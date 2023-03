TEL AVIV, Israël (AP) – Tienduizenden Israëli’s demonstreerden zaterdag tegen een controversieel plan om de rechterlijke macht te herzien terwijl de regering doorging met het plan.

De landelijke demonstraties zijn al meer dan twee maanden een vast wekelijks evenement.

Ondanks de demonstraties hebben Netanyahu en zijn bondgenoten beloofd door te gaan met een reeks wetsvoorstellen die het Hooggerechtshof de mogelijkheid zouden ontnemen om wetgeving te herzien en coalitiepolitici controle te geven over gerechtelijke benoemingen.

Critici zeggen dat de veranderingen het systeem van checks and balances van het land zullen vernietigen en de macht zullen concentreren in de handen van de premier en zijn bondgenoten.

“We protesteren, want als dat niet het geval is, is het net zoiets als naleving en zullen we er nooit mee instemmen dat de democratie in dit land wordt afgeschaft”, zei Einat Gival-Levi, een demonstrant. “Het is echt belangrijk dat we het bewustzijn over de hele wereld vergroten.”

Honderden Israëlische vrouwenrechtenactivisten verkleed als personages uit de televisieserie ‘The Handmaid’s Tale’ marcheerden naar het centrum van de stad Tel Aviv om zich bij het hoofdprotest aan te sluiten.

Het tumult over de plannen voor wetswijzigingen door de regering van Benjamin Netanyahu heeft Israël in een van zijn ergste binnenlandse crises gestort. Afgezien van de protesten, die tienduizenden Israëli’s de straat op hebben getrokken en onlangs gewelddadig zijn geworden, is er vanuit de hele samenleving oppositie ontstaan, waarbij bedrijfsleiders en juridische functionarissen zich uitspraken tegen wat zij zeggen dat de verwoestende gevolgen van het plan zullen zijn.

Donderdag moest Netanyahu met een luchtbrug naar de belangrijkste internationale luchthaven van het land worden vervoerd voor een overzeese reis, nadat een menigte auto’s en demonstranten hem verhinderden daarheen te rijden.

De breuk heeft het Israëlische leger niet gespaard, dat ongekende tegenstand ondervindt vanuit zijn eigen gelederen.

Critici zeggen ook dat Netanyahu, die terechtstaat wegens corruptie, wordt gedreven door persoonlijke grieven en dat hij door de revisie een ontsnappingsroute voor de aanklacht zou kunnen vinden. Netanyahu ontkent wangedrag en zegt dat de wetswijzigingen niets te maken hebben met zijn proces.

De protesten werden grotendeels gedomineerd door de seculiere middenklasse van het land. De Palestijnse minderheid van Israël, die zo’n 20% van de bevolking uitmaakt, is grotendeels afwezig geweest, deels omdat ze gediscrimineerd worden in Israël en vanwege de manier waarop Israël hun Palestijnse broeders op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza behandelt.

