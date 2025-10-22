Krieg in der Luft Ein Land schafft, was Russland nicht schafft

Israelische Kampfjets und ein US-Bomber (Symbolbild): Wird Israel bald iranische Atomanlagen angreifen? (Quelle: IMAGO/Idf-Sprecher)

Der Luftraum ist für die moderne Kriegsführung von entscheidender Bedeutung. Nun zeigt eine Analyse, worauf es für Kriegsländer ankommt, um hier überlegen zu sein.

In nur wenigen Tagen gelang Israel, was Russland in der Ukraine in drei Jahren Krieg nicht gelang: Im Sommer 2025 erlangten israelische Streitkräfte in weniger als vier Tagen die Lufthoheit über Iran. Teheran liegt rund 1.600 Kilometer vom nächsten israelischen Luftwaffenstützpunkt entfernt.

Von solchen Erfolgen ist das Militär des russischen Präsidenten Wladimir Putin weit entfernt. Warum ist das so? Der Think Tank „Center for Strategic and International Studies“ (CSIS) liefert Antworten, indem er das Vorgehen der israelischen Streitkräfte im Zwölf-Tage-Krieg gegen den Iran mit den ersten Wochen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine aus russischer Sicht vergleicht. Es werden auch Lehren darüber gezogen, was nötig ist, um die Luftherrschaft zu erlangen – und sie zu verteidigen.

Erstens hat Russland die Bedeutung der Lufthoheit in der Kriegsführung des 21. Jahrhunderts grundlegend unterschätzt, als es die Ukraine angriff. Luftüberlegenheit bedeutet, für einen bestimmten Zeitraum die Kontrolle über den Luftraum über einem bestimmten Gebiet zu erlangen. Konkret kommt es der Bundeswehr darauf an, dass der eigene Einsatz zu Lande, in der Luft und zu Wasser nicht durch gegnerische Luftstreitkräfte gestört werden kann.

Nach der Analyse des Think Tanks ging das russische Militär offenbar nicht davon aus, dass der Erfolg des Landes im Angriffskrieg gegen die Ukraine von der Luftüberlegenheit abhänge. Dies war jedoch bei der israelischen Operation eindeutig der Fall.

Der israelische Angriff im Juni 2025 wurde Operation Rising Lion genannt. Dazu gehörten auch Spezialeinheiten, Cyber- und Informationselemente. Doch laut der Denkfabrik lag der Fokus schon immer auf Luft- und Raketenstreitkräften. Ein zentrales Ziel Israels war es, die Luftüberlegenheit über den Iran zu erlangen und aufrechtzuerhalten, um die iranische Infrastruktur angreifen zu können.

Genauer gesagt verfolgte die Operation zwei Ziele. Erstens, um die Präzisionswaffensysteme des Iran zu infiltrieren. Wichtige iranische Luftverteidigungs- und Raketensysteme wurden aus nächster Nähe angegriffen. Wie CSIS erklärt, kann ein Luftverteidigungssystem mit großer oder mittlerer Reichweite ein Flugzeug angreifen. Gegen einen aus kurzer Entfernung gestarteten Drohnenschwarm ist es jedoch machtlos. Das zweite Ziel bestand darin, zu Beginn des Feldzugs zu versuchen, iranische Militärführer zu töten.