Israeli bei Hisbollah-Angriff ermordet, Raketen fallen im Norden

Eine Person wurde getötet, nachdem eine aus dem Libanon abgefeuerte Panzerabwehrrakete ein Fahrzeug in der Nähe des Militäraußenpostens Shushan im Norden Israels neben dem Kibbuz Yiftach getroffen hatte, gab der IDF-Sprecher auf Arabisch, Avichay Adraee, am Sonntagabend bekannt.

Die IDF bestätigte den Raketenstart und reagierte mit Artilleriefeuer auf den Libanon.

Später am Sonntag heulten Raketensirenen in den nördlichen Grenzstädten Israels, darunter in Städten wie Kiryat Shmona und Metula.

Ein Sperrfeuer von etwa zehn Raketen, die auf Nordisrael abgefeuert wurden, wurde größtenteils vom Iron Dome-System abgefangen. Eine Rakete traf ein Fahrzeug in Kiryat Shmona und verursachte einen Brand in der Stadt. Im Umkreis der Stadt wurden mehrere weitere Raketeneinschläge gemeldet.

Es wurden keine Verletzten gemeldet, teilte die israelische Polizei mit. Eine Rakete sei im Herzen eines zivilen Viertels in der nördlichsten Stadt eingeschlagen, teilte die Gemeinde Kiryat Shmona mit und fügte hinzu, dass Notfalleinheiten die Stadt auf weitere Raketeneinschläge absuchen.

Ein Haus in Kiryat Shmona wurde von einer Rakete getroffen. 29. Oktober 2023 (Quelle: Gemeinde Kiryat Shmona)

Hisbollah behauptet: Drei Kinder bei israelischem Angriff getötet

Ein Hisbollah-Abgeordneter behauptete, ohne Beweise vorzulegen, dass durch Artilleriefeuer der IDF drei Kinder und ihre Großmutter im Südlibanon getötet worden seien, und bezeichnete den Angriff als „eine gefährliche Entwicklung“, die Konsequenzen haben würde.

„Der Feind wird den Preis für seine Verbrechen gegen Zivilisten zahlen“, sagte der Gesetzgeber Hassan Fadlallah gegenüber Reuters. Er sagte, die Kinder seien zwischen acht und 14 Jahre alt. Ihre Mutter sei bei dem Angriff auf das Auto verletzt worden, als es zwischen den Dörfern Aynata und Aitaroun unterwegs war, fügte er hinzu.

Auf die Behauptung angesprochen, sagte ein Sprecher der israelischen Armee, die IDF werde später am Sonntag eine Erklärung über einen Angriff im Libanon veröffentlichen.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte.