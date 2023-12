Israël voert de hevigste aanvallen tot nu toe uit in de Gaza-oorlog tegen Hamas

LAATSTE ONTWIKKELINGEN:

Twee Palestijnse tieners gedood door Israëlisch geweervuur ​​op de Westelijke Jordaanoever

Biden zegt dat Hamas en ‘andere groepen’ Amerikaanse gijzelaars vasthouden in Gaza

GAZA, 6 december (Reuters) – Het Israëlische leger bombardeerde de belangrijkste stad van Zuid-Gaza in wat volgens hen de hevigste gevechten waren sinds het vijf weken geleden begon met een grondinvasie om Hamas uit te schakelen, terwijl de VS Israël opnieuw onder druk zetten om het aantal Palestijnse burgerslachtoffers tot een minimum te beperken.

Israël meldde dat zijn troepen, gesteund door oorlogsvliegtuigen, dinsdag het hart van Khan Younis in het zuiden van Gaza bereikten en ook de stad omsingelden. De gewapende vleugel van Hamas, de Al Qassam Brigades, zei dat zijn strijders betrokken waren bij gewelddadige botsingen met Israëli’s.

“We bevinden ons in de meest intense dag sinds het begin van de grondoperatie”, zei de commandant van het Zuidelijk Commando van het Israëlische leger, generaal Yaron Finkelman, in een verklaring.

De strijd was ook de meest intense sinds de wapenstilstand tussen Israël en Hamas vorige week instortte. Israëlische troepen vochten ook in Jabalia, een groot stedelijk vluchtelingenkamp en broeinest van Hamas in het noorden naast Gaza-stad, en in Shuja’iyya in het oosten, zei Finkelman.

De gewapende vleugel van Hamas zei dinsdag acht Israëlische troepen te hebben gedood of gewond en 24 militaire voertuigen te hebben vernietigd. Een Israëlische militaire website vermeldde voor dinsdag twee doden en 83 sinds het begin van de grondoperatie.

Gezondheidsfunctionarissen in Gaza zeiden dat veel burgers zijn omgekomen bij een Israëlische aanval op huizen in Deir al-Balah, ten noorden van Khan Younis. Dr. Eyad Al-Jabri, hoofd van het Shuhada Al-Aqsa-ziekenhuis daar, vertelde Reuters dat minstens 45 mensen zijn omgekomen. Reuters kon het gebied niet bereiken en kon de tol niet bevestigen.

Israël ontketende zijn campagne als reactie op een aanval op 7 oktober door Hamas-strijders die door Israëlische steden raasden, waarbij 1.200 mensen omkwamen en 240 gijzelaars gevangen werden genomen, volgens de Israëlische cijfers.

De Israëlische politie onderzoekt vermeende seksuele misdrijven en het Israëlische ministerie van Justitie heeft gezegd dat “slachtoffers werden gemarteld, fysiek mishandeld, verkracht, levend verbrand en uiteengereten”.

Het mediabureau van Hamas zei dinsdag dat ten minste 16.248 mensen, waaronder 7.112 kinderen en 4.885 vrouwen, sinds 7 oktober in Gaza zijn gedood door het Israëlische leger. Duizenden anderen worden vermist en worden gevreesd onder het puin begraven.

Deze cijfers werden niet onmiddellijk geverifieerd door het ministerie van Volksgezondheid van Gaza.

Amerikaanse druk op Israël

Sinds de wapenstilstand uiteenviel, heeft Israël een online kaart geplaatst om de inwoners van Gaza te vertellen welke delen van de enclave ze moeten evacueren om aanvallen te voorkomen. De oostelijke wijk van Khan Younis werd maandag gemarkeerd en veel van de honderdduizenden inwoners vluchtten te voet.

De inwoners van Gaza zeggen dat er geen veilige plek is, terwijl de resterende steden en schuilplaatsen al overweldigd zijn, en Israël blijft de gebieden bombarderen waar het de mensen zegt naartoe te gaan.

In het Nasser-ziekenhuis van Khan Younis arriveerden de gewonden per ambulance, auto, dieplader en ezelkar na wat overlevenden beschreven als een aanval op een school die werd gebruikt als schuilplaats voor de ontheemden.

Op een afdeling werd bijna elke centimeter van de met bloed bespatte vloeroppervlakte in beslag genomen door de gewonden, inclusief kleine kinderen, terwijl medici zich van patiënt naar patiënt haastten terwijl familieleden jammerden.

Twee meisjes werden behandeld, nog steeds onder het stof van de instorting van het huis waarin hun gezin was begraven.

“Mijn ouders liggen onder het puin”, snikte een kind. “Ik wil mijn moeder, ik wil mijn moeder, ik wil mijn familie.”

Te midden van aanhoudende internationale kritiek op het lot van Gaza herhaalden de Verenigde Staten, de nauwe bondgenoot van Israël, dinsdag dat Israël meer moet doen om brandstof en andere hulp in Gaza toe te laten en de schade voor burgers te verminderen. Ondanks het stijgende dodental zei het rapport dat Israël nu enige ontvankelijkheid toonde voor de oproepen.

“Het niveau van de hulp die binnenkomt is niet voldoende”, zei Matthew Miller, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, tijdens een persconferentie. “Het moet omhoog, en dat hebben we duidelijk gemaakt aan de regering van Israël.”

De Amerikaanse president Joe Biden zei dinsdag dat Hamas herhaaldelijk vrouwen heeft verkracht en hun lichamen heeft verminkt tijdens de aanval op Zuid-Israël, daarbij verwijzend naar overlevenden en getuigen.

‘Het is verschrikkelijk’, zei hij tijdens een politieke inzamelingsactie in Boston.

In een verklaring op zijn Telegram-kanaal hekelde Hamas de beschuldigingen van Biden als vals en zei dat hij zich aansloot bij de inspanningen van Israël om oorlogsmisdaden gepleegd met Amerikaanse steun te verdoezelen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu haalde dinsdag tijdens een bijeenkomst met families van teruggekeerde gijzelaars de beweringen van verkrachting en ander misbruik aan, die door sommige deelnemers als boos werden omschreven vanwege frustratie over de manier waarop de regering met de situatie omgaat.

“Ik hoorde verhalen die mijn hart braken… ik hoorde en jij hoorde ook, over aanranding en gevallen van brute verkrachting die nergens anders voor bestonden”, zei Netanyahu op een persconferentie.

Israël zegt dat een aantal vrouwen en kinderen in handen van Hamas blijven. Tijdens de pauze in de gevechten heeft Hamas meer dan 100 gijzelaars teruggestuurd, terwijl er nog 138 gevangenen overblijven.

Biden gaf het door Iran gesteunde Hamas de schuld van de ineenstorting van de wapenstilstand vorige week, en zei dat de “weigering van de militante groep om de overgebleven jonge vrouwen vrij te laten, deze deal heeft verbroken”.

Israël en Hamas beschuldigen elkaar ervan de onderhandelingen te hebben mislukt.

Toen Biden dinsdag laat werd gevraagd of Hamas de enige groep was die Amerikaanse gijzelaars in Gaza vasthield, zei hij: “Nou, er zijn er nog meer. Kijk, ik ga er niet meer over praten. We lopen niet weg.”

Hamas-functionaris Osama Hamdan zei dinsdag dat er geen gijzelaars meer zullen worden vrijgelaten totdat de agressie van Israël is gestopt.

Daarnaast legden de VS visumverboden op aan mensen die betrokken waren bij het geweld op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, nadat Israël had opgeroepen meer te doen om aanvallen op Palestijnen door Joodse kolonisten te voorkomen.

Twee Palestijnse tieners zijn gedood door het Israëlische geweervuur ​​in Tubas, op de Westelijke Jordaanoever, zo meldde het officiële Palestijnse WAFA-persbureau woensdag.

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant heeft dinsdag het geweld van kolonisten tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever veroordeeld.

Rapportage door Reutersbureau; Schrijven door Cynthia Osterman en Stephen Coates; Bewerking door Miral Fahmy

