Israel will Siedlungen nach Schüssen „stärken“.

JERUSALEM (AP) – Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte am Samstag eine Reihe von Strafmaßnahmen gegen die Palästinenser an, darunter Pläne zur Stärkung jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland, als Reaktion auf zwei Schießereien, bei denen sieben Israelis getötet und fünf verletzt wurden Andere.

Die Ankündigung warf einen Schatten auf einen Besuch von US-Außenminister Antony Blinken nächste Woche und drohte, die Spannungen nach einem der blutigsten Monate im Westjordanland und in Ost-Jerusalem seit mehreren Jahren weiter zu verschärfen.

Netanjahus Sicherheitskabinett, das von Politikern besetzt ist, die mit der Siedlungsbewegung im Westjordanland verbündet sind, genehmigte die Maßnahmen nach zwei Schießereien, zu denen am Freitagabend ein Angriff vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem gehörte, bei dem sieben Menschen getötet wurden.

Netanjahus Büro sagte, das Sicherheitskabinett habe zugestimmt, das Haus des Angreifers unmittelbar vor seiner Zerstörung abzuriegeln. Es ist auch geplant, Sozialleistungen für die Familien der Angreifer zu streichen, den Erwerb von Waffenscheinen für Israelis zu erleichtern und die Bemühungen zum Sammeln illegaler Waffen zu verstärken.

In der Ankündigung hieß es, dass Israel als Reaktion auf die öffentlichen palästinensischen Feierlichkeiten über den Angriff diese Woche neue Schritte zur „Stärkung der Siedlungen“ unternehmen werde. Nähere Angaben machte es nicht.

Es gab keine sofortige Antwort aus Washington. Die Biden-Regierung, die die Schießerei verurteilte, lehnt den Siedlungsbau in Ost-Jerusalem und im Westjordanland ab – Land, das von den Palästinensern für einen zukünftigen Staat begehrt wird. Das Thema wird wahrscheinlich ganz oben auf der Tagesordnung stehen, wenn Blinken am Montag zu Gesprächen mit israelischen und palästinensischen Beamten eintrifft.

Die Schießereien am Wochenende folgten auf einen tödlichen israelischen Überfall im Westjordanland am Donnerstag, bei dem neun Palästinenser getötet wurden, die meisten von ihnen Militante. Als Reaktion darauf feuerten militante Palästinenser im Gazastreifen eine Salve von Raketen auf Israel ab und lösten als Reaktion eine Reihe israelischer Luftangriffe aus. Insgesamt wurden in diesem Monat 32 Palästinenser bei Kämpfen getötet.

Am frühen Sonntag teilte das israelische Militär mit, dass Sicherheitskräfte in der Siedlung Kedumim im Westjordanland auf einen mit einer Pistole bewaffneten Palästinenser geschossen und ein Foto veröffentlicht hätten, auf dem angeblich die Waffe zu sehen sei. Nähere Angaben zum Vorfall oder zum Zustand des mutmaßlichen Angreifers gab es nicht.

Es bleibt unklar, ob die israelischen Schritte greifen werden. Die Angreifer bei den Schießereien am Wochenende, darunter ein 13-jähriger Junge, scheinen beide allein gehandelt zu haben und gehörten nicht zu organisierten militanten Gruppen.

Darüber hinaus könnte Netanjahu von Mitgliedern seiner Regierung, einer Ansammlung religiöser und ultranationalistischer Politiker, unter Druck geraten, noch härter vorzugehen. Solche Schritte könnten riskieren, mehr Gewalt auszulösen und möglicherweise die militante Hamas-Gruppe in Gaza hineinzuziehen.

„Wenn es überhaupt möglich ist, diesen gewalttätigen Geist auch nur für kurze Zeit wieder in die Flasche zu stecken, würde dies die Verstärkung und den richtigen Einsatz von Kräften erfordern … und ein sorgfältiges Management der Krise, ohne sich von den weit verbreiteten Rufen nach Rache leiten zu lassen“, schrieb Amos Harel, der Kommentator für Verteidigungsangelegenheiten der Zeitung Haaretz.

Bei der Schießerei am Freitag vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem am jüdischen Sabbat starben sieben Israelis und drei wurden verletzt, bevor der Schütze von der Polizei getötet wurde. Es war der tödlichste Angriff auf Israelis seit 15 Jahren.

Die Behörden veröffentlichten die Namen von vier der Opfer. Dazu gehörten der 14-jährige Asher Natan; Eli Mizrahi, 48, und seine Frau Natali, 45; und Rafael Ben Eliyahu, 56. Für einige Opfer waren Beerdigungen für Samstagabend geplant.

Trauernde zündeten am Samstagabend in der Nähe der Synagoge Gedenkkerzen an, und als Zeichen der aufgeladenen Atmosphäre griff eine Menschenmenge ein israelisches Fernsehteam an, das in die Gegend kam, und rief: „Linke gehen nach Hause“.

Ella Sakovich, eine Tante von Natali Mizrahi, sagte, ihre Nichte habe mit ihrem Mann und seinem Vater den jüdischen Sabbat gefeiert, als sie am Freitagabend draußen Schüsse hörten.

„Beim Essen wollten sie und ihr Mann helfen und gingen aus dem Haus, um die Verwundeten zu versorgen; sie haben beide erschossen“, sagte Sakovich in einer Erklärung, die vom Hadassah Hospital veröffentlicht wurde, wo Natali Mizrahi arbeitete, um Patienten Essen zu servieren.

Als Reaktion auf die Schießerei verstärkte die israelische Polizei ihre Aktivitäten in ganz Ost-Jerusalem und sagte, sie habe 42 Personen festgenommen, darunter Familienmitglieder, die mit dem Schützen in Verbindung stehen.

Aber später am Samstag eröffnete ein 13-jähriger palästinensischer Junge anderswo in Ost-Jerusalem das Feuer und verletzte einen Israeli und seinen Sohn im Alter von 47 und 23 Jahren, sagten Sanitäter. Beide seien bei vollem Bewusstsein und in mittelschwerem bis ernstem Zustand im Krankenhaus, fügten die Mediziner hinzu.

Als die Polizei zum Tatort eilte, schossen zwei Passanten mit zugelassenen Waffen auf den 13-jährigen Angreifer und überwältigten ihn, teilte die Polizei mit. Die Polizei beschlagnahmte seine Waffe und brachte den verletzten Teenager in ein Krankenhaus.

Blinken wird voraussichtlich am Montag in Israel eintreffen. Die Biden-Regierung verurteilte die Schießerei am Freitagabend und rief alle Seiten zur Ruhe auf, gab jedoch nur wenige Einzelheiten darüber bekannt, wie sie diese Ziele fördern will.

Die Angriffe stellen einen entscheidenden Test für Israels neue rechtsextreme Regierung dar.

Beide palästinensischen Angreifer hinter den Schießereien am Freitag und Samstag kamen aus Ost-Jerusalem.

Palästinensische Einwohner Ost-Jerusalems haben einen dauerhaften Aufenthaltsstatus, der es ihnen ermöglicht, in ganz Israel zu arbeiten und sich frei zu bewegen, aber sie leiden unter unterdurchschnittlichen öffentlichen Dienstleistungen und dürfen nicht an nationalen Wahlen teilnehmen.

Das Aufenthaltsrecht kann entzogen werden, wenn festgestellt wird, dass ein Palästinenser für längere Zeit außerhalb der Stadt lebt, oder in bestimmten Sicherheitsfällen.

Israel eroberte im Nahostkrieg 1967 Ostjerusalem zusammen mit dem Westjordanland und dem Gazastreifen.

Die Palästinenser streben alle drei Bereiche für einen zukünftigen unabhängigen Staat an. Israel hat Ost-Jerusalem in einem international nicht anerkannten Schritt annektiert und betrachtet die gesamte Stadt als seine ungeteilte Hauptstadt.

Israels neuer hitzköpfiger Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat sich als Vollstrecker von Recht und Ordnung präsentiert und Schlagzeilen gemacht, weil er versprach, noch härter gegen die Palästinenser vorzugehen.

In einem Gespräch mit Reportern in einem Krankenhaus, in dem Opfer behandelt wurden, sagte Ben-Gvir, er wolle, dass das Haus des Schützen des Angriffs vom Freitag sofort als Strafmaßnahme abgeriegelt werde, und schlug gegen den israelischen Generalstaatsanwalt ein, weil er seine Anordnung verzögert hatte.

Die Überholung des israelischen Justizsystems, einschließlich des Büros des Generalstaatsanwalts, steht ganz oben auf der Agenda der neuen Regierung, die sagt, dass nicht gewählte Richter und Juristen überwältigende Befugnisse haben.

Das spaltende Thema trug dazu bei, wöchentliche Proteste von Israelis anzuheizen, die sagen, dass die weitreichenden vorgeschlagenen Änderungen den Obersten Gerichtshof schwächen und die Demokratie untergraben würden.

Zehntausende Demonstranten versammelten sich am Samstagabend in der Innenstadt von Tel Aviv zu einem neuen Protest. Einige hissten Transparente, die Netanjahu und Ben-Gvir als „eine Bedrohung für den Weltfrieden“ bezeichneten.

Die Demonstranten hielten auch eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer der Schießerei in Jerusalem ab.

Die palästinensische Führung im Westjordanland hielt unterdessen an ihrer Entscheidung fest, die Sicherheitskoordinierung mit Israel einzustellen, um gegen den tödlichen Überfall auf Dschenin zu protestieren.

Nach einem von Präsident Mahmoud Abbas geleiteten Treffen in Ramallah forderte die Palästinensische Autonomiebehörde die internationale Gemeinschaft und die US-Regierung auf, Israel zu zwingen, seine Razzien im Westjordanland einzustellen.

Letztes Jahr, als das israelische Militär seine Verhaftungsrazzien nach einer Reihe tödlicher palästinensischer Angriffe innerhalb Israels intensivierte, wurden mindestens 150 Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Ost-Jerusalem getötet. Es war die höchste jährliche Zahl der Todesopfer seit mehr als anderthalb Jahrzehnten. Nach israelischen Angaben wurden im vergangenen Jahr über 30 Menschen bei palästinensischen Angriffen auf Israelis getötet.

Israel sagt, die meisten Toten seien Militante gewesen. Aber auch Jugendliche, die gegen die Überfälle protestierten, und andere, die nicht an den Auseinandersetzungen beteiligt waren, wurden getötet.

Josef Federmann, The Associated Press