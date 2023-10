Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat der internationalen Gemeinschaft Fehler im Umgang mit einer möglichen Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser vorgeworfen. „Die Welt ist kläglich gescheitert; vor 30 Jahren gab es keinen Erfolg mit dieser Zwei-Staaten-Lösung“, sagte Borrell am Samstag in Peking. Er bezog sich auf die Abkommen, die 1993 zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Oslo geschlossen wurden. Die PLO ratifizierte das Abkommen jedoch nicht. Borrell räumte ein, dass zwei getrennte Staaten für Israelis und Palästinenser zwar ein wünschenswertes Ziel für die Zukunft seien, den anhaltenden Konflikt jedoch nicht lösen würden.

+++ 05:22 Hamas präsentiert sich in Video als „mitfühlend“ +++

Hamas hat neues Filmmaterial veröffentlicht, das offenbar entführte israelische Kinder zeigt. Das auf einem Hamas-Telegram-Kanal veröffentlichte Video trägt den Titel: „Hamas-Kämpfer zeigen Mitgefühl für Kinder während der Kämpfe im Kibbuz ‚Holet‘ am ersten Tag der Operation Al-Aqsa Flood.“ Das Video besteht aus einer Reihe kurzer Clips, die laut Hamas zeigen, wie ihre Mitglieder „mitfühlend“ sind, etwa während sie einem Kind etwas zu trinken geben. Bei dem Hamas-Angriff auf den Kibbuz Holit wurden dreizehn Israelis ermordet. Nach Angaben der Jerusalem Post ist die Identität der Kinder noch nicht bestätigt; Es gibt Hinweise darauf, dass sie im Gazastreifen entführt wurden.

+++ 04:30 13 Palästinenser bei Zusammenstößen im Westjordanland und Ostjerusalem getötet +++

Palästinensischen Berichten zufolge wurden bei Zusammenstößen an mehreren Orten im Westjordanland elf Menschen getötet. Zwei weitere starben bei Zusammenstößen in Ostjerusalem, dem überwiegend arabischen Teil der Stadt. Nach Angaben des Roten Halbmonds wurden 73 Menschen durch Kugeln und zwei durch Granatsplitter verletzt. Das israelische Militär hat sich zu den meisten Vorfällen noch nicht geäußert. In einem Fall erschoss ein israelischer Zivilist einen Palästinenser.

+++ 04:14 UN-Chef Guterres: Flucht im Gza-Streifen „extrem gefährlich“ +++

Das UN-Büro für humanitäre Hilfe (OCHA) geht davon aus, dass Zehntausende Menschen im Gazastreifen bereits in den Süden geflohen sind. Israel hatte den Palästinensern 24 Stunden Zeit gegeben, den Norden der Enklave zu verlassen, um sich auf die bevorstehende Bodenoffensive vorzubereiten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte seine äußerste Besorgnis darüber, dass eine Belagerung äußerst gefährlich sei – und in manchen Fällen einfach nicht möglich sei. „Die UN bräuchten sofortigen humanitären Zugang zum gesamten Gazastreifen, um die Bedürftigen mit Treibstoff, Nahrungsmitteln und Wasser zu versorgen.“

+++ 03:29 IDF feuert auf Hisbollah im Südlibanon +++

Das israelische Militär bombardiert nach eigenen Angaben Am frühen Morgen die radikale Hisbollah-Miliz im Südlibanon. Das Militär sagte, die Aktion sei eine Reaktion auf das „Eindringen nicht identifizierter Flugobjekte in Israel“ und den Beschuss einer israelischen Drohne.

+++ 02:44 Terroristen verschicken Hassbotschaften über das Handy von Shani Louks Freund +++

Vom Mobiltelefon des vermissten Freundes der nach Gaza entführten Deutsch-Israerin Shani Louk werden offenbar Hassnachrichten auf Arabisch gesendet. Wie die britische Boulevardzeitung „The Sun“ berichtet, kamen aus dem Telefonat unter anderem Botschaften, in denen die „Befreiung“ Palästinas von den Zionisten gefordert wurde. „Ich spucke dich an“, hieß es auch. Shani Louk besuchte das Supernova-Festival mit ihrer mexikanischen Freundin Orión Hernández Radoux. Es ist nicht bekannt, ob der 30-Jährige noch lebt und ob er auch zu den Hamas-Geiseln gehört.

+++ 01:55 Russland legt Resolutionsentwurf dem US-Sicherheitsrat vor +++

Russland legt auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates einen Resolutionsentwurf zur Lage im Nahen Osten vor. Darin werden laut Diplomatenkreisen unter anderem ein „humanitärer Waffenstillstand“ und die Freilassung der von der islamistischen Organisation Hamas im Gazastreifen entführten Geiseln gefordert. Allerdings wird die Hamas in dem hinter verschlossenen Türen vorgelegten Papier nicht direkt erwähnt. Es ist unklar, ob und wann Russland plant, die Resolution im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen zur Abstimmung zu bringen. Eine Passage gilt als äußerst unwahrscheinlich.

+++ 01:11 Gaza: Zahl der Getöteten steigt auf 1.900 +++

Die Zahl der bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist auf mindestens 1.900 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen mit, der von der islamistischen Hamas kontrolliert wird. Unter den Opfern waren 614 Kinder und Jugendliche. Mindestens 7.696 weitere Menschen wurden verletzt.

+++ 00:36 IDF: Leichen von Israelis im Gazastreifen gefunden +++

Die IDF soll in den letzten 24 Stunden bei Razzien im Gazastreifen die Überreste vermisster Israelis geborgen haben. Dies berichtet die Zeitung Haaretz unter Berufung auf einen IDF-Sprecher. Es wurden auch Gegenstände beschlagnahmt, die bei der Suche nach Hamas-Geiseln hilfreich sein könnten. Bei den Einsätzen mit Infanterie- und Panzereinheiten wurde auch eine Hamas-Zelle zerstört. Die Gruppe habe Panzerabwehrraketen auf Israel abgefeuert, sagte der IDF-Sprecher.

+++ 00:06 Biden besorgt über die humanitäre Lage der Palästinenser +++

US-Präsident Biden äußert sich besorgt über die Lage im Gazastreifen. „Wir dürfen die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass die überwältigende Mehrheit der Palästinenser nichts mit der Hamas oder den abscheulichen Angriffen der Hamas zu tun hat und dass sie darunter leiden“, sagte Biden in Philadelphia. US-Teams sind in der Region, um in Abstimmung mit arabischen Staaten und den Vereinten Nationen humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen sicherzustellen. Biden hatte zuvor die Unterstützung der USA für den traditionellen Verbündeten Israel bekräftigt: „Wir stellen sicher, dass Israel das hat, was es braucht, um sich zu verteidigen und auf diese Angriffe zu reagieren.“

+++ 23:33 Al-Kaida ruft zu Angriffen auf Juden und das US-Militär auf +++

Die Terrorgruppe Al-Kaida ruft ihre Sympathisanten zu Anschlägen gegen Juden auf. „Möge sich der Dschihad gegen die aggressiven Juden und ihre Verbündeten auf jedes Land, jedes Meer und jeden Himmel erstrecken“, heißt es in einer Erklärung, die über die üblichen Propagandakanäle des Terrornetzwerks veröffentlicht wurde. Die „Söhne des Islam“ sollten die „Zionisten“ angreifen, schreibt die Terrorgruppe. Sie ruft auch dazu auf, die Unterstützer Israels ins Visier zu nehmen: „Erschüttern Sie den Boden unter den amerikanischen Militärstützpunkten, ihren Flughäfen und Botschaften in unseren islamischen Regionen. Denn von ihren Depots aus wird diese Munition nach Israel und in die Köpfe und Truhen des Landes unserer palästinensischen Brüder gelangen.“

+++ 23:04 Lufthansa streicht Beirut-Flüge bis Montag +++

Lufthansa setzt ihre Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut bis Montag aus. Dies geschehe „aufgrund der aktuellen Lage im Nahen Osten“, teilte die Fluggesellschaft mit. Seit Donnerstag führt die Lufthansa auf Ersuchen des Auswärtigen Amtes Sonderflüge für in Israel gestrandete Deutsche durch. Ab Samstag sind keine weiteren Sonderflüge mehr geplant.

+++ 22:38 Guterres: „Auch Kriege haben Regeln“ +++

UN-Generalsekretär António Guterres hat angesichts der Lage im Gazastreifen zur Achtung der Menschenrechte aufgerufen. „Auch Kriege haben Regeln“, sagte er vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Die Lage im Gazastreifen habe „einen gefährlichen neuen Tiefpunkt“ erreicht. „Wir brauchen sofortigen humanitären Zugang zum gesamten Gazastreifen, damit wir alle Bedürftigen mit Treibstoff, Nahrungsmitteln und Wasser versorgen können.“ Gleichzeitig warnt Guterres davor, Geiseln als menschliche Schutzschilde einzusetzen.

+++ 22:15 Raketenalarm in Tel Aviv +++

Im Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas sind am späten Abend Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Tel Aviv und das Zentrum des Landes abgefeuert worden. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

+++ 22:00 München löst Pro-Palästina-Demo auf +++

Trotz eines gerichtlichen Verbots nahmen Polizeiangaben zufolge am Abend rund 300 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration in München teil. Die Kundgebung wurde von Einsatzkräften aufgelöst, teilte die Polizei mit. Es seien mehrere Personen in Gewahrsam genommen worden, „denen die Teilnahme an einer verbotenen Versammlung vorgeworfen wird“. Den Angaben zufolge mischten sich die Demonstranten zunächst auf dem Odeonsplatz in der Münchner Innenstadt unter Touristen und andere Besucher. Nach und nach sei eine Situation entstanden, „die als Teilnahme an der verbotenen Versammlung mit bis zu 300 Personen auf ihrem Höhepunkt angesehen werden musste.“

Die Ereignisse des Vortages können Sie hier nachlesen.