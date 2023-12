Israël probeert meer burgers met wapens te bewapenen sinds de Hamas-aanval: NPR

onderschrift wisselen Yuri Cortez/AFP via Getty Images

TEL AVIV, Israël – Met een aanvalsgeweer over zijn rechterschouder slentert Amitai Turkel hand in hand met zijn vrouw Oriya langs de met cafés omzoomde waterkant van Jaffa. Het jonge stel trekt geen aandacht van voorbijgangers die ook genieten van een middagwandeling in de warme mediterrane bries.

“Ik voel me veiliger. Ik voel me comfortabeler en kalmer”, zegt Oriya wanneer haar wordt gevraagd naar de militaire uitgave van haar man, Tavor, en het daarin gevulde tijdschrift.

Amitai Turkel, 24, is een van de honderdduizenden reservisten miluimnikimIsraël activeerde dat in de nasleep van de aanval van 7 oktober door Hamas-militanten schudde dit land van 9 miljoen mensen tot in zijn kern.

“Soldaten op straat zien is niets nieuws. Het hoort bij Israël”, zegt Turkel, die oorspronkelijk uit een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever komt, maar nu informatica studeert in Jeruzalem.

“Als je iemand met een pistool ziet, weet je meestal dat het om een ​​militair of een veiligheidsagent of iets dergelijks gaat”, zegt hij.

Dat zou binnenkort kunnen veranderen. In de nasleep van de dodelijke Hamas-aanval van 7 oktober in Israël heeft de Israëlische regering stappen ondernomen om de regels rond wapenbezit te versoepelen, het vergunningsproces te versnellen en de goedkeuringen te versnellen.

Deze week zei de minister van Nationale Veiligheid dat het ministerie sinds 7 oktober meer dan 260.000 nieuwe vuurwapenvergunningaanvragen heeft ontvangen en er tot 3.000 per dag goedkeurt, vergeleken met 100 goedkeuringen een dag vóór de aanval.

Vergeleken met de VS heeft Israël relatief restrictieve vuurwapenwetten. Er geldt ook een verplichte nationale militaire dienstplicht voor burgers ouder dan 18 jaar, en op enkele uitzonderingen na zijn wapens beperkt tot Israëli’s met een wapenopleiding of in veiligheidsberoepen. Ongetrainde burgers, waaronder de overgrote meerderheid van de Palestijnse burgers van Israël, die zijn vrijgesteld van militaire dienst, komen niet in aanmerking.

Israëli’s hebben “eerder een verdedigingsmentaliteit dan een aanvalsmentaliteit” als het om wapens gaat, zegt Jonah Mink, 38, een arts die opgroeide in Buffalo, New York, maar vijf jaar geleden naar Israël verhuisde en Israëlisch staatsburger werd. In Israël, zegt hij, “is er eigenlijk iets reëel en onmiddellijks waartegen we ons moeten verdedigen en niet alleen maar een abstract idee van verdediging tegen slechteriken.”

Tegenwoordig is die echte en onmiddellijke dreiging Hamas, die op 7 oktober de verrassingsaanval op Israël uitvoerde, waarbij 1.200 mensen om het leven kwamen. De Israëlische kranten en radiogolven zijn doordrenkt van verhalen over dappere kibboetsleden die geweren grijpen om zichzelf te verdedigen terwijl Hamas-militanten door hun gemeenschappen stormen, wat de drang naar vrijere toegang tot vuurwapens heeft aangewakkerd.

Mink, die met zijn vrouw en twee kinderen in Tel Aviv woont, zegt dat hij na de aanval zelf een Glock-pistool wilde kopen “voor persoonlijke bescherming”. “Mijn vrouw heeft altijd gezegd dat we nooit een pistool in huis zullen hebben”, zegt hij. “Maar nu zeggen we: misschien moeten we dat maar doen… want wie weet wat er in de wereld gaat gebeuren.”

Zonder in het Israëlische leger te hebben gediend, komt Mink echter niet in aanmerking.

Niettemin is hij druk bezig geweest met het verwerken van het medische papierwerk dat zijn patiënten nodig hebben om aan wapens te komen. Vóór de Hamas-aanval twee maanden geleden vulde hij twee of drie van die certificaten per maand in, maar de afgelopen weken is dat gestegen naar drie of vier per week, zegt hij.

Maar de inspanningen van de regering om de wapenbeperkingen te versoepelen, zijn niet zonder controverse verlopen.

In de dagen na de Hamas-aanval kocht het kantoor van minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir, een extreemrechtse politicus met een lange geschiedenis van provocaties tegen Palestijnen, 10.000 geweren om civiele veiligheidsmilities te bewapenen in Israëlische grenssteden, nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en steden met een mix van Joodse en Arabische bevolkingsgroepen. Nadat een Israëlische krant echter berichtte dat het ministerie ongekwalificeerd personeel gebruikte om de vergunningen goed te keuren, nam de plaatsvervanger van Ben-Gvir, belast met de vergunningverlening voor vuurwapens, ontslag.

Noa Sattath, uitvoerend directeur van de Vereniging voor Burgerrechten in Israël, zegt dat het streven van de regering naar meer wapens de definitie van wat legaal is omzeilt. “Wetten zijn niet via de reguliere wetgevingsprocedure aangenomen, maar worden versneld doorgevoerd als noodverordeningen”, zegt ze. “Er is dus minder toezicht op hen.”

Vorige week werden bij een dodelijke schietpartij door Hamas-militanten bij een bushalte net buiten Jeruzalem drie mensen gedood door de aanvallers. Een vierde man, Yuval Doron Castleman, werd ook gedood toen hij met zijn goedgekeurde vuurwapen een voertuig verliet om de schutters te helpen aanvallen. Blijkbaar aangezien voor een van de aanvallers, werd hij gedood door soldaten.

Op een persconferentie na de schietpartij verdedigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu het streven van zijn regering om de wapenvergunningen te versoepelen. ‘Zodra je meer wapens distribueert, kunnen er dingen gebeuren’, zei hij. “Zo is het leven.” De opmerkingen van de premier werden door sommige Israëli’s als arrogant gezien en lokten onmiddellijk kritiek uit.

In tegenstelling tot de Verenigde Staten, die per hoofd van de bevolking een van de hoogste moordcijfers per hoofd van de bevolking ter wereld hebben, ligt het cijfer in Israël veel lager.

Meer wapens in de straten van Israël is een vooruitzicht dat velen zenuwachtig maakt. Dat geldt vooral als de aanklacht wordt geleid door Ben-Gvir, die een nationale garde heeft voorgesteld die rechtstreeks onder zijn controle valt, die door sommigen, waaronder de Israëlische minister van Defensie, in wezen als een particuliere militie wordt beschouwd.

Volgens Sattath wil Ben-Gvir een troepenmacht “die hem gehoorzaam zou zijn en de politieprocedure van professioneel gedrag niet zou volgen … om zowel de bevolking te misbruiken als de vijandigheid en spanning tussen de gemeenschappen voort te zetten.”

Amir Badran is een Palestijns staatsburger van Israël en een extreem-linkse kandidaat die zich kandidaat stelt voor het burgemeesterschap van Tel Aviv-Jaffa. Hij vertelt over een golf van gepeupelgeweld in 2021 die door steden raasde waar Israëlische Joden en Palestijnen zij aan zij leven. Hij geeft de schuld aan rechtse burgerwachten en zegt dat dit dezelfde mensen zijn die de regering wil bewapenen.

“Dit is iets waar wij als Arabieren bang voor zijn”, zegt Badran.

“Deze wapens zullen binnenkort op ons gericht zijn”, zegt hij. “Met ons bedoelen we mij als Arabier, jij als Jood en wij als gemeenschap.”