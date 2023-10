Nächsten Abschnitt überspringen Israel fordert die Hälfte der Gaza-Bevölkerung auf, nach Süden zu ziehen

Die israelischen Streitkräfte (IDF) riefen Hunderttausende in Gaza-Stadt lebende Palästinenser dazu auf, ihre Häuser zu räumen und in Richtung Süden zu ziehen.

„Die IDF fordert die Evakuierung aller Zivilisten von Gaza-Stadt aus ihren Häusern nach Süden zu ihrer eigenen Sicherheit und ihrem eigenen Schutz und zur Umsiedlung in das Gebiet südlich des Wadi Gaza“, hieß es in einer Erklärung der Armee.

Darüber hinaus sagten die Vereinten Nationen, sie seien am späten Donnerstag über eine israelische Anweisung an die im Norden des Gazastreifens lebenden Menschen informiert worden, in den südlichen Teil der Enklave umzusiedeln.

UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte, UN-Mitarbeiter in Gaza seien „von ihren Verbindungsoffizieren beim israelischen Militär darüber informiert worden, dass die gesamte Bevölkerung von Gaza nördlich von Wadi Gaza innerhalb der nächsten 24 Stunden in den südlichen Gazastreifen umgesiedelt werden sollte.“

„Das sind ungefähr 1,1 Millionen Menschen“, fügte Dujarric hinzu, oder fast die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner Gazas.

„Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann“, sagte Dujarric.

Die Vereinten Nationen haben Israel aufgefordert, die Anordnung zurückzuziehen, um eine Verschärfung der anhaltenden humanitären Krise im Gazastreifen zu verhindern.