Ein israelischer Luftangriff traf am Freitag in der Nähe des Eingangs des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt und tötete nach Angaben von Beamten aus Gaza und Israel mehrere Menschen, gerade als Palästinenser sagten, ein Krankenwagenkonvoi bereitete sich darauf vor, das Krankenhaus zu verlassen und Verwundete zur Grenze zum Gazastreifen zu bringen. zur Behandlung nach Ägypten zu reisen.

Das israelische Militär sagte, es habe den Angriff auf einen Krankenwagen durchgeführt, „der von einer Hamas-Terrorzelle genutzt wurde“, und fügte in einer Erklärung hinzu, dass „bei dem Angriff mehrere Hamas-Terroristen getötet wurden“. Ein israelischer Militärsprecher, Maj. Nir Dinar, bestätigte, dass es derselbe Angriff war, der die Explosion vor dem Krankenhaus verursachte.

Der Leiter des Al-Shifa-Krankenhauses, Dr. Mohammad Abu Salmiya, sagte, dass 13 Menschen getötet und viele verletzt worden seien. Er sagte, dass sich unter den Verletzten auch Sanitäter und Patienten des Evakuierungskonvois befanden, dass jedoch keiner getötet worden sei. Die Zahl der Todesopfer konnte nicht unabhängig überprüft werden. Ein verletzter Junge wird am Freitagnachmittag vom Ort des israelischen Luftangriffs in der Nähe des Al Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt getragen. Kredit… Abed Khaled/Associated Press Lokalen Berichten zufolge ereignete sich die Explosion gegen 16:30 Uhr. António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, sagte am Freitag in einer Erklärung, er sei entsetzt über den Angriff und wiederholte seine Forderungen nach einem „humanitären Waffenstillstand“. Stunden zuvor hatte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, Ashraf al-Qudra, in einer Pressekonferenz angekündigt, dass ein Konvoi mit „einer großen Anzahl Verletzter“ um 16 Uhr auf der Küstenstraße Al Rasheed Richtung Süden fahren werde Grenzübergang Rafah. Mehrere Schwerverletzte wurden in den letzten Tagen zur medizinischen Behandlung nach Ägypten gebracht, die im Gazastreifen nicht verfügbar ist. In einer späteren Pressekonferenz sagte Herr al-Qudra, dass der Konvoi das Krankenhaus verlassen und einen nahegelegenen Kreisverkehr, Ansar, erreicht hatte, als er von einem Luftangriff getroffen wurde. Der Konvoi sei umgedreht, sagte er, und als er wieder am Eingang von Al Shifa ankam, sei er erneut getroffen worden. Er sagte, 15 Menschen seien getötet und 60 verletzt worden. In einer Erklärung der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft vom späten Freitag hieß es, dass sich im Konvoi fünf Krankenwagen befanden, vier vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens und einer von der Wohltätigkeitsorganisation. Es hieß, die Krankenwagen hätten das Krankenhaus um 16:05 Uhr verlassen und seien in Richtung Südgrenze gefahren, hätten aber nach etwa 2,5 Meilen einen Krater auf der Straße erreicht und müssten umkehren. In der Erklärung heißt es, dass, als der zurückkehrende Konvoi weniger als eine halbe Meile vom Krankenhaus entfernt war, der führende Krankenwagen, der vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens betrieben wurde, von einem Streik getroffen wurde. Die anderen vier Krankenwagen fuhren zum Al Shifa Krankenhaus. Als der Krankenwagen der Rothalbmond-Gesellschaft nur wenige Meter vor den Eingang kam, wurde auch er getroffen, heißt es in der Erklärung. Das Al-Shifa-Krankenhaus stand seit Kriegsbeginn im Mittelpunkt zahlreicher Schadensfälle und Krisen. Israel sagt, dass die Hamas, die Gaza kontrolliert und am 7. Oktober einen tödlichen Angriff auf Israel inszenierte, eine Kommandozentrale unter dem Krankenhaus betreibt. Hamas hat dies bestritten. Vertriebene aus dem Gazastreifen leben in und um die Einrichtung und glauben, dass sie sicherer ist als andere Alternativen. Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens und internationale Hilfsorganisationen sagen, dass Al Shifa der Treibstoff ausgeht und den Betrieb aufgrund der anhaltenden Unterbrechung der Strom- und Treibstoffversorgung aus Israel einstellen musste. Ärzte haben erklärt, dass sie eine große Zahl von Menschen behandeln, die bei Luftangriffen verletzt wurden, ohne dass genügend Medikamente und Hilfsgüter zur Verfügung standen. Während Menschenmengen die Straße füllten, überprüften die Menschen die Schäden durch den Luftangriff. Kredit… Reuters Einige der bei dem Streik Verletzten wurden im Krankenhaus behandelt. Kredit… Reuters Ismail Alghoull, der zum Zeitpunkt der Explosion im Krankenhaus filmte, sagte, er habe eine Explosion in der Nähe der Krankenwagen gehört und sei nach draußen gerannt, um zu sehen, was passiert sei. Er habe Dutzende Opfer gesehen, sagte er. Salama Maarouf, der Sprecher der Hamas-geführten Gaza-Regierung, sagte, einer seiner Mitarbeiter, Haytham Harara, sei unter den Toten. Ali Jadallah, ein Fotograf der staatlichen türkischen Agentur Anadolu, sagte, er sei mit seiner Schwester im Krankenhaus gewesen. Sie besuchten ihre Mutter, die bei einem Angriff schwer verletzt worden war, der das Haus ihrer Familie zerstörte und vier ihrer Geschwister sowie ihren Vater tötete. Sie befanden sich in der Nähe des Krankenhauseingangs, als es zu der Explosion kam, sagte er. Seine Schwester wurde von Granatsplittern getroffen. Yousur Al-Hlou , Neil Collier , Patrick Kingsley und Nader Ibrahim trug zur Berichterstattung bei.

