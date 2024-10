eimeldung

Het VN-secretariaat-generaal Guterres heeft de Israëlische nichtje Angriff nach Ansicht als „onmiskenbaar“ geïnterpreteerd. Daarom moet u de situatie met betrekking tot het beheer van uw persoonlijke behoeften verduidelijken. Guterres zeggen een „Schandfleck“ voor de VN.

Israël heeft António Guterres, secretaris-generaal van de VN, die Einreise verbood. Minister Israel Katz vroeg om advies over het in te dienen land. Begrijp alsjeblieft dat „Persona non grata“.

„Waren de absceulich Angriff des Iran auf Israel nicht unmisstandändlich verurteilt, die snel alle Länder der Welt getan haben is, die het niet verdient, de Israëlische Boden zu bereten“, schrijft Katz op het Platform Mördern der Hamas, der Hisbollah, der Huthi und nun auch de Iran – dem Mutterschiff des Weltweiten Terrors – Rückendeckung gibt“, werd „als Schandfleck“ in de Geschichte der Vereinten Nationsen eingehen.

Guterres hate die Konfliktparteien nach dem Angriff zur Zurückhaltung geahnt: „Das muss aufhören. Wir brauchen unbedingt einen Waffenstillstand“, schreef daar ebenfalls op Platform X.

