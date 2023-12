Israel und Hamas liefern sich in der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens einen erbitterten Kampf

Israelische Truppen lieferten sich am Mittwoch im Süden des Gazastreifens im Herzen der Stadt Khan Younis erbitterte Kämpfe mit der Hamas und zwangen palästinensische Zivilisten – viele bereits aus dem Norden vertrieben –, anderswo Zuflucht zu suchen, da ihre Möglichkeiten schwinden.

Israelische Kampfflugzeuge bombardierten auch Ziele im dicht besiedelten Küstenstreifen in einer der schwersten Phasen des Krieges in den zwei Monaten, seit Israel seine Militärkampagne zur Vernichtung der Hamas, der herrschenden palästinensischen militanten Gruppe im Gazastreifen, begann.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte, dass israelische Streitkräfte das Khan Younis-Haus des Hamas-Führers der Enklave, Yahya Sinwar, umzingelten. „Sein Haus ist vielleicht nicht seine Festung und er kann fliehen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn kriegen“, sagte Netanyahu in einer aufgezeichneten Videoerklärung.

Bewohner von Khan Younis teilten Reuters mit, dass sich israelische Panzer Sinwars Haus genähert hätten, es sei jedoch nicht bekannt, ob er oder jemand aus seiner Familie dort gewesen sei. Israel hat erklärt, es glaube, dass viele Hamas-Führer und -Kämpfer in unterirdischen Tunneln verschanzt seien.

Als Israel eine Bodenoffensive in den südlichen Gazastreifen ausweitete, nachdem es die nördliche Hälfte weitgehend unter Kontrolle gebracht hatte, sagten palästinensische Sanitäter, dass die Krankenhäuser mit Toten und Verwundeten, darunter viele Frauen und Kinder, überfüllt seien und die Vorräte zur Neige gingen.

Palästinenser fliehen am Mittwoch vor der israelischen Bodenoffensive in Khan Younis im Süden des Gazastreifens. (Mohammed Dahman/The Associated Press)

Hunderttausende Menschen, die im Norden obdachlos geworden waren, suchten verzweifelt Schutz in den immer kleiner werdenden Orten im Süden, die von Israel als sichere Gebiete ausgewiesen wurden.

Die Bewohner des Gazastreifens sagen, dass es keine wirklich sicheren Orte mehr gibt, da die verbleibenden Städte und Unterkünfte von Vertriebenen überschwemmt sind und Israel Gebiete bombardiert, in denen es den Menschen sagt, sie sollen gehen.

Israel sagt, es tue sein Möglichstes, um zivile Opfer zu vermeiden, Hamas-Kämpfer würden jedoch zivile Wohngebäude als Deckung nutzen. Hamas bestreitet dies.

In Genf sagte der UN-Menschenrechtsbeauftragte, die Situation sei „apokalyptisch“ und es bestehe die Gefahr, dass auf beiden Seiten schwere Rechtsverletzungen begangen würden. Die Vereinten Nationen sagten, es sei unmöglich, Nothilfe über den südlichen Grenzübergang Rafah zu Ägypten im Gazastreifen zu leisten.

Kämpfe im Süden nach dem Ende des Waffenstillstands

Seit dem Zusammenbruch eines siebentägigen Waffenstillstands am 1. Dezember sind gepanzerte israelische Truppen nach Süden vorgestoßen und haben Khan Younis umzingelt.

Israel sagte, seine Streitkräfte hätten Hunderte Ziele angegriffen, darunter eine militante Zelle in der Nähe einer Schule im Norden. Der bewaffnete Flügel der Hamas, die al-Qassam-Brigaden, sagte, die Kämpfe seien heftig gewesen.

ANSEHEN | Wer ist Hamas-Führer Yahya Sinwar? Der „rücksichtslose und gerissene“ Führer der Hamas in Gaza Yahya Sinwar ist der Anführer der Hamas in Gaza und gilt als einer der Architekten der Anschläge vom 7. Oktober in Israel. Terence McKenna von CBC untersucht seinen Aufstieg zur Macht und seine destruktiven Taktiken – beschrieben als raffiniert, gerissen und rücksichtslos.

Anwohner sagten, die israelischen Bombenangriffe hätten sich über Nacht verstärkt, wobei Zivilisten getötet und verletzt worden seien, und dass Panzer nördlich und östlich von Khan Younis gegen palästinensische Militante gekämpft hätten.

Einige Palästinenser berichteten von glücklichen Fluchten, nachdem ihre Häuser bei einem nächtlichen Luftangriff auf das al-Amal-Viertel von Khan Younis zerstört worden waren.

Vertriebene Palästinenser, die vor Khan Yunis geflohen waren, schlugen am Mittwoch inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen israelischen Streitkräften und der Hamas ein Lager in Rafah, weiter südlich nahe der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten, auf. (Mahmud Hams/AFP/Getty Images)

„Ich schwöre, wir wissen nicht einmal, wie wir lebend herausgekommen sind“, sagte Hamdi Tanira und beschrieb einen Angriff auf ein Haus, in dem er und etwa 30 andere, darunter 20 Kinder, schliefen.

Das in Washington ansässige Institute for the Study of War sagte, Hamas-Kämpfer hätten improvisierte Sprengkörper und Antipersonenminen eingesetzt, um ihre Taktik zu ändern, als die Kämpfe zum Nahkampf übergingen.

Israel startete seine Militärkampagne als Reaktion auf einen Angriff von Hamas-Kämpfern am 7. Oktober, der israelische Städte heimsuchte, dabei nach israelischen Angaben 1.200 Menschen tötete und 240 Geiseln nahm.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Hamas-geführten Gazastreifen liegt die Zahl der Todesopfer bei 16.015, darunter 43, die am Dienstag von einem Krankenhaus und 73 von einem anderen am Mittwoch gemeldet wurden.

Doch seit Montag konnte Reuters den Sprecher des Ministeriums nicht erreichen, der täglich über die Opferzahlen im gesamten Gazastreifen informierte, sodass unklar ist, ob die neue Gesamtzahl der Opfer umfassend war.

Israel teilte am Mittwoch mit, dass 85 seiner Soldaten seit dem Einmarsch seiner Panzertruppen in Gaza vor fünf Wochen getötet worden seien.

Zivilisten berichteten von militärischen Aktivitäten

Oberst Moshe Tetro, ein israelischer Beamter für humanitäre Angelegenheiten, sagte, das Militär habe die Zivilbevölkerung im Voraus mithilfe von Telefonnachrichten, Online-Erklärungen und Flugblättern angewiesen, die Gebiete von Khan Younis, in denen es operieren will, zu evakuieren.

Vertriebene, die in der Nähe der Grenze Schutz suchten, sagten, sie befürchteten, dass Israel versuchen würde, sie nach Ägypten zu zwingen, sie würden aber nicht gehen.

„Das ist das letzte Ziel. Wenn sie uns gewaltsam abschieben wollen, werden wir nicht gehen. Wir würden lieber an unserer Stelle sterben“, sagte ein Mann, der mit seinen Begleitern auf der Straße schlief.

Sie hatten nicht einmal Zelte.