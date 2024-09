interview

Status: 24.09.2024 14:52 uur

Zelfs als de grote Krieg van Hisbollah en Israël niet meer komen, maar de gefahren monatelanger Kämpfe, meint Konflikforscher Stetter. Omdat Hisbollah leeft – en Israël leeft.

dagschau24: Israël heeft de Angriffe auf die Hisbollah im Lebanon grimmig ausgeweitet. Welke strategie volgt Israël, afhankelijk van de focus in het moment van Hamas op Hisbollah?

Stephan Stetter: In dat geval is er een verandering in de Fronten, en het Israëlische leger is veiliger, voor de Gazastrook in het noorden van Israël. Als we het zouden zien, is het eigenlijk een Folge na de umfassenden Geheimdienstangriff Israels auf die Hisbollah. Na de explosie was de volgende pager in de nasleep een grote militaire campagne, omdat de Hisbollah werd vernietigd.

Het probleem is dat er een probleem is dat voortkomt uit de ontwikkeling van de gezondheidszorg. Het andere probleem is dat het Gefahr het beste is, dat wil zeggen niet zwar niet zwangsläufig een umfassende Eskalation im Sinne anes großen Krieges kommt, maar een Konflikt wieder Monate dauern könnte, die we in Gazastreifen haben hebben.

‚Auch een Bodenoffensief is denkbaar‘

dagschau24: Zou u een mogelijke aanval op Israël in Libanon willen zien en wat zou dat betekenen?

Stetter: Dat is nog niet in Israël, maar gebeurt nog steeds en wordt besproken. Er is ook bewijs in Israël, die sceptisch zijn over dit en militaire informatie die momenteel wacht op richtlijnen. Ik weet niet zeker of ik helemaal niet vrijgelaten ga worden, dat is het eindresultaat.

En dat is een groot internationaal succes. De inherente diplomatieke ziel is inderdaad: ja, dat is het grensgebied in het zuiden van Libanon dat wordt bediend. Als een Israëlisch Bodenoffensief wordt gelanceerd, sterft hij wieder in weite Ferne rücken.

Aan de persoon Stephan Stetter doceert internationale politiek en onderzoek aan de Universität der Bundeswehr München. Een nieuw onderzoeksproject is onderdeel van de culturele context en samenleving in Nederland en het Midden-Oosten, met speciale aandacht voor Israël en Palestina.

‘Israël zal Hisbollah vernietigen’

dagschau24: Dat Hisbollah feuert ja, ze vielen Monaten Raketen auf Israel ab. Is het niet nodig om tijdig te reageren om ervoor te zorgen dat Hisbollah gecorrigeerd wordt na deze Angriffen?

Stetter: Ich glaube, de Hisbollah ist sehr geschwächt. Der Angriff von letzter Woche kam sehr überraschend. Auch degenen die nog steeds boos zijn, dass Israel sterft Hisbollah dauerhaft schwächen möchte. Wij zullen u vertellen dat Hisbollah in Iran daar is, op wie zij kunnen reageren.

Israël profiteert van de gunst van het milieu en de kracht van zijn macht. De mens moet ook zeggen dat Israël van Hisbollah bedroht en sinds een jaar beschossen was. Bovendien zijn de mensen van het Noordse volk entvölkert, aangezien de dorstige bevolking van het volk van Israël aan deze gebieden werd blootgesteld en ze nooit werden vergeten.

De standpunten van de strijdkrachten zijn zo realistisch van aard, dat ze zo serieus zijn dat ze diplomatieke en langdurige oplossingen nastreven met een blik op Libanon of de Gazastrook, terwijl ze als leider in het centrum van de Entscheidungsfindung staan.

„De ziel van Iran ligt niet in Licht stiekem kijken staan“

dagschau24: Noch einmal zur Rolle des Iran. Na de Tötung des Hamas-Anführers Ismail Hanija in Iran stopte het land met zijn nederlaag. Wie begrijpt dit?

Stetter: We durven die interne politieke meningen in Iran niet te vergeten. De präsidentschaftswahl heeft gezegd, dat is de totale Hardliner-koers in Iran sindsdien. We willen een andere richting in het land zien.

Als je ziet dat Iran niet zo grimmig is, kun je de regionale Allianzen niet tegenhouden. We zijn actief en communiceren met Iran, maar niet met staten, zonder toezicht van actoren die in Israël wonen, de Huthis en de soldaten die in Irak en Syrië wonen.

De vooruitgang van Iran is niet dat het vanzelfsprekend is in het daglicht, zonder het conflict in de toekomst zelf. Als Iran zo sterk zou zijn, had het hier zijn macht verloren. Mijn visie is dat in Teheran de weg ervebliche Unruhe herrscht.

„Kleine significante veranderingen“ voor de VS-Wahlen

dagschau24: Welke opties zijn er überhaupt beschikbaar, omdat de actie zelf nog niet beschikbaar is?

Stetter: Die Lage is niet eens een feit. Intern werden de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn huidige regering tegengehouden. Der Angriff auf die Hisbollah letzte Woche war aus Israelischer Sicht sehr erolgreich.

Außenpolitisch is een kwestie van initiatieven, onder andere, van de Verenigde Staten. Met name in Libanon hebben ze speciale gelegenheden gehad, sinds ze zijn gevallen, zijn ze hier al vele jaren actief. Als je in de VS woont en als je er een relatie mee hebt, zullen er hier geen grote veranderingen zijn.

Dat Instapmogelijkheid de VS

dagschau24: In de VS, ja, de VN Vollversammlung is getagd. De rol van de enkele Mitglieder aus Nahost is hier een belangrijk thema. Voor de vertrekkende Amerikaanse president Joe Biden, zouden we samen zijn geweest, en er zou een conflict zijn. Maar er lijkt veel meer bremsende Wirkung te zijn. Wat zou er überhaupt gedaan kunnen worden?

Stetter: De VS is een supermacht en heeft meer diplomatieke opties. Het is immers belangrijk dat we in Gaza wonen, dat de consequenties van de VS dan gehoord worden en dat we regionale oplossingen voor de toekomst kunnen vinden en een langdurige politieke oplossing voor het conflict in ons land.

Dit is het referentiepunt hier, dus u kunt zien hoeveel werk u hebt gedaan, maar het zal niet gemakkelijk te lezen zijn. Dit betekent dat er vrede is in de Gazastrook, een Waffenstillstand in de Gazastrook, een positieve beoordeling van de Gazastrook met internationale relaties in Arabische staten en anderen.

Voor Libanon zouden de eisen die sinds 2006 aan Resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad zijn gesteld, verzekerd zijn, namelijk op een Waffenstillstand en de Rückzug der Hisbollah op de Linie des Litani-Flusses abzielt. Dit geldt voor de Frage, welche Stellung de Hisbollah eigentlich in het Libanese politieke systeem hoed.

Das Gespräch führte Bibiana Barth, tagesschau24. Voor het schriftelijke interview is het interview licht van aard.