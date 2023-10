Rund 12.000 Menschen nahmen am Sonntag an einer pro-palästinensischen Demonstration im Brüsseler Europaviertel teil und forderten die EU auf, sich für einen Waffenstillstand und ein Ende der Schließung des Gazastreifens durch Israel einzusetzen.

Demonstranten trugen Plakate mit Slogans wie „Stoppt die Angriffe“ oder „Befreit Palästina“.

Als Reaktion auf einen groß angelegten Terroranschlag der islamistischen Hamas hat Israel kürzlich Hunderte Ziele im dicht besiedelten Gazastreifen angegriffen.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden mehr als 4.650 Palästinenser getötet.

Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich in Städten auf der ganzen Welt

In Frankreich fand in Paris die erste pro-palästinensische Demonstration statt, nachdem die Organisatoren – anders als andere – die Hamas-Angriffe auf Israel vom 7. Oktober, bei denen 1.400 Menschen getötet wurden, öffentlich verurteilt hatten.

Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 15.000 Menschen auf dem Place de la République, um ihre Solidarität mit den Palästinensern auszudrücken und einen Waffenstillstand zu fordern.

Mehrere andere französische Städte haben in den letzten Tagen ähnliche Proteste genehmigt, nachdem das oberste Verwaltungsgericht Frankreichs entschieden hatte, dass sie von Fall zu Fall verboten werden sollten und nicht systematisch, wie eine frühere Anweisung des französischen Innenministers vorgeschlagen hatte.

Mehrere tausend Menschen versammelten sich am Sonntag in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo zu einer pro-palästinensischen Kundgebung. Der Bürgermeister berief sich dabei auf die blutige Belagerung der Stadt während des interethnischen Krieges in Bosnien in den 1990er Jahren.

„Die Stadt, die die längste Belagerung in der modernen Geschichte überstanden hat, Sarajevo, hat das Recht, heute fest an der Seite von Gaza zu stehen“, sagte Bürgermeisterin Benjamina Karic der Menge vor dem Rathaus.

„Wir wissen, wie es ist, wenn es kein Wasser und keine Nahrung gibt, wir wissen, wie es ist, wenn Kinder getötet werden“, sagte sie mit Tränen in den Augen.

Sarajevo wurde während des Bosnienkrieges 1992–1995 44 Monate lang von bosnisch-serbischen Streitkräften belagert.

Während der Belagerung wurden mehr als 11.500 Menschen, darunter mehrere hundert Kinder, getötet.

In Berlin beteiligten sich am Sonntag mehr als 10.000 Menschen an einer Kundgebung zur Unterstützung Israels.