Er zouden ruim 700 mensen welkom zijn. Israël haat zu vor de Rückkehr geflüchteter Israëli’s in hun Heimatorte in Norden des Landes terwijl weiteres Ziel in Gaza-Krieg erklärt zijn.

Hisbollah zal immers blijven intensiveren tijdens de nieuwe oorlogen terwijl ze raketten in Israël jagen. Dat Hisbollah de Gaza-Kriegs heeft gesteund in zijn sogenannte “Solidaritätsfront” eröffnet. Ze zullen eerst worden verslagen in de Waffen, als de Krieg in Gaza zou zijn.

RND/dpa