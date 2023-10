In London, Düsseldorf und Rom kam es zu Protesten, doch der Sonntagsmarsch in Berlin wurde verboten Bild: Stefan Rousseau/empics/picture Alliance

Etwa 100.000 Menschen beteiligten sich am Samstag an einer pro-palästinensischen Demonstration im Zentrum von London und forderten einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza.

Unter dem Ruf „Freies Palästina“ zogen die Demonstranten mit Transparenten und schwenkenden palästinensischen Flaggen durch London, bevor sie sich in der Downing Street, dem offiziellen Wohnsitz und Büro des britischen Premierministers Rishi Sunak, versammelten.

Viele der Gesänge und Transparente enthielten starke antiisraelische Parolen, und ein Demonstrant hielt ein Transparent mit Bildern von Sunak, US-Präsident Joe Biden und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu mit der Aufschrift „Gesucht wegen Kriegsverbrechen“.

Die Polizei hatte vor dem Marsch gewarnt, dass jeder, der Unterstützung für die in Großbritannien als Terrororganisation verbotene Hamas zeigt, verhaftet werden muss und dass Hassverbrechen nicht toleriert werden.

Der Protest schien friedlich und es gab keine unmittelbaren Berichte über Festnahmen.

Zahlen vom Freitag zeigten, dass es in Großbritannien in diesem Monat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg antisemitischer Straftaten um 1.353 % gab, während islamfeindliche Straftaten um 140 % zunahmen.

Eine große Menschenmenge versammelte sich am Samstag zu einer pro-palästinensischen Demonstration in der westdeutschen Stadt Düsseldorf.

Nach Angaben der Behörden gingen rund 5.500 Menschen auf die Straße.

Allerdings habe die Polizei in Deutschland eine für Sonntag geplante pro-palästinensische Demonstration im Zentrum Berlins verboten, berichtete die deutsche Nachrichtenagentur DPA.

Die Polizei hat in den letzten Wochen mehrere ähnliche Veranstaltungen unter Berufung auf das Potenzial von Gewalt und antisemitischer Hassrede gestoppt.

Einige pro-palästinensische Demonstranten gingen trotzdem auf die Straße, was zu Zusammenstößen mit der Polizei führte.