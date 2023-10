Doch Daniel Hagari, ein Militärsprecher, stellte die Operation später gegenüber Reportern bescheidener dar und sagte, die israelischen Verteidigungskräfte würden „ihre Bodenaktivitäten im Gazastreifen und die Größe ihrer Streitkräfte schrittweise erhöhen“.

Die sorgfältige Formulierung widerlegt Berichte über heftige Kämpfe relativ kleiner IDF-Einheiten, die mit Unterstützung von Panzern, Hubschraubern und Luftangriffen in den Gazastreifen vordrangen. Obwohl die Angriffe intensiv sind, handelt es sich nicht um die massive Invasion, die die IDF sich vorgenommen hat, und deuten darauf hin, dass der Krieg eher in kleineren, gezielten Gefechten als in einem massiven Vorstoß durch die dicht besiedelte Enklave ausgetragen werden könnte.

Israelische Beamte haben in den letzten 24 Stunden signalisiert, dass der Einmarsch in den nördlichen Gazastreifen der erste Schritt einer mehrteiligen Operation zur Demontage der militärischen Fähigkeiten der Hamas sein wird. „Die Kampagne wird bis auf weiteres fortgesetzt“, sagte Gallant.

Die Biden-Regierung hat seit dem Einmarsch israelischer Streitkräfte in Gaza am Freitagnachmittag eifrig Stillschweigen bewahrt. Während einer Pressekonferenz während der Aktion lehnte es John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, wiederholt ab, zu bestätigen, dass eine neue Operation im Gange sei, und verwies Reporter auf offizielle israelische Erklärungen. Kurz vor diesen Bemerkungen sagte der IDF-Sprecher Maj. Nir Dinar zu POLITICO, dass „während wir sprechen, Kräfte im Gazastreifen sind.“

Vieles steht auf dem Spiel: die weltweite Wahrnehmung Israels, das einen Stadtkrieg führt, der die Zivilbevölkerung zusätzlich gefährdet; die Widerstandsfähigkeit der Hamas, die jahrelang Zeit hatte, die von ihr regierte Enklave mit Sprengfallen zu belegen; die Wirksamkeit des Plans von Präsident Joe Biden, Israel öffentlich zu unterstützen und gleichzeitig privat auf eine begrenztere Militäroperation zu drängen; und das Schicksal von 230 in Gaza festgehaltenen Geiseln.

Die USA haben Israel aufgefordert, keine umfassende Invasion zu starten, da sie befürchten, dass dies das Leben von Geiseln riskiert und zu einem Anstieg der zivilen Opfer führen könnte. Die ersten Momente der offensichtlichen Kampagne scheinen begrenzter zu sein – obwohl israelische Beamte darauf bestehen, dass der Krieg irgendwann ausgeweitet wird.

Israelische Beamte intern und mit ausländischen Partnern diskutierten die Möglichkeit, eine große Bodeninvasion zu verschieben, um über weitere Geiselfreilassungen zu verhandeln. Aber Gallant schob diese Idee beiseite: „Je stärker wir den Feind treffen, desto größer ist die Chance, dass der Feind Lösungen zur Rückgabe der geliebten Menschen zustimmt.“

Über die Operation ist bisher wenig bekannt. Eine erhöhte Zahl israelischer Luftangriffe habe die Telekommunikation in Gaza lahmgelegt, sagten palästinensische Unternehmen, was zu einem Stromausfall geführt habe, der es den Bewohnern erschwert habe, eine Verbindung herzustellen, und es humanitären Organisationen erschwert habe, Hilfslieferungen zu koordinieren. Das meiste, was bekannt ist, stammt aus offiziellen Erklärungen der israelischen Streitkräfte, die bestreiten, dass sie für den Stromausfall verantwortlich seien.

„Seit dem frühen Freitagabend sind vereinte Kampftruppen aus Panzern, Kampfpionieren und Infanterie vor Ort im nördlichen Gazastreifen im Einsatz“, hieß es in einer Erklärung der IDF am Samstagmorgen. „Im Rahmen der Operation identifizierten IDF-Soldaten Terrorzellen, die versuchten, Panzerabwehrraketen und Mörsergranaten abzufeuern, und griffen sie an. IDF-Soldaten identifizierten und zerstörten auch ein mit Sprengfallen versehenes Gebäude.“

Die IDF sagte auch, sie habe den Chef des Hamas-Flugzeugs, Asem Abu Rakaba, und Ratib Abu Tzahiban, den Kommandeur der Hamas-Seestreitkräfte der Gaza-Stadt-Brigade, getötet. Das Militär fügte hinzu, es habe 150 Tunnel und Bunker der Hamas angegriffen.

„Was wir jetzt in Gaza sehen, ist ein sogenannter ‚Reconnaissance Pull‘“, sagte Mick Mulroy, früher ein hochrangiger Pentagon-Beamter für den Nahen Osten. „Diese Taktik wird auf große Einheitenformationen angewendet, in denen kleine Elemente die Schwäche des Feindes ausfindig machen und schnell ausnutzen. Sobald die Schwachstellen, Nähte und Lücken entdeckt sind, bringen sie die Teile des Hauptkörpers des Angriffs ein.“

„Im Laufe der Zeit konnten wir sehen, dass sich die gesamte Bodentruppe in Gaza durch diese Bemühungen voll und ganz auf den Kampf gegen die Hamas konzentrierte“, fuhr Mulroy fort.

Der frühere Chef des US-Zentralkommandos, der pensionierte Marinegeneral Frank McKenzie, sagte, dass gezielte Bewegungen in Gaza – im Gegensatz zu einer umfassenden Invasion – auch dafür sorgen, dass die IDF nicht unter Druck geraten.

„Das ist ein Infanteriekampf“, sagte er. „Es wird viel auf die Menschen am Boden gelegt werden, nicht nur an der Front, sondern auch hinter der Front, um sicherzustellen, dass Sie in Sicherheit sind (und) dass die Hamas nicht in Ihrem Rücken auftaucht und Ihr Kommando angreift.“ Posten, Ihre medizinischen Versorgungsstationen und Ihre gesamten Logistikelemente.“

Die Hamas ist mit Tausenden Gallonen Treibstoff ausgestattet, der für Fahrzeuge und Raketen verwendet werden kann, mit Munition, reichlich Nahrung, Wasser und Medikamenten – ein Hinweis darauf, wie lange sie sich auf einen Kampf wie diesen vorbereiten musste. Vor dieser neuen Phase behauptete das Gesundheitsministerium von Gaza, dass fast 8.000 Palästinenser bei israelischen Vergeltungsschlägen und der Belagerung von Gaza getötet worden seien, die auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober folgte, bei dem 1.400 Israelis getötet wurden.

In seinen eigenen Bemerkungen am Samstag brachte Gallant die Operation in deutlichen Worten auf den Punkt: „Dies wird kein kurzer Krieg sein. Es ist ein langer Krieg, der von uns Stärke verlangt, als Individuen, als Gesellschaft, als Führer. Vor allem werden unsere Sicherheitskräfte stark sein. Das ist ein Krieg gegen unser Zuhause. Das ist ein Krieg, den wir nicht gewählt haben. Entweder wir oder sie.“