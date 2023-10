Israel verurteilt UN-Resolution, Hamas begrüßt sie

Stand: 28. Oktober 2023 03:55 Uhr

Die UN-Generalversammlung hat mit großer Mehrheit einen „sofortigen humanitären Waffenstillstand“ im Gazastreifen gefordert. Die Resolution, in der die Hamas nicht erwähnt wird, stieß bei Israel auf scharfe Kritik.

Die von der UN-Generalversammlung verabschiedete Resolution zur Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen und zur Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand stieß bei den Konfliktparteien erwartungsgemäß auf gemischte Reaktionen.

„Wir lehnen den verabscheuungswürdigen Ruf der UN-Generalversammlung nach einem Waffenstillstand entschieden ab“, schrieb der israelische Außenminister Eli Cohen in dieser Nacht auf der Plattform X, ehemals Twitter. „Israel will die Hamas eliminieren.“ Der angenommene Text erwähnt die Hamas mit keinem Wort.

So sei die Welt mit den Nazis und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) umgegangen, fuhr er fort. Nach der Abstimmung in der UN-Generalversammlung in New York sprach Israels UN-Botschafter Gilad Erdan von einem „dunklen Tag für die UN und für die Menschheit“, der mit Schande in die Geschichte eingehen werde. Jeder hat gesehen, dass die Vereinten Nationen „kein Funken Legitimität oder Relevanz“ mehr haben.

Deutschland enthält sich der Stimme

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Terrororganisation Hamas, die für den Großangriff auf Israel am 7. Oktober verantwortlich ist, lobte die Verabschiedung der Resolution und forderte die UN auf, Maßnahmen zu deren Umsetzung zu ergreifen.

Die UN-Generalversammlung hat am Freitag den von Jordanien eingebrachten Resolutionsentwurf angenommen. 120 Länder stimmten dafür, 14 dagegen – 45 enthielten sich, darunter auch Deutschland. Damit erreichte das Papier die nötige Zweidrittelmehrheit. Allerdings sind Resolutionen der UN-Generalversammlung nicht rechtsverbindlich; Ihnen wird eher eine symbolische Signalwirkung zugeschrieben.

Baerbock erklärt Enthaltung

Deutschland habe „intensiv daran gearbeitet, zu einer ausgewogenen Nahost-Lösung zu gelangen“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach der Abstimmung laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin.

Wichtige Punkte wie „eine klare Verurteilung aller Terrorakte und zumindest die Forderung nach Freilassung der Geiseln“ sind im Text enthalten. „Weil die Resolution den Hamas-Terror nicht eindeutig benennt, die Freilassung aller Geiseln nicht deutlich genug fordert und Israels Recht auf Selbstverteidigung nicht bekräftigt, haben wir und viele unserer europäischen Partner letztendlich beschlossen, der Resolution nicht zuzustimmen.“ „, erklärte der Minister, dass sich Deutschland der Stimme enthält.

Fokus auf humanitäre Hilfe

Im Mittelpunkt der nun verabschiedeten Resolution steht die humanitäre Lage im Gazastreifen. Darin wird unter anderem die „sofortige“ Bereitstellung von Wasser, Nahrungsmitteln, Treibstoff und Strom „in ausreichenden Mengen“ sowie ein „ungehinderter“ Zugang für humanitäre Hilfe gefordert. Außerdem verurteilt es „alle Gewalttaten gegen palästinensische und israelische Zivilisten, einschließlich aller Terrorakte und willkürlichen Angriffe“.

Der Text bringt auch „Besorgnis über die jüngste Eskalation der Gewalt seit dem Anschlag vom 7. Oktober“ zum Ausdruck – ohne jedoch die Hamas namentlich zu erwähnen.