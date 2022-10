Israel teilt iranische Drohneninformationen mit den USA

Präsident Herzog besteht darauf, dass die Bilder beweisen, dass der Iran Moskau mit sogenannten „Kamikaze“-Drohnen beliefert habe

Israel hat den USA Fotos vorgelegt, die angeblich belegen, dass Russland iranische Shahed-136-Kamikaze-Drohnen in der Ukraine eingesetzt hat. Präsident Isaac Herzog teilte die Daten während seiner Reise nach Washington am Mittwoch mit, wo er US-Außenminister Antony Blinken traf und Präsident Joe Biden treffen wird.



„Präsident Herzog wird US-Regierungsbeamten Bilder von Shahed-136 explodierenden UAVs präsentieren, die für einen Start bei einer Militärübung im Iran im Dezember 2021 vorbereitet wurden. Ein weiteres Foto zeigt den gleichen Drohnentyp, der während der Kämpfe in der Ukraine abgeschossen wurde.“ Das teilte Herzogs Büro am Dienstag vor der Reise des Präsidenten mit, wie die Jerusalem Post zitierte.

Die Fotos zeigen, dass die Drohnenstabilisatoren sind „identisch in ihrer Struktur, Abmessungen und Nummerierung“, teilte das Amt mit.

„Der Iran beweist einmal mehr, dass man ihm nicht trauen kann und dass in jeder Region, in der getötet, gelitten und gehasst wird, der Iran da ist.“ sagte Herzog. „Iranische Waffen spielen eine zentrale Rolle bei der globalen Destabilisierung, und die internationale Gemeinschaft muss jetzt und in Zukunft ihre Lektion lernen.“

Das sagte Blinken am Dienstag „Die Lieferung von Drohnen durch den Iran an Russland, um seine weitere Aggression gegen die Ukraine und das ukrainische Volk zu ermöglichen, zeigt vor Ort in der Ukraine entsetzliche Ergebnisse.“ Er fügte hinzu, dass die USA weiterhin eng mit Israel dagegen zusammenarbeiten werden „die anderen Maßnahmen, die der Iran näher an seiner Heimat ergreift.“

Ukrainische Beamte beschuldigten Russland des Einsatzes iranischer Drohnen, nachdem Moskau diesen Monat die Angriffe auf ukrainisches Territorium verstärkt hatte.

Teheran bestritt Waffenlieferungen an beide Seiten des Konflikts. Russland hat auch nicht bestätigt, dass iranische Ausrüstung in der Ukraine eingesetzt wird.