Israel weitet die Evakuierungsbefehle aus, da es seine Offensive inmitten schwerer Bombardierungen auf den südlichen Gazastreifen verlagert

KHAN YOUNIS, Gazastreifen (AP) – Das israelische Militär hat am Sonntag die Evakuierung weiterer Gebiete in und um Gazas zweitgrößte Stadt Khan Younis angeordnet, da es seine Offensive auf die südliche Hälfte des Territoriums verlagerte, wo sich angeblich viele Hamas-Führer verstecken .

Über Nacht und bis in den Sonntag hinein wurden schwere Bombardierungen in der Gegend von Khan Younis und der südlichen Stadt Rafah sowie in Teilen des Nordens gemeldet, die im Mittelpunkt der verheerenden israelischen Luft- und Bodenangriffe standen.

Viele der 2,3 Millionen Einwohner des Territoriums sind im Süden zusammengepfercht, nachdem israelische Streitkräfte in den ersten Tagen des zwei Monate alten Krieges den Zivilisten befohlen hatten, den Norden zu verlassen.

Mit der Wiederaufnahme der Kämpfe schwanden die Hoffnungen, dass ein weiterer vorübergehender Waffenstillstand ausgehandelt werden könnte. Ein einwöchiger Waffenstillstand, der am Freitag auslief, hatte die Freilassung Dutzender in Gaza festgehaltener israelischer und ausländischer Geiseln sowie von von Israel inhaftierter Palästinenser ermöglicht.

„Wir werden den Krieg fortsetzen, bis wir alle seine Ziele erreicht haben, und es ist unmöglich, diese Ziele ohne die Bodenoperation zu erreichen“, sagte Premierminister Benjamin Netanyahu in einer Ansprache am Samstagabend.

Am Sonntag weitete das israelische Militär die Evakuierungsbefehle in und um Khan Younis aus und forderte die Bewohner von mindestens fünf weiteren Gebieten und Stadtvierteln auf, das Gebiet zu ihrer Sicherheit zu verlassen.

Anwohner sagten, das israelische Militär habe Flugblätter abgeworfen und ihnen befohlen, nach Süden, nach Rafah oder in ein Küstengebiet im Südwesten zu ziehen. „Die Stadt Khan Younis ist ein gefährliches Kampfgebiet“, heißt es in den Flugblättern.

Das Hauptkrankenhaus in Khan Younis hat am Sonntagmorgen bei einem israelischen Angriff, der ein Wohngebäude im Ostteil der Stadt traf, mindestens drei Tote und Dutzende Verletzte erlitten, so ein Journalist der Associated Press im Krankenhaus.

Unabhängig davon seien die Leichen von 31 Menschen, die bei israelischen Bombardierungen in den zentralen Bereichen des Streifens getötet wurden, in das Al-Aqsa-Märtyrerkrankenhaus in der zentralen Stadt Deir al-Balah im Gazastreifen gebracht worden, sagte Omar al-Darawi, ein Verwaltungsangestellter dort Krankenhaus.

Ein AP-Video zeigte Leichen in weißen Leichensäcken auf dem Boden vor dem Krankenhaus in Deri al-Balah, während Dutzende Menschen am Sonntagmorgen Trauergebete abhielten. Die Leichen wurden dann zur Beerdigung auf einen Lastwagen gebracht.

Eine Frau weinte und wiegte den Körper eines Kindes auf ihrem Schoß, während sie auf einem Stuhl saß. Ein anderer Erwachsener trug die Leiche eines Babys, als er in einen Lastwagen stieg.

UN-Beobachter sagten in einem Bericht, der vor den jüngsten Evakuierungsbefehlen herausgegeben wurde, dass diejenigen, denen gesagt wurde, dass sie gehen sollen, etwa ein Viertel des Territoriums von Gaza ausmachen – wo vor dem Krieg fast 800.000 Menschen lebten.

Die Vereinigten Staaten, Israels engster Verbündeter, haben Israel gewarnt, erhebliche neue Massenvertreibungen zu vermeiden.

Das israelische Militär teilte am Sonntag mit, dass seine Kampfflugzeuge und Hubschrauber über Nacht „Terrorziele im Gazastreifen angegriffen haben, darunter Terrortunnelschächte, Kommandozentralen und Waffenlager“, während eine Drohne fünf Hamas-Kämpfer tötete.

Im Norden des Gazastreifens machten sich Rettungsteams mit wenig Ausrüstung am Sonntag auf den Weg, um in den Trümmern von Gebäuden im Flüchtlingslager Jabaliya und anderen Vierteln in Gaza-Stadt nach potenziellen Überlebenden und Leichen zu suchen.

„Sie schlagen überall zu“, sagte Amal Radwan, eine Frau, die in Jabaliya, einem städtischen Flüchtlingslager, Zuflucht sucht. „Um uns herum ist ununterbrochen das Geräusch von Explosionen zu hören.“

Mohamed Abu Abed, der im Viertel Sheikh Radwan in Gaza-Stadt lebt, sagte auch, dass es in seinem Viertel und den umliegenden Gebieten unerbittliche Luftangriffe und Granatenangriffe gegeben habe.

„Die Situation hier ist vorstellbar“, sagte er. „Der Tod ist überall. Man kann blitzschnell sterben.“

Das Gesundheitsministerium im von der Hamas regierten Gazastreifen teilte am Samstag mit, dass die Gesamtzahl der Todesopfer im Gazastreifen seit Beginn des Krieges am 7. Oktober 15.200 überschritten habe, ein deutlicher Anstieg gegenüber der vorherigen Zahl von mehr als 13.300 am 20. November. Das Ministerium stimmt zu Es wird nicht zwischen Todesfällen von Zivilisten und Kombattanten unterschieden, es heißt jedoch, dass 70 % der Toten Frauen und Kinder seien. Es hieß, seit Kriegsbeginn seien mehr als 40.000 Menschen verletzt worden.

Die Appelle der USA zum Schutz der Zivilbevölkerung kamen, nachdem eine Offensive in den ersten Kriegswochen weite Teile des nördlichen Gazastreifens verwüstet hatte. Ein Großteil der Bevölkerung Gazas lebt in der südlichen Hälfte des Territoriums. Das Gebiet selbst, das im Süden an Israel und Ägypten grenzt, ist versiegelt, sodass den Bewohnern nur die Möglichkeit bleibt, sich innerhalb des Gazastreifens zu bewegen, um den Bombenanschlägen zu entgehen.

„Zu viele unschuldige Palästinenser wurden getötet. Ehrlich gesagt sind das Ausmaß des zivilen Leids und die Bilder und Videos aus Gaza verheerend“, sagte US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Samstag während der COP28-Klimakonferenz in Dubai gegenüber Reportern.

Mark Regev, ein leitender Berater von Netanyahu, sagte, Israel unternehme „maximale Anstrengungen“, um die Zivilbevölkerung zu schützen, und das Militär habe Flugblätter, Telefonanrufe sowie Radio- und Fernsehsendungen eingesetzt, um die Gaza-Bewohner zur Abwanderung aus bestimmten Gebieten zu drängen. Er fügte hinzu, dass Israel über die Schaffung einer Sicherheitspufferzone nachdenke, die den Bewohnern des Gazastreifens keinen direkten Zugang zum Grenzzaun zu Fuß ermöglichen würde.

Israel gibt an, Hamas-Aktivisten ins Visier genommen zu haben, gibt den Militanten die Schuld an zivilen Opfern und wirft ihnen vor, in Wohnvierteln zu agieren. Sie behauptet, Tausende Militante getötet zu haben, ohne Beweise vorzulegen. Nach Angaben Israels sind bei der Offensive im nördlichen Gazastreifen mindestens 78 seiner Soldaten getötet worden.

Bombardierungen zerstörten am Samstag einen Block von etwa 50 Wohngebäuden im Viertel Shijaiyah in Gaza-Stadt und ein sechsstöckiges Gebäude im städtischen Flüchtlingslager Jabaliya am nördlichen Rand der Stadt, teilte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten mit.

Mehr als 60 Menschen seien bei den Shijaiyah-Angriffen getötet und mehr als 300 unter den Trümmern begraben worden, sagten die Beobachter unter Berufung auf den Palästinensischen Roten Halbmond.

Mahmoud Bassal, ein Sprecher des Zivilschutzes im Gazastreifen, sagte, den Rettern fehle es an Bulldozern und anderer Ausrüstung, um die unter den Trümmern Verschütteten zu erreichen, und bestätigte damit die Schätzung des Roten Halbmonds von etwa 300 Vermissten. Er sagte, der Block habe über 1.000 Menschen beherbergt.

„Die Bergung der Märtyrer ist äußerst schwierig“, sagte er in Videokommentaren vom Ort des Angriffs.

Unterdessen teilte Harris dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sissi bei einem Treffen mit, dass die USA „unter keinen Umständen“ die Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus Gaza oder dem Westjordanland, eine anhaltende Belagerung von Gaza oder die Neufestlegung seiner Grenzen zulassen würden, hieß es eine US-Zusammenfassung.

Der Krieg wurde durch einen Angriff der Hamas und anderer Militanter am 7. Oktober im Süden Israels ausgelöst, bei dem etwa 1.200 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, getötet wurden. Etwa 240 Menschen wurden gefangen genommen.

Die erneuten Feindseligkeiten haben die Sorge um 137 Geiseln verstärkt, die nach Angaben des israelischen Militärs immer noch festgehalten werden, nachdem 105 während des jüngsten Waffenstillstands freigelassen wurden. Während des Waffenstillstands ließ Israel 240 Palästinenser frei. Bei den meisten von beiden Seiten Freigelassenen handelte es sich um Frauen und Kinder.

___

Magdy berichtete aus Kairo und Becatoros aus Athen. Die assoziierte Presseschreiberin Tia Goldenberg aus Tel Aviv, Israel, hat zu diesem Bericht beigetragen.

Najib Jobain, Samy Magdy und Elena Becatoros, The Associated Press