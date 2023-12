Israël zegt dat het 800 schachten naar Hamas-tunnels onder Gaza heeft blootgelegd

(1/4) Een Israëlische soldaat loopt door een tunnel onder het Al Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad, te midden van de voortdurende grondoperatie van het Israëlische leger tegen de Palestijnse islamitische groepering Hamas, in de noordelijke Gazastrook, 22 november 2023. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo Acquire Licensing Rechten

JERUZALEM, 3 december (Reuters) – Israëlische strijdkrachten hebben sinds de start van een grondoperatie in Gaza op 27 oktober 800 schachten gevonden die naar het enorme ondergrondse netwerk van tunnels en bunkers van Hamas leiden, en hebben meer dan de helft daarvan vernietigd, zei het leger zondag.

De Palestijnse islamitische groepering zei vóór de nu acht weken durende oorlog in de Gazastrook dat zij over honderden kilometers aan tunnels beschikte – een netwerk dat qua omvang vergelijkbaar is met het metrosysteem van New York – om te beschermen en als operationele bases te dienen.

Dat heeft hen tot voornaamste doelwitten gemaakt voor Israëlische luchtaanvallen met doordringende munitie en legeringenieurs die karteringsrobots en exploderende gel gebruiken die in de doorgangen kunnen worden gegoten.

“De tunnelschachten bevonden zich in civiele gebieden, waarvan er vele zich dichtbij of binnen civiele gebouwen en constructies bevonden, zoals scholen, kleuterscholen, moskeeën en speeltuinen”, zei het leger zondag in een verklaring.

De verklaring, die de anti-tunneloperaties tot nu toe samenvat, volgde op de bijna dagelijkse verslagen aan de media van troepen die zeiden dat ze toegangsschachten op civiele locaties hadden blootgelegd.

De burgertol van de oorlog baart de wereldmachten steeds meer zorgen. Washington drong er zaterdag bij Israël op aan voorzichtig te zijn.

Van de ongeveer 800 ontdekte schachten waren er volgens het leger 500 vernietigd met behulp van verschillende operationele methoden, waaronder door „ontploffing en door afsluiting“. Het voegde eraan toe dat ook „vele kilometers“ aan hoofdtunnelroutes waren vernietigd.

Rapportage door Ari Rabinovitch; Redactie door Angus MacSwan

Onze normen: de vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.