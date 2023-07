Dschenin

Israels Armee setzte über Nacht ihre Militäroffensive im besetzten Westjordanland fort. Bei Luftangriffen und Kämpfen am Boden seien mindestens neun Menschen getötet worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Rund 100 weitere Palästinenser wurden verletzt, 20 davon lebensgefährlich. Bei mindestens einem der Toten soll es sich um einen militanten Palästinenser gehandelt haben.

Die Armee rückte in der Nacht zum Montag in die palästinensische Stadt Dschenin ein und startete damit ihre erste große Offensive seit rund 20 Jahren. Nach eigenen Angaben beschlagnahmten sie Waffen und Sprengstoff und nahmen mehrere Verdächtige fest.

Kontrastierende Darstellungen

Palästinensische Medien berichteten gestern Abend, dass die israelische Armee den Palästinensern befohlen habe, das Flüchtlingslager Dschenin zu verlassen. Online-Aufnahmen zeigten, wie viele Menschen aus ihren Häusern flüchteten. Laut israelischen Medienberichten bestritten israelische Sicherheitsbeamte jedoch, dass es einen solchen Evakuierungsbefehl gegeben habe. Demnach flohen Tausende Menschen vor den Kämpfen.

Die dicht besiedelte Stadt Dschenin und das dazugehörige Flüchtlingslager mit rund 17.000 Einwohnern gelten als Hochburg militanter Palästinenser. Die verschiedenen Gruppen werden hauptsächlich vom Iran finanziert, einem Erzfeind des Staates Israel.

„In den letzten Monaten ist Dschenin zu einem Zufluchtsort für den Terrorismus geworden, von dem aus heimtückische Angriffe auf israelische Männer, Frauen und Kinder verübt wurden“, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gestern Abend bei einem Auftritt. „Israelische Soldaten tun alles, was sie können, um die Tötung von Zivilisten zu vermeiden, während Israel alles tut, um sein Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen.“ Ziel sei die Eliminierung all jener, „die unser Land zerstören wollen“. Die Militäroffensive werde so lange dauern, wie nötig sei, „um die Mission abzuschließen“, wurde Netanjahu von israelischen Medien zitiert.

Keine Zusammenarbeit mehr in Sicherheitsfragen

Nach einem Treffen ihrer Führung gestern Abend bekräftigte die Palästinensische Autonomiebehörde, dass sie in Sicherheitsfragen nicht länger mit Israel zusammenarbeiten werde. Ähnliche Ankündigungen hatte die Autonomiebehörde bereits zuvor gemacht – sie wurden jedoch nicht tatsächlich umgesetzt. Beide Seiten tauschen Informationen aus, um Terroranschläge zu verhindern und größere Operationen in Gebieten zu koordinieren, die ausschließlich von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert werden. Außerdem soll verhindert werden, dass militante Gruppen in diesem Bereich die Oberhand gewinnen.

Die Sicherheitslage in Israel und in den palästinensischen Gebieten ist seit langem angespannt, doch die Gewalt hat zuletzt wieder zugenommen. Seit Jahresbeginn sind bei Angriffen von Palästinensern mehr als zwei Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Im gleichen Zeitraum wurden mehr als 140 Palästinenser bei gewaltsamen Auseinandersetzungen, israelischen Militäreinsätzen oder nach ihren eigenen Angriffen getötet.

Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 das Westjordanland und Ostjerusalem erobert. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete als Teil ihres eigenen Staates. Eine Zwei-Staaten-Lösung des seit Jahrzehnten andauernden Nahost-Konflikts scheint jedoch in weiter Ferne zu liegen.