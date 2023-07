Jerusalem

CNN

—



Tausende Demonstranten trafen am Samstag in Jerusalem ein, dem Höhepunkt eines fünftägigen Fußmarsches von Tel Aviv, um gegen die Pläne des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu protestieren, die Befugnisse der israelischen Gerichte zu schwächen.

Die Demonstranten trafen am Tag ein, bevor die israelischen Gesetzgeber mit der Debatte über das erste Element des Plans begannen, das in Kraft treten könnte.

Die Organisatoren schätzten, dass bis zu 30.000 Menschen auf dem Marsch sein könnten, während CNN-Journalisten sagten, die Zahl scheine eher bei 5.000 zu liegen.

Die Ankunft des Marsches erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Knesset, das israelische Parlament, auf die Verabschiedung eines Gesetzentwurfs vorbereitet, der dem Obersten Gerichtshof die Befugnis entziehen würde, Regierungsentscheidungen für „unvernünftig“ zu erklären, und damit eine der wenigen Kontrollen der Regierung in einem Land, das keine schriftliche Verfassung hat, aufhebt.

Netanjahu setzt seine Pläne fort, nachdem er sie Anfang des Jahres angesichts weit verbreiteter Proteste und internationalen Drucks ausgesetzt hatte.

Der Gesetzentwurf zur Angemessenheit ist ein Teil des Pakets und erfordert zwei weitere Abstimmungen in der Knesset, um in Kraft zu treten. Es könnte bereits am Montag vergehen. Zu den weiteren Vorschlägen gehört, der Regierung mehr Mitspracherecht bei der Ernennung von Richtern zu geben.

Netanjahu und seine Verbündeten bezeichnen die Maßnahmen als „Reformen“ und sagen, sie seien erforderlich, um die Befugnisse zwischen Gerichten, Gesetzgebern und der Regierung neu auszubalancieren. Gegner des Plans nennen ihn einen Putsch und behaupten, er drohe, Israel in eine Diktatur zu verwandeln, indem die wichtigste Kontrolle über Regierungshandlungen aufgehoben werde.

Es gibt Hinweise darauf, dass Verteidigungsminister Yoav Gallant, ein Mitglied der Likud-Partei von Netanjahu, versucht, die Abstimmung zu verschieben, nachdem mehr als 1.000 Reserveoffiziere der Luftwaffe gedroht haben, ihre Freiwilligenarbeit einzustellen, falls das Gesetz angenommen wird.

Ein solcher Schritt könnte sich auf die militärischen Fähigkeiten Israels auswirken, da die israelisch-palästinensische Gewalt zunimmt und das Land regelmäßig mit dem Iran verbundene Ziele in Syrien bombardiert.

Die Reservisten unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie vor den Änderungen warnten.

„Gesetzgebung, die es der Regierung erlaubt, auf äußerst unvernünftige Weise zu handeln, schadet der Sicherheit des Staates Israel, führt zu einem Vertrauensverlust, stellt einen Verstoß gegen meine Zustimmung dar, weiterhin mein Leben zu riskieren – und wird zu tiefer Trauer führen und keine andere Wahl haben, als meinen Freiwilligendienst in den Reserven auszusetzen“, heißt es in dem Brief.

Inmitten israelischer Medienberichte, dass Gallant auf eine Verzögerung drängte, veröffentlichte sein Büro am Freitagabend eine kurze Erklärung, in der es hieß, der Verteidigungsminister „arbeite in jeder Hinsicht daran, einen breiten Konsens herbeizuführen, Schäden an der Sicherheit Israels zu verhindern und die IDF (Israel Defence Forces) aus der politischen Kontroverse herauszuhalten.“

Netanjahu gab Anfang des Jahres bekannt, dass er Gallant entlassen habe, weil er eine Verzögerung der Reform gefordert hatte, doch die Entlassung wurde stillschweigend zurückgestellt und trat nie in Kraft.

Zusätzlich zum Marsch nach Jerusalem sind am Samstagabend in der 29. Woche in Folge im ganzen Land Demonstrationen gegen die Generalüberholung geplant.