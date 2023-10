Auf ihrer Obstfarm im Norden Israels, weniger als zwei Kilometer von der Grenze zum Libanon entfernt, bewahren die Brüder Nadav und Adam Ishach ein düsteres Andenken an den letzten Krieg, der hier tobte.

Im Jahr 2006 wurde eine Katjuscha-Rakete von der Hisbollah, der mächtigen vom Iran unterstützten Milizgruppe, die vom Libanon aus operiert und Israel erneut mit Krieg droht, auf ihr Grundstück in Betzet abgefeuert. Die Rakete zerstörte Gebäude und löste einen Brand aus, verletzte jedoch glücklicherweise niemanden.

Die Brüder schleppten Teile des Motors und das zerknitterte Gehäuse heraus, damit ein CBC News-Team sie kürzlich bei einem Besuch sehen konnte.

In den letzten zwei Wochen haben die Raketen- und Artillerieangriffe aus dem Libanon zugenommen, was bei vielen zu der Befürchtung führt, dass sich der Krieg Israels mit der Hamas über den Gazastreifen hinaus auf andere Fronten ausweiten könnte.

Die Brüder hoffen, dass ihr Souvenir die einzige Rakete ist, der sie jemals begegnen. Aber sie gehen kein Risiko ein: Ihre Familien wurden bereits evakuiert, da sie auf Kämpfe im Norden Israels, weit weg vom Gazastreifen, warten.

Von der Farm der Brüder aus gesehen ist die Grenze zwischen Israel und dem Libanon durch eine Betonmauer markiert, die im Zickzack an einem Berg entlang verläuft. (Jason Ho/CBC)

„Es ist wirklich beängstigend“, sagte Nadav. Er zeigte auf die zickzackförmige Betonmauer, die auf einem nahegelegenen Hügel die Grenze zwischen den beiden Ländern markiert.

„Wir haben das Gefühl, dass sie uns auf die Probe stellen, weil sie (die Hisbollah) Zivilisten sehen und eine Rakete abfeuern“, sagte er.

In den letzten 48 Stunden sind die Angriffe auf israelische Gemeinden und Militärstellungen jenseits der Grenze von sporadisch zu unaufhörlich übergegangen.

Der Beschuss mit neun Raketen und zwei Panzerabwehrraketen am Donnerstagabend stellt die schlimmste Eskalation der Gewalt in der Region seit 17 Jahren dar.

Ein Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) sagte, etwa 30 Raketen seien vom Libanon auf israelische Stellungen in der Nähe des Grenzgebiets des Mount Dov abgefeuert worden. Er sagte, der israelische Vergeltungsschlag habe eine Einheit Militanter getroffen und drei getötet.

Nach Angaben palästinensischer Beamter wurden bisher mindestens 4.137 Palästinenser im Krieg getötet, darunter mehr als 1.500 Kinder. Nach Angaben Israels wurden mehr als 1.400 seiner Bürger getötet. Bei dem Konflikt kamen auch mehrere Kanadier ums Leben.

Israel evakuiert Grenzstädte

Der Libanon behauptet, bei einem weiteren Schusswechsel mit Israel sei ein Journalist getötet worden – der zweite Todesopfer innerhalb einer Woche.

Letzte Woche wurde Issam Abdallah, der für die Nachrichtenagentur Reuters arbeitete, getötet und mehrere andere Journalisten wurden verletzt, als ihre Live-Kameraposition von einer israelischen Militärgranate getroffen wurde, sagen libanesische Beamte.

Die Hisbollah ist zwar die größte pro-iranische Milizgruppe, die im Grenzgebiet operiert, aber nicht die einzige. Ein Ableger der Hamas im Libanon bekannte sich zu den Anschlägen am Donnerstag in die Stadt Shmona, wobei drei Menschen verletzt wurden.

Als Zeichen dafür, wie ernst das israelische Militär die Möglichkeit eines ausgewachsenen Krieges an seiner Nordgrenze nimmt, kündigte es am Freitagmorgen an, dass die 20.000 Einwohner von Shmona in den nächsten Tagen evakuiert würden.

„Wir haben viele Explosionen und Sirenengeheul gehört. Es ist wirklich erschreckend“, sagte Adam Ishach. Er wies auf einen geschwärzten Bereich am Hang in der Nähe der Farm hin, wo seiner Aussage nach einen Tag zuvor eine Hisbollah-Rakete einschlug und einen kleinen Brand verursachte.

Israel hat bereits die meisten kleineren Gemeinden in der Nähe der Grenze evakuiert – insgesamt 28, einschließlich ihrer Gemeinde Betzet.

Die Straßen der Stadt sind unheimlich verlassen. Die einzigen Menschen, die noch übrig sind, sind diejenigen wie die Ishach-Brüder, die zurückbleiben müssen, um ihre Geschäfte am Laufen zu halten.

„Wenn in der Nähe meiner Farm ein Feuer ausbricht, wer löscht es dann?“ fragte Nadav.

„Wir haben dort Früchte, die gepflückt werden müssen, und es ist ein Geschäft, das weiterlaufen muss. Wir haben Tiere, wir haben Pferde – ich kann nicht einfach auf ihnen herumlaufen.“

Die Bedrohung, die von der Hisbollah ausgeht

Der Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2006 dauerte etwas mehr als einen Monat. Mehr als 1.600 libanesische Zivilisten starben; 121 israelische Soldaten und 44 Zivilisten wurden ebenfalls getötet.

Kanada und viele andere westliche Länder haben ihre Bürger bereits gewarnt, den Libanon zu verlassen, solange kommerzielle Flüge noch verfügbar sind.

Sowohl die Hisbollah als auch die Hamas, die am 7. Oktober die Angriffe auf Gemeinden im Süden Israels verübten, sind es als terroristische Einheiten bezeichnet von Kanadas Regierung.

Die Hisbollah ist jedoch mächtiger und gefährlicher.

Israelische Soldaten gehen am Donnerstag inmitten erhöhter Spannungen auf einer Straße nahe der israelischen Grenze zum Libanon. (Gil Eliyahu/Reuters)

Sie ist ein wichtiger politischer Akteur in der libanesischen Regierung und ihre Anführer behaupten, sie könne eine Armee von 100.000 Kämpfern aufstellen. Westliche Beamte gehen davon aus, dass die Miliz Vorräte angelegt hat Tausende Langstreckenraketen die genau und stark genug sind, um Hochhäuser in israelischen Städten zu zerstören.

Der iranische Außenminister warnte am 16. Oktober, dass „Allianzkräfte“ in der Region eine „Präventivmaßnahme“ durchführen könnten, wenn Israels Bombardierung des Gazastreifens anhält.

In einem Briefing am Freitag sagte der israelische Oberstleutnant. Richard Hecht wies darauf hin, dass Israel seine Reaktion auch bei zunehmender Intensität der Hisbollah-Angriffe verhältnismäßig halten werde.

„Es ist eine heiße Zone. Jedes Mal, wenn sie schießen, schießen wir zurück“, sagte er.

Hecht sagte, die Berechnung würde sich ändern, wenn die Hisbollah sogenannte „Long-Ranger“-Raketen einsetzen würde, die darauf abzielen, über das Grenzgebiet hinaus anzugreifen.

IDF entdeckte Tunnel, die den Libanon und Israel verbinden

Das israelische Militär geht davon aus, dass die Hisbollah ein ausgeklügeltes Tunnelnetz rund um den Libanon errichtet hat, genau wie die Hamas weiter südlich.

Ende 2018 und Anfang 2019 fanden israelische Soldaten sechs Tunnel, die unter der Grenze nach Israel verliefen, darunter einer mit Belüftung und Strom.

Zu der Zeit, sagte die IDF Sie ging davon aus, dass die Tunnel speziell gebaut wurden, um einen Überraschungsangriff auf Israel zu ermöglichen und Hisbollah-Kämpfer ins Land zu bringen.

Nadav besichtigte den Tunnel nach seiner Entdeckung.

„Ich war überwältigt davon, wie professionell es war“, sagte er. „Es ist erschreckend, wenn man sich das anschaut und erkennt, welche Fähigkeiten sie haben, hier reinzukommen.“

Die Brüder und ihr Vater sind auf der Farm geblieben, aber Nadavs Familie ist zum Max Stern Yezreel Valley College evakuiert, etwas mehr als eine Autostunde weiter südlich, in der Nähe von Afula.

Die Verwaltung der Hochschule hat den Grenzfamilien und anderen, die vor der Gewalt in der Nähe von Gaza geflohen sind, Wohnheime zur Verfügung gestellt, damit sie dort so lange wie nötig bleiben können.

„Wir wissen nicht, wie lange wir hier bleiben werden. Ich glaube, mehr als zwei Wochen“, sagte Idan, Nadavs Frau, unserer Crew während eines Besuchs im Wohnheim ihrer Familie.

„Wir haben einen Konflikt mit der Hisbollah – wir haben nicht das Gefühl, dass wir einen Konflikt mit dem libanesischen Volk haben.“

Idan Ishach ruft ihren Mann an, um sich zu melden. Sie und die Kinder des Paares sind aus Sicherheitsgründen in ein Studentenwohnheim eine Stunde weiter südlich gezogen. (Jason Ho/CBC)

Idan sagt, sie spreche mehrmals täglich mit ihrem Mann – insbesondere nach Berichten über grenzüberschreitende Angriffe.

„Ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich von ihm höre, dass er Angst hat“, sagte sie über Nadav.

Israel verstärkt seine Präsenz an der Grenze zum Libanon

Während sie und ihre Kinder im College in Sicherheit sind und gut betreut werden, sagt Idan, dass sie gemischte Gedanken darüber hat, ihre Farm zu verlassen.

„Wenn jeder von der Grenze ins Zentrum (Israels) geht, was würde dann mit den Grenzen passieren? Das Zentrum wird also zur neuen Grenze?“

Adam und Nadav Ishach auf ihrer Farm in Bitzet, Israel. Das Anwesen der Brüder liegt weniger als zwei Kilometer vom Libanon entfernt und wäre bei einem Krieg mit der Hisbollah stark gefährdet. (Jason Ho/CBC)

Die militärische Präsenz Israels entlang seiner Nordgrenze hat in den letzten Tagen erheblich zugenommen. CBC News sah Konvois von Panzern und Schützenpanzern, die auf Autobahnen nach Norden fuhren, und nahe der Grenze errichtete Reservistenlager.

„Es gibt definitiv noch viel mehr (Militär)“, sagte Adam. Er sagte, er sei zuversichtlich, dass die Armee ihn und seine Farm beschützen werde, auch wenn es ihr nicht gelungen sei, dies für die Gemeinden in der Nähe von Gaza zu tun, die am 7. Oktober brutal angegriffen wurden.

„Das ist unser Land. Hier leben wir“, sagte Nadav.