Israel sagt, es sei offen für Kampfpausen im Gazastreifen, um Hilfe und Geiseln zu fordern

Netanjahu sagt, dass Israel nach Kriegsende für einen „unbestimmten“ Zeitraum die Gesamtverantwortung für die Sicherheit bräuchte

Biden und Netanjahu diskutieren über mögliche Kampfpausen, humanitäre Hilfe und das Schicksal der Geiseln, sagt das Weiße Haus

GAZA/JERUSALEM, 7. November (Reuters) – Premierminister Benjamin Netanyahu sagte, Israel werde „taktische kleine Pausen“ in den Kämpfen in Betracht ziehen, um die Einreise von Hilfsgütern oder den Abzug von Geiseln aus dem Gazastreifen zu erleichtern, lehnte jedoch trotz internationaler Forderungen erneut Forderungen nach einem Waffenstillstand ab Druck.

Nachdem das israelische Militär die dicht besiedelte Gaza-Stadt im Norden der Enklave, in der die islamistische Hamas-Gruppe stationiert ist, umzingelt hatte, sagte es, es habe ein Gelände der Militanten eingenommen und sei bereit, Kämpfer anzugreifen, die sich in einem Gewirr unterirdischer Tunnel versteckten.

Seit dem Hamas-Angriff auf Südisrael am 7. Oktober, bei dem Hamas-Kämpfer 1.400 Menschen töteten und 240 Geiseln nahmen, hat Israel die Enklave in einem Angriff bombardiert, bei dem nach Angaben von Gesundheitsbehörden im Gazastreifen mehr als 10.000 Palästinenser, darunter etwa 4.100 Kinder, getötet wurden.

Sowohl Israel als auch die Hamas haben die zunehmenden Forderungen nach einem Ende der Kämpfe zurückgewiesen. Israel sagt, dass zuerst die Geiseln freigelassen werden sollten. Die Hamas sagt, sie werde sie weder freilassen noch die Kämpfe einstellen, solange Gaza angegriffen werde.

Netanjahu sagte, ein allgemeiner Waffenstillstand würde die Kriegsanstrengungen seines Landes behindern, aber eine Unterbrechung der Kämpfe aus humanitären Gründen, eine Idee, die von Israels wichtigstem Verbündeten, den Vereinigten Staaten, unterstützt werde, werde je nach den Umständen weiterhin in Betracht gezogen.

„Was taktische kleine Pausen betrifft – eine Stunde hier, eine Stunde dort – hatten wir sie schon einmal. Ich nehme an, wir werden die Umstände überprüfen, um den Eingang von Gütern, humanitären Gütern oder unseren Geiseln, einzelnen Geiseln, zu ermöglichen. zu gehen“, sagte Netanyahu am Montag gegenüber ABC News.

„Aber ich glaube nicht, dass es zu einem allgemeinen Waffenstillstand kommen wird.“

US-Präsident Joe Biden habe solche Pausen und mögliche Geiselfreilassungen am Montag in einem Telefonat mit Netanyahu besprochen und dabei seine Unterstützung für Israel bekräftigt und gleichzeitig betont, dass es die Zivilbevölkerung schützen müsse, sagte das Weiße Haus.

Wie Israel befürchtet Washington, dass die Hamas einen vollständigen Waffenstillstand nutzen würde, um sich neu zu formieren.

Netanjahu sagte, wenn der Konflikt vorbei sei, glaube er, dass „Israel auf unbestimmte Zeit … die Gesamtverantwortung für die Sicherheit (im Gazastreifen) tragen wird, weil wir gesehen haben, was passiert, wenn wir diese Sicherheitsverantwortung nicht haben.“

Internationale Organisationen haben erklärt, dass die Krankenhäuser die Verwundeten nicht versorgen können und dass Nahrungsmittel und sauberes Wasser zur Neige gehen und die Hilfslieferungen bei weitem nicht ausreichen.

„Wir brauchen einen sofortigen humanitären Waffenstillstand. Es sind 30 Tage vergangen. Genug ist genug. Das muss jetzt aufhören“, hieß es am Montag in einer Erklärung der Leiter mehrerer Gremien der Vereinten Nationen, darunter UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Turk von World Health Organisationsleiter Tedros Adhanom Ghebreyesus und UN-Hilfschef Martin Griffiths.

(1/8)Während des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen islamistischen Gruppe Hamas werden am 6. November 2023 in Gaza-Stadt Fackeln von israelischen Streitkräften abgeworfen. REUTERS/Mohammed Al-Masri erwirbt Lizenzrechte

„FRIEDHOF FÜR KINDER“

Das israelische Militär veröffentlichte am Montag Videos von Panzern, die durch bombardierte Straßen fuhren, und von Truppengruppen, die zu Fuß gingen. Es heißt, es habe Gaza-Stadt umzingelt und nördliche Teile des schmalen Küstenstreifens vom Süden abgeschnitten.

In einer Pressekonferenz sagte der oberste Militärsprecher, Konteradmiral Daniel Hagari, dass die Truppen Jagd auf Feldkommandeure der Hamas machten.

„Die Eliminierung des Hamas-Feldkommandos untergräbt erheblich die Fähigkeit der Hamas, Gegenangriffe durchzuführen“, sagte Hagari.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte am Montag, Gaza werde zu einem „Friedhof für Kinder“ und forderte einen dringenden Waffenstillstand.

„Bodenoperationen der israelischen Verteidigungskräfte und anhaltende Bombardierungen treffen Zivilisten, Krankenhäuser, Flüchtlingslager, Moscheen, Kirchen und UN-Einrichtungen – einschließlich Unterkünften. Niemand ist sicher“, sagte Guterres gegenüber Reportern.

„Gleichzeitig nutzen Hamas und andere Militante Zivilisten als menschliche Schutzschilde und schießen weiterhin wahllos Raketen auf Israel“, sagte er.

Der UN-Sicherheitsrat tagte am Montag hinter verschlossenen Türen. Das 15-köpfige Gremium versucht immer noch, sich auf eine Lösung zu einigen, nachdem es innerhalb von zwei Wochen viermal gescheitert ist, Maßnahmen zu ergreifen. Diplomaten sagten, ein Haupthindernis bestehe darin, einen Waffenstillstand, ein Ende der Feindseligkeiten oder humanitäre Pausen zu fordern, um den Zugang der Hilfsgüter nach Gaza zu ermöglichen.

Auf die Frage, ob bei den Vereinten Nationen bereits Gespräche darüber geführt würden, was in Gaza passieren könnte, wenn die Kämpfe aufhören, sagte der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, am Montag gegenüber Reportern: „Natürlich besteht Besorgnis darüber, was am Tag danach passiert, aber wir.“ „Ich bin noch nicht an diesem Punkt.“

Die Regierung von Präsident Joe Biden hat den US-Kongress darüber informiert, dass sie einen Transfer von Präzisionsbomben im Wert von 320 Millionen US-Dollar für Israel plant, sagte eine mit dem Plan vertraute Quelle am Montag.

Israel gab am Montag bekannt, dass es als Reaktion auf einen Raketenbeschuss auf Städte im Norden Israels Ziele der Hisbollah im Libanon angreift. Das israelische Militär sagte, es habe in einer Stunde rund 30 Starts aus dem Libanon entdeckt.

Seit Beginn des Hamas-Israel-Krieges am 7. Oktober liefert sich die vom Iran unterstützte Hisbollah über die libanesisch-israelische Grenze hinweg Feuergefechte mit israelischen Streitkräften. Dort kommt es zu den schlimmsten Kämpfen seit dem Krieg zwischen der Hisbollah und Israel im Jahr 2006.

Die Hamas sagte, sie habe 16 Raketen auf Nahariyya und den Süden Haifas in Israel abgefeuert.

Berichterstattung von Nidal al-Mughrabi in Gaza, Emily Rose in Gaza, Patricia Zengerle in Washington und Michelle Nichols bei den Vereinten Nationen; Schreiben von Daphne Psaledakis; Bearbeitung durch Rami Ayyub, Cynthia Osterman und Simon Cameron-Moore

Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.

Erwerben Sie Lizenzrechte öffnet neuen Tab