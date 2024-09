Status: 28.09.2024 05:25 Uhr

Het Israëlische leger had in de nacht andere Angriffe gegen die Hisbollah gevlogen, anders in de Libanese hoofdstad Beiroet. Die Ziele lagen want in Wohngebieten. Honderden mensen woonden in het centrum van de stad.

Israël hoedt ’s nachts zijn luchtverkeer in de Libanese hoofdstad Beiroet fortgesetzt. De Luftwaffe is actief in de strijd tegen „Terrorziele, die zur Terrororganisation Hisbollah“, teilte het Israëlische leger met. Weitere Einzelheiten wurden bisher noch nicht genannt.

Het kan zijn dat de strijd tegen het leger in Beiroet wordt voortgezet. Het is waar dat Waffenproduktionsanlagen, Gebäude, in de moderne Waffen werden gemonteerd, hoe dan ook Kommandozentralen der proiranischen Miliz aangevallen.

Die Staatliche Libanese Nachrichtenagentur NNAberichtete von Mindestens elf Angriffen in Vororten südlich der Hauptstadt toch in meer Orten im Süden des Lebanons, onder alles nahe Tyros.

Hisbollah-Hauptquartier angegriffen

Am Freitag hatte Israel’s Armee nach eigenen Angaben in een Vorort Beiruts das Hauptquartier der schiitischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Als u zonder huisvesting leeft, geldt dat ook voor militair prediker Daniel Hagari. Eingesetzt wurden offenbar schwere bunkerbrechende Bomben. Er waren dichte regenwolken in Beiroet, in de stad waren schokgolven zichtbaar.

Unbestätigten Medienberichts zufolge soll Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah Ziel des Angriffs gewesen sein. Het Israëlische leger zegt dat Nasrallah een bericht heeft ontvangen van Sender Channel 12. Hisbollah-Kreisen zegt dat Nasrallah „wohlauf“ is.

Bovendien zullen zowel de Angriffen als de Angaben der Israelischen Armee en de meer hooggeplaatste Kommandeure der Miliz op de hoogte worden gesteld, zonder de Kommandeur der Hisbollah-Raketeneinheit in Südlibanon te zijn.

Israëlische kampfjets zijn met een Luftangriff „Muhammad Ali Ismail, de commandant van de Hisbollah-Raketeneinheit in het Zuiden, en zijn stellvertreter“ opgenomen, getekend door het Israëlische leger in het onlinedienst Telegram. In de tussentijd zullen “andere Hisbollah-commandanten en terroristen worden ontmaskerd”, hier is wat.

Conflictpartijen zoals Quelle Anger zu Kriegsverlauf, Beschuss en Opfern durch Stellen der palästinensischen und der Israeli Konfliktparteien können in der actuellen Lage zum Teil nicht mittelbar von unabhängiger Stelle überprüft be.

Hunderte fliehen voor Angriffen ins Zentrum von Beiroet

Vóór de nacht in Beiroet waarschuwen we dat de Israëlische strijdkrachten die in het zuidelijke deel van de stad wonen, zichzelf in veiligheid zullen brengen. In het centrum van de stad woonden honderden mensen. Ze gingen ’s nachts op in parken en op centrale plaatsen die ze zagen. Deze mensen werden via een bericht van het Libanese staatsagentschap NNA op de hoogte gebracht dat er contact met hen was opgenomen via een telefonische hotline en een plaats in hun meldingsgebied.

In Libanon telt het land ruim 500 inwoners, en intussen zijn meer dan 70.000 mensen beschermd tegen dergelijke schade. Ortliche Journalisten meldden dat in Beiroet mensen niet aanwezig zijn in parken, vooral niet op straat en een open weg naar dergelijke bescherming.

ARD-correspondent: „Ein militarischer Paukenschlag“

„Der Angriff ist deutlich größer als das, was in de laatste Tagen in Beiroet schon sehen muststen“, zei ARD-correspondent Simon Riesche in afzender tagesschau24 ben Freitag zu der Bombardierung des Hisbollah-Hauptquartiers. „Dieser Angriff is een nieuwe dimensie, een militaire Paukenschlag.“

Na een heel leven van Zijn of haar leven zijn de twee nu homesteaders in het zuiden van Beiroet, anderen spreken van vier gemeenschappen.

In Israël, nu Sorge, waarop Hisbollah met neuem Beschuss reageerde, kon reageren, meldde ARD-Korrespondentine Sophie von der Tann uit Tel Aviv.

Kurz nach dem Angriff in Beiroet feuerte de Hisbollah eigenen Angaben zufolge bereits more Raketen auf the nordisraelische Stadt Tiberias ab. Ob die Hisbollah nach der Israëlische angst is nochtans een groot probleem voor een groot deel van de tijd, wat minder is ARD-correspondenten derzeit nicht sagen.

Hisbollah grift Nordisrael onveranderd

Bereits voor hen Angriff auf das Hauptquartier hat de Hisbollah meer Raketen en Drohnen auf Israel abgefeuert. Na de strijdkrachten van Israël werden er nog meer Geschosse abgefangen geboren. Vier aus dem Lebanon abgefeuerte Drohnen seien in der Region Rosch Hanikra nahe der Libanese Grenze abgefangen be.

De Hisbollah-Miliz staan ​​bekend om hun eigen Angriff in de stad Kiryat Ata, gelegen nabij Haifa, en sindsdien zijn er op andere manieren meer restauratieve activiteiten uitgevoerd.

