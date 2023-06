Israel kündigt 1.000 neue Siedlerunterkünfte im Westjordanland an

Stand: 21.06.2023 15:42 Uhr

Israel will die Siedlung Eli im besetzten Westjordanland weiter ausbauen. Als Reaktion auf einen Anschlag mit Toten und Verletzten sollen dort rund 1.000 neue Wohnungen entstehen. Premierminister Netanyahu sagte, das sei die „Antwort auf den Terror“.

Nach einem tödlichen Angriff in der Nähe einer israelischen Siedlung im Westjordanland kündigte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an, dort neue Wohnungen zu bauen. In Eli seien 1.000 neue Wohneinheiten geplant, sagte er. „Unsere Antwort auf den Terrorismus besteht darin, hart zurückzuschlagen und unser Land aufzubauen.“

Als Vergeltung für den Angriff, bei dem vier Menschen getötet wurden, griffen Hunderte Siedler ein palästinensisches Dorf im Westjordanland an. In Turmus Ajja seien mehrere Häuser und 40 Autos in Brand gesteckt worden, sagten Anwohner. Die Siedler zogen sich zurück, als das israelische Militär einrückte.

Laut israelischen Militärquellen eröffneten am Dienstag zwei palästinensische Angreifer das Feuer in einem Restaurant und auf eine Tankstelle in der Nähe von Eli und töteten vier Israelis. Ein israelischer Zivilist erschoss einen der Angreifer noch am Tatort, der andere wurde von israelischen Soldaten bei einem Fluchtversuch getötet. Die militante islamistische Gruppe Hamas gab an, dass die beiden Angreifer zu ihren Mitgliedern zählten, bekannte sich jedoch nicht direkt zu dem Angriff.

Als Reaktion auf den Angriff entsandte das israelische Militär zusätzliche Truppen in die Palästinensergebiete und kündigte die Zerstörung der Häuser der beiden getöteten mutmaßlichen Täter an.

Der Ausbau und die Schaffung israelischer Siedlungen im Westjordanland werden international scharf verurteilt. Viele sehen darin ein Hindernis für den Frieden im Nahen Osten, da die Palästinenser das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen als ihren Wunschstaat für sich beanspruchen. Allerdings ist eine solche Zwei-Staaten-Lösung in den letzten Monaten in weite Ferne gerückt.

Fast täglich führt das israelische Militär Razzien gegen mutmaßliche extremistische Netzwerke im Westjordanland durch, die immer wieder Anschläge verüben. Allein in diesem Jahr starben mehr als 20 Menschen auf israelischer Seite und mindestens 130 Palästinenser. Erst am Montag kam es bei einer dieser Razzien zu einem heftigen Feuergefecht zwischen palästinensischen Extremisten und israelischen Soldaten im Flüchtlingslager Dschenin im Westjordanland. Die Zahl der Getöteten ist inzwischen auf sieben gestiegen. Nach Angaben der palästinensischen Behörden erlag ein 15-Jähriger seinen Verletzungen.