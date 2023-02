CNN

Israël heeft donderdag luchtaanvallen uitgevoerd op vermeende wapenproductie- en opslaglocaties in Gaza, na een raketaanval vanuit de kustenclave, aldus de Israel Defense Forces (IDF).

In een verklaring zei de IDF dat “straaljagers een wapenfabriek hebben getroffen” in het centrum van Gaza dat eigendom is van Hamas, de Palestijnse militante groepering die Gaza bestuurt.

“Tegelijkertijd werd een militair terrein van de Hamas Terrorist Organization in het noorden van de Gazastrook getroffen, dat ook werd gebruikt als opslagplaats voor marinewapens”, aldus de verklaring.

Eerder donderdag zei de IDF dat vijf raketten die vanuit Gaza werden afgevuurd op Israëlisch grondgebied, waaronder de steden Ashkelon en Sderot, werden onderschept en dat een andere raket in een open gebied viel.

De luchtaanvallen komen na de dood van ten minste 11 Palestijnen in Nablus op de bezette Westelijke Jordaanoever op woensdag, die plaatsvond tijdens een zeldzame dagaanval door het Israëlische leger waarbij ook meer dan 100 gewonden vielen. Een van de doden die het doelwit was van de inval in Nablus was een Hamas-lid, zei de groep.

IDF-invallen op de Westelijke Jordaanoever vinden meestal ’s nachts plaats; de laatste keer dat het leger een operatie bij daglicht uitvoerde, zeiden ze dat het vanwege een onmiddellijke dreiging was.

De bezette Westelijke Jordaanoever is het afgelopen jaar opgeschrikt door een reeks dodelijke Israëlische militaire invallen, terwijl de spanningen in Israël en de Palestijnse gebieden torenhoog blijven in een regio die wordt verscheurd door bloedvergieten.

Een Israëlische inval in de stad Jenin in januari veroorzaakte volgens CNN-gegevens de dodelijkste dag voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever in meer dan een jaar, met ten minste 10 Palestijnen die op die dag om het leven kwamen en één die later aan zijn verwondingen stierf. Een dag later kwamen ten minste zeven burgers om het leven bij een schietpartij nabij een synagoge in Jeruzalem – wat Israël beschouwde als een van de ergste terreuraanslagen van de afgelopen jaren.

Dit komt terwijl de Israëlische premier Netanyahu een kabinet leidt dat is beschreven als het meest extreemrechtse en religieuze in de geschiedenis van het land.

Netanyahu vertelde eerder aan CNN’s Jake Tapper dat mensen kunnen “hangen” aan vredesonderhandelingen met de Palestijnen, en zei dat hij voor een andere aanpak heeft gekozen.

Terwijl de betrekkingen tussen Israëlische troepen en Palestijnse militanten overkoken, zei Hadas Gold van CNN dat de scènes op woensdag weerspiegelden “niet meer gezien sinds de tweede intifada”, of opstand.