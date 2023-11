Israel verschärft die Einkreisung von Gaza-Stadt, während Blinken mehr Zivilschutz fordert – sonst gäbe es „keine Partner für den Frieden“

US-Außenminister Antony Blinken forderte Israel am Freitag auf, mehr humanitäre Hilfe zu leisten und mehr für den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza zu tun, sonst werde es „keine Partner für den Frieden“ geben. Unterdessen warnte Israel, dass es in höchster Alarmbereitschaft vor Angriffen an seiner Nordgrenze zum Libanon sei, da die Befürchtungen wuchsen, dass sich der Konflikt ausweiten könnte.

Israelische Truppen verschärften ihre Einkreisung von Gaza-Stadt, dem Schwerpunkt ihrer Kampagne zur Zerschlagung der in der Enklave herrschenden Hamas-Kämpfer, die einen Angriff starteten brutaler Angriff auf israelische Gemeinden Das begann den Krieg.

Aber seitdem Angriff vom 7. OktoberEs gab Bedenken, dass der Konflikt Kämpfe an anderen Fronten auslösen könnte, und Israel und die vom Iran unterstützte militante Gruppe Hisbollah lieferten sich entlang der libanesischen Grenze wiederholt Feuergefechte.

In seiner ersten öffentlichen Rede seit Kriegsbeginn sagte Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah, seine Gruppe sei mit den beispiellosen grenzüberschreitenden Kämpfen der vergangenen Wochen „in den Kampf eingetreten“. „Wir werden uns nicht darauf beschränken“, sagte er und deutete an, dass eine Eskalation möglich sei. Dennoch verzichtete Nasrallah darauf, zu verkünden, dass die Hisbollah voll und ganz in den Krieg verwickelt sei.

Auf seiner dritten Reise nach Israel seit Kriegsbeginn bekräftigte Blinken die Unterstützung der USA für Israel im Krieg und sagte, es habe das Recht, sich zu verteidigen. Er sagte jedoch, dass angesichts der wachsenden Besorgnis über die humanitäre Krise in Gaza eine „humanitäre Pause“ erforderlich sei, um die Hilfslieferungen an die palästinensische Zivilbevölkerung zu steigern.

„Wir glauben, dass jede dieser Bemühungen durch humanitäre Pausen und durch Vorkehrungen vor Ort erleichtert würde, die die Sicherheit für Zivilisten erhöhen und eine wirksamere und nachhaltigere Bereitstellung humanitärer Hilfe ermöglichen“, sagte Blinken gegenüber Journalisten.

Und er bekräftigte Washingtons langjährige Unterstützung für die eventuelle Anerkennung eines palästinensischen Staates: „Zwei Staaten für zwei Völker. Auch hier ist dies der einzige Weg, um dauerhafte Sicherheit für ein jüdisches und demokratisches Israel zu gewährleisten.“



Anschauen: Blinken beantwortet Fragen in Tel Aviv, fordert eine humanitäre Pause und eine Aufstockung der Gaza-Hilfe 31:06

Nach dem Treffen mit Blinken sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dass Israel „einen vorübergehenden Waffenstillstand ablehnt, der nicht die Rückgabe unserer Geiseln vorsieht“, und bezog sich dabei auf etwa 240 Menschen, die die Hamas während ihres Angriffs entführt hatte. Er sagte, Israel treibe seine Militäroffensive mit „aller Kraft“ voran.

Blinken sagte, es müsse eine erhebliche und sofortige Aufstockung der humanitären Hilfe für Gaza geben und sagte: „Wir müssen mehr tun, um die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen.“

„Wir haben deutlich gemacht, dass es darauf ankommt, wie Israel seine Kampagne zum Sieg über die Hamas führt“, sagte Blinken auf einer Pressekonferenz. „Es ist wichtig, weil es richtig und rechtmäßig ist. Es ist wichtig, weil es der Hamas und anderen Terrorgruppen in die Hände spielt, es nicht zu tun. Es wird keine Partner für den Frieden geben, wenn sie von einer humanitären Katastrophe verschlungen und von anderen entfremdet werden.“ wahrgenommene Gleichgültigkeit gegenüber ihrer Notlage.“

„Hoher Bereitschaftsstand“

Die Hisbollah, ein Verbündeter der Hamas, griff am Donnerstag israelische Militärstellungen im Norden Israels mit Drohnen, Mörserfeuer und Selbstmorddrohnen an. Das israelische Militär sagte, es habe mit Kampfflugzeugen und Kampfhubschraubern Vergeltung geübt, und Sprecher Konteradmiral Daniel Hagari sagte, bei den Hisbollah-Angriffen seien Zivilisten verletzt worden.

„Wir sind im Norden in höchster Bereitschaft, in einem sehr hohen Alarmzustand, um heute und in den kommenden Tagen auf alle Ereignisse zu reagieren“, sagte er.

Blinken sagte, die USA, die Flugzeugträger und andere Streitkräfte im östlichen Mittelmeer stationiert haben, seien entschlossen, sicherzustellen, dass in dem Konflikt keine „zweite oder dritte Front“ eröffnet werde, und bezog sich dabei auf die Hisbollah.

In seiner Rede sagte Nasrallah, seine Miliz lasse sich von den Warnungen der USA nicht abschrecken und sagte: „Ihre Flotten im Mittelmeer … werden uns keine Angst machen.“

Ein Krieg mit der Hisbollah wäre sowohl für Israel als auch für den Libanon verheerend. Die Hisbollah ist viel stärker als die Hamas und verfügt über ein Arsenal von rund 150.000 Raketen und Flugkörpern, von denen einige vermutlich präzisionsgelenkte Waffen sind, die tief im Inneren Israels einschlagen können.

Israel hat versprochen, im Libanon große Zerstörungen anzurichten, falls ein Krieg ausbrechen sollte, und wirft der Hisbollah vor, ihre Militäranlage inmitten von Wohngebieten zu verstecken. Die beiden Feinde führten 2006 einen ergebnislosen, monatelangen Krieg. Erneute Kämpfe könnten auch dazu führen, dass der Iran, der sowohl die Hamas als auch die Hisbollah unterstützt, in den Konflikt hineingezogen wird.

Bisher wurden in Gaza mehr als 9.200 Palästinenser getötet, hauptsächlich Frauen und Minderjährige, und mehr als 23.000 Menschen wurden verletzt, teilte das Gesundheitsministerium des Gazastreifens mit, ohne eine Aufschlüsselung nach Zivilisten und Kämpfern vorzunehmen.

Mehr als 1.400 Menschen sind auf israelischer Seite gestorben, hauptsächlich Zivilisten, die beim ersten Angriff der Hamas getötet wurden, als auch etwa 240 Menschen als Geiseln genommen wurden. Darüber hinaus wurden rund 5.400 Menschen verletzt.

Seit Beginn der Bodenoperation wurden in Gaza 24 israelische Soldaten getötet. Seit Beginn des Krieges wurden bei verschiedenen Zwischenfällen entlang der israelischen Grenze zum Libanon sieben israelische Soldaten und ein Zivilist getötet.

Wie amerikanische Beamte zuvor versprach Blinken unerschütterliche Unterstützung für Israel und sein Recht, sich selbst zu verteidigen.

Soldaten einer israelischen Artillerieeinheit operieren am 3. November 2023 in Sderot, Israel, nahe der Grenze zum Gazastreifen. Amir Levy / Getty Images



„Wir vertreten nachdrücklich die These, dass Israel nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hat, sich zu verteidigen und sicherzustellen, dass der 7. Oktober nie wieder passiert“, sagte Blinken, der auch plant, Amman in Jordanien zu besuchen. Es folgt dem von Präsident Joe Biden Vorschlag für eine humanitäre „Pause“ in den Kämpfen. Ziel wäre es, Hilfe für Palästinenser hereinzulassen und mehr Palästinenser mit ausländischen Pässen und Verwundeten herauszulassen.

Rund 800 Personen verließ Gaza In den letzten zwei Tagen verließen Menschen das belagerte Gebiet zum ersten Mal vor vier Tagen Geiseln freigegeben von der Hamas und ein weiterer von israelischen Streitkräften gerettet.

Blinken führte zunächst hinter verschlossenen Türen Gespräche mit Netanjahu, bevor er umfassendere Gespräche mit dem Führer und seinem Kriegskabinett sowie ein Treffen mit Präsident Isaac Herzog begann.

Hunderte Amerikaner sind weiterhin im Gazastreifen gestrandet

Mehr als 100 US-Bürger und ihre Familien verließen Gaza am Donnerstag mit Unterstützung der US-Botschaft in Kairo, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Freitag gegenüber Reportern. Sie sagte, das Weiße Haus gehe davon aus, dass in den kommenden Tagen weitere Evakuierungen stattfinden würden. Zwei US-Beamte teilten CBS News später mit, dass etwa 130 Amerikaner bei der Botschaft in Kairo eingecheckt hätten, nachdem sie den südlichen Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten verlassen hatten.

Ein hochrangiger Beamter der Biden-Regierung teilte CBS News am Freitag mit, dass sich bei Kriegsausbruch vermutlich etwa 1.000 Amerikaner und ihre Familien im Gazastreifen aufgehalten hätten, darunter auch örtlich beschäftigtes Personal.



Der Beamte sagte, dass der Evakuierungsprozess in den letzten Wochen dadurch erschwert wurde, dass die Hamas die Evakuierung ausländischer Staatsangehöriger blockiert habe, es sei denn, verletzten Palästinensern werde ebenfalls die Ausreise gestattet. Ein Drittel der verletzten Palästinenser, die für eine mögliche Evakuierung vorgeschlagen wurden, seien jedoch als Mitglieder der Hamas identifiziert worden, sagte der Beamte, was für die USA, Ägypten und Israel „inakzeptabel“ sei.

„Nichts wird uns aufhalten“

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen wurden in den 25 Tagen der Kämpfe mehr als 3.700 palästinensische Kinder getötet. Mehr als die Hälfte der 2,3 Millionen Einwohner des Territoriums wurden durch Bombardierungen aus ihren Häusern vertrieben. Lebensmittel, Wasser und Treibstoff gehen unter der Belagerung Israels zur Neige und überlastete Krankenhäuser warnen, dass sie kurz vor dem Zusammenbruch stehen.

Der Korrespondent von CBS News, Ramy Inocencio, berichtete am Freitag, dass in Gaza der israelische Beschuss rund um das zweitgrößte Krankenhaus der Enklave, Al Quds, seit mehreren Tagen nicht aufgehört habe, so die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft.

Weiter südlich im Zentrum von Gaza suchen Überlebende nach Opfern eines israelischen Luftangriffs auf das Flüchtlingslager Bureij, in dem schätzungsweise 45.000 Palästinenser leben, berichtete Inocencio. Nach Angaben des von der Hamas betriebenen Zivilschutzes im Gazastreifen starben mindestens 15 Menschen.

Das Video zeigte einen Vater, der neben seinen verletzten Söhnen saß und auf seine Kinder zeigte: „Film an die ganze Welt, hier sind diejenigen, die die Raketen abfeuern, Film an alle Menschen. Hier sind sie, hier sind sie, Amerika.“ Hier sind sie, Israel. Sie sind Kinder.“

Israel hat mehr als 260 Lastwagen mit Nahrungsmitteln und Medikamenten in den Gazastreifen zugelassen, aber Helfer sagen, dass dies bei weitem nicht ausreicht. Die israelischen Behörden haben die Einfuhr von Treibstoff mit der Begründung verweigert, dass die Hamas Treibstoff für militärische Zwecke hortet und neue Vorräte stehlen würde.

Der Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, sagte, die USA plädierten nicht für einen allgemeinen Waffenstillstand, sondern für eine „vorübergehende, örtliche“ Pause.

Israel hat nicht offen auf Herrn Bidens Vorschlag reagiert. Aber Netanyahu, der zuvor einen Waffenstillstand ausgeschlossen hatte, sagte am Donnerstag: „Wir kommen voran. … Nichts wird uns aufhalten.“ Er versprach, die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen zu zerstören.

Israel und die USA scheinen keinen klaren Plan zu haben, was als Nächstes passieren würde, wenn die Hamas-Herrschaft in Gaza gestürzt wird – laut dem Außenministerium eine Schlüsselfrage auf Blinkens Tagesordnung während des Besuchs.

Unterdessen sagten Militärbeamte, die israelischen Streitkräfte hätten Gaza-Stadt, eine dicht gedrängte Ansammlung von Stadtvierteln, die laut Israel das Zentrum der militärischen Infrastruktur der Hamas seien und ein riesiges Netzwerk von unterirdischen Tunneln, Bunkern und Kommandozentralen umfassten, inzwischen vollständig eingekreist.

Die israelischen Streitkräfte „kämpfen in einem bebauten, dichten und komplexen Gebiet“, sagte der Stabschef des Militärs, Herzi Halevy.

Hagari, der Sprecher des Militärs, sagte, die israelischen Streitkräfte befänden sich in „frontalen“ Kämpfen mit Militanten und forderten bei Bedarf Luftangriffe und Beschuss. Er sagte, sie fügten Hamas-Kämpfern schwere Verluste zu und zerstörten ihre Infrastruktur mit technischer Ausrüstung.

Der militärische Flügel der Hamas teilte am frühen Freitag mit, dass seine Kämpfer in mehreren Gebieten im Gazastreifen gegen israelische Truppen gekämpft und behauptet hätten, sie hätten am nördlichen Rand der Stadt Beit Lahiya vier Soldaten getötet. Es wurde auch behauptet, mehrere Panzer mit vor Ort hergestellten Panzerabwehrraketen zerstört zu haben.

Weder die Berichte Israels noch der Hamas konnten unabhängig überprüft werden.

Es wurde erwartet, dass die Verluste auf beiden Seiten zunehmen würden, während die israelischen Truppen auf die dicht besiedelten Wohnviertel von Gaza-Stadt vorrücken. Israel hat die Bewohner gewarnt, das Flüchtlingslager Shati, das an das Zentrum von Gaza-Stadt grenzt, unverzüglich zu evakuieren.

Doch Hunderttausende Palästinenser bleiben den Kämpfen im nördlichen Gazastreifen im Weg, obwohl Israel sie wiederholt zur Flucht aufruft. Viele drängten sich in der Hoffnung auf Sicherheit in UN-Einrichtungen.

Nach Angaben von Philippe Lazzarini, Generalsekretär der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, bekannt als UNRWA, wurden in den letzten Tagen dennoch vier UN-Schulen im nördlichen Gazastreifen und in Bureij getroffen, die in Notunterkünfte umgewandelt wurden. Dabei kamen 24 Menschen ums Leben.

Nach Angaben des israelischen Militärs und palästinensischer Gesundheitsbehörden töteten israelische Streitkräfte über Nacht im besetzten Westjordanland sieben Palästinenser an verschiedenen Orten und verhafteten viele weitere.