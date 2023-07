Der israelische Premierminister wurde letzte Woche ins Krankenhaus eingeliefert. Eigentlich wollte er bei der Abstimmung über die Justizreform dabei sein, doch nun ist ein sofortiger Einsatz nötig.

Kurz vor einer entscheidenden Abstimmung im Parlament über den geplanten Umbau der Justiz soll Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen Schrittmacher erhalten. „Mir geht es großartig, aber ich höre auf meine Ärzte“, sagte Netanyahu am Sonntagabend in einer Videobotschaft. Die Operation wird im Sheba-Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv stattfinden.

Netanjahu wurde am vergangenen Wochenende unerwartet ins Krankenhaus eingeliefert. Damals hieß es, er sei zu lange ohne Wasser und Hut in der Sonne gewesen. Ein nachträglich angeschlossener Herzmonitor hatte inzwischen gepiept; Eine sofortige Operation sei erforderlich, sagte Netanjahu. Ihm zufolge sollte er am Sonntagnachmittag aus dem Krankenhaus entlassen werden und bei einer Abstimmung im Parlament über ein Schlüsselelement der umstrittenen Justizreform seiner Regierung anwesend sein.

Das Projekt hatte am Samstagabend erneut mehrere Hunderttausend Menschen auf die Straße getrieben. Die rechte Religionsregierung will den Gesetzesentwurf an diesem Sonntag dem Parlament (Knesset) in Jerusalem vorlegen. Die endgültige Abstimmung wird frühestens am Montag erwartet. Das Projekt spaltet seit Monaten weite Teile der israelischen Gesellschaft.

