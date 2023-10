Israël keert met Bodentruppen terug naar de Gazastrook

Keer op keer zijn de militaire activiteiten van Israël in de Gazastrook heel gebruikelijk en er staan ​​tanks en soldaten in het kustgebied in het verschiet. Derweil zet de internationale druk op de Israëliër voort, een humanitaire strijd tegen de oorlog.

Israëlische pantsertroepen werden ingezet nabij de noordelijke Gazastrook. Alexi J. Rosenfeld / Getty Images Europa

De Israëlische strijdkrachten hebben hun strijdkrachten tegen de terroristen van Hamas in de Gazastrook geïntensiveerd en zijn verantwoordelijk voor enorme strijdkrachten. Alle vliegtuigen bombarderen de Israëlische Luftwaffe in eigen land op 450 Hamas-Ziele. Ze waren ook bereid om verder te trekken met troepen met tanks, bulldozers en infanterie in de Gazastrook. De kans is groot dat de bedrijfsvoering van de afgelopen week straks als eerste groot zal zijn en lang zal duren.