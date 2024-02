Israel sagt, es werde Zivilisten in einer Stadt im Gazastreifen schützen, in die es unbedingt einmarschieren will

Avi Dichter, ein Minister der konservativen Likud-Partei von Herrn Netanjahu, wies Bedenken hinsichtlich des Zeitpunkts zurück. „Ramadan ist kein Monat ohne Kriege“, sagte er am Sonntag dem israelischen öffentlich-rechtlichen Sender Kan und wies darauf hin, dass Ägypten 1973 während des Ramadan in den Krieg gegen Israel zog. „Das war es nie.“

In Rafah, wo viele Flüchtlinge erschöpft sind, nachdem sie bereits mehrfach vertrieben worden waren, versuchten einige ängstlich, ihren nächsten Schritt zu planen. Rafah sei der fünfte Ort gewesen, an den die Palästinenserin Ghada al-Kurd mit ihrer Schwester, ihrem Schwager und vier Nichten und Neffen geflohen sei, seit sie im Oktober ihre Häuser in Gaza-Stadt verlassen habe, sagte Frau al-Kurd am Telefon am Sonntag.

„Ich bedauere, Gaza-Stadt verlassen zu haben“, sagte Frau al-Kurd, 37.

Sie sagte, sie habe ihre beiden Töchter seit fast vier Monaten nicht gesehen, weil sie mit ihrem Vater im Norden zurückgeblieben seien. „Wenn ich zu Hause geblieben wäre“, sagte sie, „wäre das besser gewesen als all das Leid und die Demütigung der Vertreibung, denn jedes Mal, wenn man an einen neuen Ort flieht, muss man von vorne beginnen.“

Der 24-jährige Mohammed al-Baradie bereitete sich darauf vor, sein Zelt in Rafah erneut zu verlassen, da die „ständige Bedrohung durch die israelische Armee, in die Stadt Rafah einzumarschieren“, drohte, sagte er am Samstag in einer WhatsApp-Nachricht. Herr al-Baradie war bereits dreimal umgezogen, seit sein Haus in Gaza-Stadt zu Beginn des Krieges bombardiert wurde.

„Wir sind so müde“, sagte Herr al-Baradie in einer Sprachnachricht.

