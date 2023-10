Die Zahl der Todesopfer in Israel und im Gazastreifen steigt nach dem Großanschlag der islamistischen Hamas weiter an – die meisten davon sind Zivilisten. Während der Beschuss weitergeht, droht im Norden des Landes eine neue Front zu entstehen, da Israel auch aus dem Libanon und Syrien angegriffen wird. Experten rechnen mit einer weiteren Eskalation des Konflikts. Israel könnte in den nächsten Tagen eine Bodenoffensive starten.

Israel eroberte 1967 das Westjordanland und Ostjerusalem. Die Palästinenser beanspruchen diese Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch dominierten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.

Nach Angaben der Vereinten Nationen leben im Gazastreifen mehr als zwei Millionen Menschen in sehr ärmlichen Verhältnissen. Die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Hamas übernahm 2007 gewaltsam die alleinige Macht. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Küstengebiets, die Ägypten unterstützte.

