Israel habe in Gaza „die roten Linien überschritten“, was „jeden zum Handeln zwingen könnte“, sagte der iranische Präsident Ebrahim Raisi am Sonntag, während der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, vor einem „erhöhten Risiko“ eines Ausweitungskonflikts im Nahen Osten warnte .

Experten sagen, dass der Iran zwar davor zurückschreckt, in den Krieg zwischen Israel und der Hamas hineingezogen zu werden, aber möglicherweise nicht die volle Kontrolle hat, wenn die Milizen, die er in der Region unterstützt – wie die libanesische paramilitärische Gruppe Hisbollah – unabhängig eingreifen, während die Hamas schwere Schläge und Todesfälle erleidet Die Maut in Gaza steigt weiter an.

„Was all diese Gruppen mit dem Iran verbindet, ist ihre antiisraelische Politik“, sagte Sima Shine, Leiterin des Iran-Programms am Institut für Nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv, und stellte fest, dass der Iran zwar unterschiedlich stark auf die Gruppen einwirkt, dies jedoch nicht der Fall ist diktiert nicht alle ihre Handlungen.

Raisis Kommentare waren nicht die erste Warnung eines iranischen Beamten vor der Möglichkeit eines größeren Konflikts.

Auch der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian warnte davor, dass Israels Bombardierung des Gazastreifens weitreichende Folgen haben könnte, und sagte, wenn Israel seine Luftangriffe nicht einstelle, „ist es sehr wahrscheinlich, dass viele andere Fronten geöffnet werden.“

„Diese Option ist nicht ausgeschlossen und wird immer wahrscheinlicher“, sagte er kürzlich in einem Interview mit Al Jazeera.

Letzten Montag sagte Abdollahian, die USA hätten dem Iran zwei Botschaften bezüglich der Eskalation in der Region geschickt.

„In der ersten Botschaft hieß es, dass die Vereinigten Staaten kein Interesse an einer Ausweitung des Krieges haben, und in der zweiten Botschaft wurde Iran zur Selbstbeherrschung aufgefordert und darauf bestanden, dass der Iran auch andere Länder und andere Seiten zur Selbstbeherrschung auffordern sollte“, sagte Abdollahian während eine Pressekonferenz in Teheran, ohne zu sagen, wie und wann die Nachrichten übermittelt wurden.

Er fügte hinzu, dass die USA zwar erklärten, sie wollten deeskalieren, sich aber selbst widersprachen, indem sie Israel weiterhin unterstützten.

Trita Parsi, Vizepräsidentin des Quincy Institute in Washington, D.C., sagte, es gebe weder im Iran noch in den USA noch in Israel Interesse oder Wunsch nach einem größeren Krieg. Washingtons Versäumnis, Israel einzudämmen, könnte die Region jedoch unbeabsichtigt in eine Eskalation treiben.

