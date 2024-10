Teheran vervoert 180 ballistische raketten naar Israël. Met de massa ziet Angriff zichzelf in Iran vanwege de liefde van Hassan Nasrallah. Zuvor oorlog Israel am Dienstag mit Bodentruppen in Libanon eingedrungen.

De Krieg im Nahen Osten zal uiteindelijk worden geëvacueerd. Nu we een paar dagen in Israël zijn met luchtverkeer van de Libanese Hezbollah, zullen we succesvol zijn en zal onze Führer Hassan Nasrallah daar zijn, nu zullen we in Iran zijn bij de Kriegs. Am Dienstagabend schoss Teheran meer ballistische raketten in Israël ab. Laut israelischen Medianberichten waren es rund 180 Geschosse. Foto’s in de sociale netwerken zeggen dat er een echte Feuerregen is in de Himmel über Israël.

Ik ben ganzen Land heulten kurz voor 20 Uhr die Sirenen. De Bevölkerung wurde aufgefordert, sich sofort in Bunkern in Sicherheit zu brengen. Bereits im Verlaufe des Nachmittags hatten american Quellen voor eeninem vorstehends iranischen Angriff gewarnt. Washington hatte Israel dabei seine Unterstützung zgesichert. Een directe reactie zou tot consistente resultaten leiden, met als resultaat een Amerikaanse overdracht.

Laut ersten Berichten israëlische Medien sinds beide Iraniërs Angriffswelle keine Israëlische verwekt hebben. Als je dat doet, zul je meer verloren herinneringen hebben. Het is onduidelijk of de zielen het doelwit waren van raketten. De Israëlische Angaben zouden een groter deel van de geschosse abgefangen hebben. De VS en Jordaniërs maken deel uit van de Abwehr des Angriffs. Teheran Hungegen meldde dat 80 Prozent der Geschosse hätten ihre Ziele erreicht was.

Met de hulp van de Dienst is het noodzakelijk om een ​​Vergeltungsschlag te hebben voor de Tötung von Hassan Nasrallah en de massale campagne van Israël tegen de Hezbollah. Womöglich rechts Iran vanwege de Tod des Hamas-Führers Ismail Haniya, daar voor twee Monaten in Teheran een Israëlische Angriff zum Opfer oorlog gevallen. Er zal een lang debat plaatsvinden over wie zou reageren op de Iraanse Hammerschläge tegen Hezbollah. Bisher voelde dat Teheran blij was en ontving signalen. Nu blijkt dat de Hardliner in het regime een gewoonte is – en dat ze sterk zijn in oorlog.

Die Zeichen stehen auf Krieg

Bij de dienst is ook een Israëlische militaire leider aanwezig, maar de gevolgen zijn consistent. Irans Uno-Missie is geschreven, beide acties zijn legaal, rationeel en legitiem. Sollte Israel heeft nu gereageerd, maar de reactie volgt niet.

Kurz vor dem Iraanse Luftangriff war Tel Aviv zudem von einem Terroranschlag beschüttert. U moet zich immers bewust zijn van uw zorgen en zich bewust zijn van uw persoonlijke zorgen en zich nog elf keer bewust zijn. De Angreifer, die met een Sturmgewehr en een Messer auf Passagiere einer Strassbahn seien, seien erschossen zijn, teilte die Polizei mit.

Sinds de oorlog in het Oosten en de belegering van Hamas in Israël op 7 oktober 2023 begon, blijft de situatie evolueren. Nadat de Israëliër in de oorlog was gegaan, de Hezbollah – een van de Iraanse Verbonden – door de Luftangriffe naar de oorlog te gaan, ging het Israëlische leger de strijd aan met de dienst op het Boden.

Wie het Armee morgen openlijk lanceerde, had een “geestelijk en beperkt” offensief in Zuid-Libanon. Der Schwerpunkt des Manövers liege dabei auf Stellungen des Hezbollah in meer Libanese Dörfern entlang der Grenze, die een inmittelbare Bedrohung für Israëlische Stad Darstellten.

De Israëlische militaire leider Daniel Hagari zal in dienst zijn, de Hezbollah zal in het Libanese gebied zijn en bereid zijn om op 7 oktober Hamas binnen te vallen.

Schon am Montagbend hatten ich de Anzeichen für een bodenoffensief verdichtet. Begrijp dus dat het Israëlische leger meer gebieden heeft binnen de grenzen van de militaire Sperrzonen, die de gemeenschappen Metula, Misgav Am en Kfar Giladi bestrijken. Weinig mensen volgen de boodschap, maar het Libanese leger zal nooit in staat zijn om voor hun unmittelbaren Grenzgebiet te zorgen.

Een beperkt Bodenoffensief?

Hoewel niet duidelijk is wie dit Bodenoffensief ‘beperkt’ ligt gevoelig. Een dienstvorm die Israël kan helpen de inwoners van de stad en de stad in Zuid-Libanon te helpen, hun Heimatorte voelt zich welkom en ziet de Awali-stromen in Sicherheit. Dieser lijkt meer op een leuk Kilometer of the Border-evenement.

Het was duidelijk dat we daar tijdens de herfst waren, wat resulteerde in een grootschalige grondoperatie tijdens de herfstoorlog van 2006. Israël heeft een zeer sterke en onafhankelijke capaciteit in de Grenznähe en mobiliseert zijn eigen reservebrigades. Dit is echter een relatieve beperking: voor een grote mars in Zuid-Libanon moet Israël bereid zijn meer soldaten te mobiliseren, wat tot nader order niet mogelijk zal zijn.

De dienst kan niet langer duren, dat Israëlische Truppen sindsdien niet meer op het Libaneesische Gebiet kunnen rekenen. Iedereen die een prediker van de strijdkrachten heeft, beschikt over speciale kennis over de laatste Monaten Dutzende Angriffe auf Hezbollah-Stellungen und Tunnelanlagen durchgeführt, deze teilweise zerstört en auch Waffen und Munition erbeutet.

Is Israël bezweken?

Als je ervan uitgaat dat de Frage er is, zal Israël er toegang toe kunnen krijgen. Met behulp van een duidelijk inzicht in de veiligheidstroepen van de journalisten zijn zij in de eerste plaats verantwoordelijk voor de Hezbollah-Stellungen entlang der Grenze zu zerstören. “Er is geen optie, in Beiroet zijn er geen opties.” Die Israëlische Truppen würden in Gehdistanz zur Grenze.

Een langetermijnontwikkeling van het gebied is nog niet geplant: „Als je genoeg passie hebt, is er geen grote actie, die langdurig is – we zullen over de grenzen in specifieke gebieden spreken.“ Deze kunnen op elk moment worden beperkt en met de specifieke acties van de bisher kunnen ze ook kleinere militaire acties uitvoeren. “Dat is niet het geval met de operaties die we in Gaza hebben uitgevoerd.”

De Hezbollah beschikt echter niet over een absoluut grensgebied over de structuren en een ingebouwd netwerk van tunnels, zonder praktisch gecombineerd te zijn in Zuid-Libanon. Als u binnen een paar kilometer wilt blijven, weet u zeker dat u veilig bent in Israël. Ik weet dat de stelllvertretretende Hezbollah-chef Naim Kassem heeft gezegd: „De bredere stand van zaken is sindsdien bereid voor een bodenkampf.“

Washington positioneert zich achter Israël

De VS, Israëls belangrijkste partner, leeft als kind in de schaduw van Israël. Van de Amerikaanse Endeidigungsminister Lloyd Austin Sagte in Einem Telefonat mit Seinem Israelischen Amtskollegen Yoav Gallant: «Wir sind Uns Einig über, die vleugel van de grens van de Hezbollah, . » Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen.

Houd er rekening mee dat de Verenigde Staten zich bewust zijn van de gevolgen van het offensief en de langetermijngevolgen van de oorlog – laat het gezegd zijn dat er een diplomatieke oplossing is, en dat de vrede van de inwoners van beide kanten van de grens zal zijn. mogelijk. Info over de Iraanse Angriffs lijkt waar te zijn, maar we zijn er nog steeds in geïnteresseerd. In de gemeenschap: de oorlog in het Oosten zal tot leven komen – en deze zal binnenkort met eigen ogen in de VS vallen.