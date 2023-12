Israel sagt, dass es jetzt in ganz Gaza gegen die Hamas kämpft, während Palästinenser beklagen: „Kein Ort ist sicher“

Das israelische Militär sagte am Sonntag, es habe seine Bodenoperationen auf alle Teile des Gazastreifens ausgeweitet und weitere Evakuierungen im überfüllten Süden angeordnet, gefolgt von schweren Bombardierungen, und versprach, dass die Operationen dort gegen die Hamas „nicht weniger stark“ sein würden als ihre frühere Offensive im Gazastreifen der Norden.

Palästinenser im Gazastreifen sagten, dass ihnen in dem abgeschotteten Gebiet an der Grenze zu Israel und Ägypten die Orte ausgehen, an die sie sich wenden können. Viele der 2,3 Millionen Menschen sind im Süden zusammengepfercht, nachdem Israel in den ersten Tagen des Krieges, der durch den Angriff der Hamas und anderer Militanten am 7. Oktober ausgelöst wurde und etwa 1.200 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, tötete, den Zivilisten befohlen hatte, den Norden zu verlassen. im Süden Israels.

Die Vereinten Nationen schätzen, dass 1,8 Millionen Menschen im Gazastreifen vertrieben wurden. Juliette Toma, Kommunikationsdirektorin der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, sagte, fast 958.000 von ihnen seien in 99 UN-Einrichtungen im Süden untergebracht.

Schwere Bombardierungen wurden rund um die zweitgrößte Stadt Gazas, Khan Younis im Süden, und die nahegelegene Stadt Rafah gemeldet. UN-Menschenrechtsbeauftragter Volker Turk forderte ein Ende des Krieges und sagte, das Leid der Zivilbevölkerung sei „zu groß, um es zu ertragen“.

Das Gesundheitsministerium im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen gab an, dass die Zahl der Todesopfer dort seit dem 7. Oktober 15.500 überschritten habe. Das Ministerium unterscheidet nicht zwischen zivilen und Kombattantentoten, sagte aber, 70 Prozent der Toten seien Frauen und Kinder. Es hieß, mehr als 41.000 Menschen seien verletzt worden.

Palästinenser suchen am Sonntag in den Trümmern eines Gebäudes, das durch israelische Bombardierungen in Rafah zerstört wurde, nach Überlebenden. (Hatem Ali/The Associated Press)

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums behauptete, seit dem Ende des Waffenstillstands seien Hunderte Menschen getötet oder verletzt worden.

„Die Mehrheit der Opfer liegt immer noch unter den Trümmern“, sagte Ashraf al-Qidra.

Die Hoffnungen auf einen weiteren Waffenstillstand schwinden

Die Hoffnungen auf einen weiteren vorübergehenden Waffenstillstand in Gaza schwinden. Ein einwöchiger Waffenstillstand, der am Freitag auslief, ermöglichte die Freilassung Dutzender der etwa 240 in Gaza festgehaltenen israelischen und ausländischen Geiseln im Austausch gegen von Israel inhaftierte Palästinenser.

Aber Israel hat seine Unterhändler nach Hause gerufen, und Premierminister Benjamin Netanyahu sagt, der Krieg werde so lange weitergehen, bis „alle seine Ziele“ erreicht seien. Eine besteht darin, die Hamas in Gaza von der Macht zu stürzen.

Der hochrangige Hamas-Beamte Osama Hamdan sagte, die Wiederaufnahme der Gespräche mit Israel über weitere Austausche müsse an einen dauerhaften Waffenstillstand geknüpft sein.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, sagte gegenüber NBCs Meet the Press, dass die USA „wirklich hart“ an einer Wiederaufnahme der Verhandlungen arbeiten.

„In Gaza ist kein Ort sicher“

Das israelische Militär weitete die Evakuierungsbefehle in und um Khan Younis aus und forderte die Bewohner von mindestens fünf weiteren Gebieten auf, das Gebiet zu verlassen. Anwohner sagten, das Militär habe Flugblätter abgeworfen und ihnen befohlen, nach Süden in die Grenzstadt Rafah oder in ein Küstengebiet im Südwesten zu ziehen. „Die Stadt Khan Younis ist ein gefährliches Kampfgebiet“, heißt es in den Flugblättern.

Aber Halima Abdel-Rahman, eine Witwe und Mutter von vier Kindern, sagte, sie werde solche Befehle nicht mehr befolgen. Im Oktober floh sie aus ihrem Zuhause in ein Gebiet außerhalb von Khan Younis, wo sie bei Verwandten wohnt.

„Die Besatzung befiehlt einem, in dieses Gebiet zu gehen, und dann bombardieren sie es“, sagte sie am Telefon. „Die Realität ist, dass in Gaza kein Ort sicher ist. Sie töten Menschen im Norden. Sie töten Menschen im Süden.“

Die Vereinigten Staaten, Israels engster Verbündeter, haben Israel aufgefordert, erhebliche neue Massenvertreibungen zu vermeiden und mehr für den Schutz der Zivilbevölkerung zu tun. US-Vizepräsidentin Kamala Harris teilte dem ägyptischen Präsidenten außerdem mit, dass die USA „unter keinen Umständen“ eine Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen oder dem Westjordanland, eine anhaltende Belagerung des Gazastreifens oder die Neufestlegung seiner Grenzen zulassen würden.

„Verheerendes“ ziviles Leid

Vor Ort in Gaza herrschte Frustration und Trauer. Vor einem Krankenhaus in Gaza-Stadt fiel ein staubbedeckter Junge namens Saaed Khalid Shehta neben dem blutüberströmten Körper seines kleinen Bruders Mohammad auf die Knie, einer von mehreren Leichen, die aufgebahrt wurden, nachdem Leute sagten, ihre Straße sei von Luftangriffen getroffen worden. Er küsste ihn.

„Du begräbst mich mit ihm!“ Der Junge weinte. Ein Gesundheitsmitarbeiter des Al-Ahli Baptist Hospital sagte, mehr als 15 Kinder seien getötet worden.

Das israelische Militär sagte, seine Kampfflugzeuge und Hubschrauber hätten Ziele im Gazastreifen angegriffen, darunter „Tunnelschächte, Kommandozentralen und Waffenlager“, während eine Drohne fünf Hamas-Kämpfer tötete. Militärbeamte bestätigten „umfangreiche Luftangriffe in der Gegend von Khan Younis“.

Eine Drohne fliegt am Sonntag vom Süden Israels aus über den Gazastreifen. (Leo Correa/The Associated Press)

Die Leichen von 31 Menschen, die bei der israelischen Bombardierung des zentralen Gazastreifens getötet wurden, seien in das Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah gebracht worden, sagte Omar al-Darawi, ein Verwaltungsangestellter des Krankenhauses. Eine Frau weinte und wiegte den Körper eines Kindes auf ihrem Schoß. Ein anderer trug die Leiche eines Babys. Später meldeten Krankenhausmitarbeiter elf weitere Tote bei einem weiteren Luftangriff. Zu den blutüberströmten Überlebenden gehörte ein Kind, das auf einer Matratze hineingetragen wurde.

Vor einer Leichenhalle in Khan Younis trug der Bewohner Samy al-Najeila die Leiche eines Kindes. Er sagte, seine Söhne hätten sich auf die Räumung ihres Hauses vorbereitet, „aber die Besatzung ließ uns keine Zeit. Das dreistöckige Gebäude wurde völlig zerstört, der ganze Block wurde völlig zerstört.“ Er sagte, sechs der Leichen seien seine Verwandten.

„Fünf Menschen liegen noch immer unter den Trümmern“, sagte er. „Gott, hilf uns.“

Während einer kurzen Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate als oberster amerikanischer Vertreter bei der UN-Klimakonferenz sagte Harris: „Zu viele unschuldige Palästinenser wurden getötet. Ehrlich gesagt sind das Ausmaß des zivilen Leids und die Bilder und Videos aus Gaza verheerend.“ „

Mark Regev, ein leitender Berater von Netanjahu, sagte, Israel unternehme „maximale Anstrengungen“, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Zusätzlich zu den Flugblättern hat das Militär Telefonanrufe sowie Radio- und Fernsehsendungen genutzt, um die Bewohner Gazas zur Umsiedlung aus bestimmten Gebieten zu drängen.

Israel gibt an, Hamas-Aktivisten ins Visier genommen zu haben, gibt den Militanten die Schuld an zivilen Opfern und wirft ihnen vor, in Wohnvierteln zu agieren. Sie behauptet, Tausende Militante getötet zu haben, ohne Beweise vorzulegen. Nach Angaben Israels sind bei der Offensive im nördlichen Gazastreifen mindestens 78 seiner Soldaten getötet worden.

Die erneuten Feindseligkeiten haben die Sorge um die 137 Geiseln verstärkt, von denen das israelische Militär glaubt, dass sie immer noch von der Hamas festgehalten werden. Während des jüngsten Waffenstillstands wurden 105 Geiseln freigelassen und Israel ließ 240 palästinensische Gefangene frei. Bei den meisten von beiden Seiten Freigelassenen handelte es sich um Frauen und Kinder.

Die Familien der Geiseln forderten ein dringendes Treffen mit dem israelischen Sicherheitskabinett und sagten, die Zeit werde knapp, „um die noch von der Hamas festgehaltenen Personen zu retten“.