Israel-Wahl: Fünf Umfragen in vier Jahren: Was hat es mit der israelischen Politik auf sich?

Jerusalem

CNN

—



Stoppen Sie uns, wenn Sie das schon einmal gehört haben: Am Dienstag gehen die Israelis zur Wahl, um eine neue Knesset oder ein neues Parlament zu wählen. Es ist das fünfte Mal in weniger als vier Jahren, dass die Wähler ihre Stimme abgeben. Die Abhaltung von Wahlen wirft oft Fragen auf. Hier sind einige Antworten.

Israel hat ein parlamentarisches System, das sich aus mehreren Parteien zusammensetzt – von denen keine jemals allein genug Stimmen erhalten hat, um sich eine Mehrheit der Sitze im Parlament zu sichern. Das bedeutet, dass sich die Parteien zu Koalitionen zusammenschließen und die 61 Sitze erreichen müssen, die für die Bildung einer regierenden Regierung erforderlich sind. Diese Koalitionen können auch wackelig sein – verlieren Sie die Unterstützung einer Partei oder manchmal sogar eines Abgeordneten, und Sie haben die Mehrheit verloren.

Der andere Faktor ist Benjamin Netanjahu. Er war länger Premierminister als jeder andere in der israelischen Geschichte, steckt mitten in einem Korruptionsprozess und ist insgesamt eine polarisierende Figur. Einige Spitzenpolitiker der rechten Mitte, die ihm ideologisch zustimmen, lehnen es aus persönlichen oder politischen Gründen ab, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Das machte es ihm schwer, nach den letzten vier Wahlen dauerhafte Regierungsmehrheiten aufzubauen, und im vergangenen Jahr gelang es seinen Gegnern, eine nie zuvor gesehene Koalition von Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum zusammenzuschustern, um ihn von der Macht fernzuhalten. Aber diese Koalition hielt nur etwa anderthalb Jahre zusammen, bevor ihre Führer, Yair Lapid und Naftali Bennett, den Stecker zogen und Neuwahlen forderten.

Netanjahus Mitte-Rechts-Partei Likud wird nach der Abstimmung am Dienstag mit ziemlicher Sicherheit die stärkste Partei in der Knesset sein, wenn die Umfragen stimmen. Sie werden wahrscheinlich etwa 30 Sitze gewinnen, ein Viertel der Gesamtzahl, wie zum Beispiel eine Zusammenstellung von Umfragen von Haaretz nahe legt.

Der derzeitige Premierminister Yair Lapid hofft, dass seine zentristische Partei Yesh Atid auf einen starken zweiten Platz kommt.

Der Mann, mit dem er zusammengearbeitet hat, um die letzte Regierung zusammenzustellen, Naftali Bennett, tritt dieses Mal nicht an; seine Partei ist zersplittert und steht vor einem möglichen Auslöschen der Wahlen.

Verteidigungsminister Benny Gantz strebt einen starken Auftritt an der Spitze einer neuen Partei namens Nationale Einheit an, einem Nachfolger seiner Blau-Weiß-Partei, zu der jetzt der ehemalige Bennett-Verbündete Gideon Saar und der ehemalige Stabschef der israelischen Streitkräfte, Gabi Eisenkot, gehören politisches Debüt.

Eine rechtsextreme Koalition namens Religious Zionist Party, angeführt von Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir, könnte die größte rechtsextreme Gruppe sein, die jemals in der Knesset saß.

Auf der anderen Seite sind die einst mächtige Labour Party und ihre Vorgänger, die Israel in den ersten 30 Jahren unter David Ben-Gurion und seinen Nachfolgern im Wesentlichen als Einparteienstaat regierten, ein Schatten ihres früheren Selbst und werden projiziert nur eine Handvoll Sitze gewinnen.

Israel ist eine parlamentarische Demokratie, in der die Menschen für die Partei stimmen, die sie unterstützen. Jede Partei, die mindestens 3,25 % der Stimmen erhält, erhält eine bestimmte Anzahl von Sitzen in der Knesset, basierend auf dem Prozentsatz der Gesamtzahl der Stimmen, die sie gewonnen hat.

Die 3,25-Prozent-Hürde soll sehr kleine Parteien aus der Knesset heraushalten, ein Versuch, die Bildung von Regierungskoalitionen zu erleichtern.

Israel hat in der Vergangenheit damit experimentiert, den Premierminister direkt zu wählen, getrennt von der Knesset, so wie die USA den Präsidenten und den Kongress getrennt wählen. Es erwies sich als unhandlich und das Land kehrte zu normalen Parlamentswahlen zurück.

Die letzten Umfragen deuten darauf hin, dass Netanjahus Partei und ihre potenziellen Verbündeten direkt um die Messerschneidezahl von 60 Sitzen schweben, und das Drama der Wahlnacht wird sein, ob der ehemalige Premierminister darüber kratzt.

Wenn sein Block klar die Mehrheit gewinnt, ist sein Weg zur Regierungsbildung frei und er wird an die Macht zurückkehren.

Wenn der pro-Netanjahu-Block unter 61 Sitze fällt, werden die Dinge komplizierter. Netanyahu hätte wahrscheinlich immer noch die erste Chance, eine Regierung zu bilden, wenn seine Likud-Partei die größte in der Knesset ist, was zu tage- oder wochenlangen Verhandlungen führen könnte, die ins Leere laufen.

Der derzeitige amtierende Premierminister Lapid könnte dann die Chance bekommen, zu versuchen, eine Regierung zu bilden, vorausgesetzt, seine Yesh Atid-Partei ist die zweitgrößte. Aber seine scheidende Regierung umfasste – zum ersten Mal in der Geschichte Israels – eine arabische Partei, die sich seitdem in kleinere Parteien zersplittert hat, die keiner anderen israelischen Regierung beitreten dürfen (selbst wenn er sie dazu einlädt, was nicht sicher ist).

Das könnte bedeuten, dass niemand eine Mehrheitsregierung bilden kann, was die Möglichkeit von … weiteren Wahlen erhöht. Während die Parteiverhandlungen stattfinden und bis eine neue Regierung gebildet wird, bleibt Lapid als Interimspremierminister im Amt.

Israelis sind über viele der gleichen Probleme besorgt wie Menschen auf der ganzen Welt – insbesondere die Lebenshaltungskosten.

Sie konzentrieren sich auch immer auf die Sicherheit. In der Region sind die nuklearen Ambitionen des Iran und die Unterstützung militanter Gruppen immer besorgniserregend, und auf lokaler Ebene ist die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern in diesem Jahr hoch.

Einige Wahlkreise haben ihre eigenen spezifischen Anliegen, wie die Ultraorthodoxen, die staatliche Unterstützung für ihre Institutionen und Befreiungen vom Militärdienst wollen; und religiöse Zionisten, die Unterstützung für Siedlungen im Westjordanland wollen.

Aber überwiegend geht es bei den israelischen Wahlen dieser Tage um ein Thema und einen Mann: Benjamin Netanjahu.