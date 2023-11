Israel-Hamas-Krieg: Die Invasion im Gazastreifen verschärft sich, während die Zahl der Todesopfer steigt

Mehr als 10.000 Menschen wurden in Gaza seit Beginn des Krieges vor einem Monat getötet, so das Gesundheitsministerium von Gaza, das die Zahl veröffentlichte, als israelische Streitkräfte Gaza-Stadt näherkamen. Auf der letzten Etappe seines Besuchs im Nahen Osten zeigte sich Außenminister Antony Blinken optimistisch, dass die Vereinigten Staaten Israel davon überzeugen könnten, „humanitäre Pausen“ bei den Kämpfen in Gaza einzuführen, obwohl israelische Beamte erklärt haben, dass sie sich weigern, daran teilzunehmen eins. In einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erörterte Präsident Biden nach Angaben des Weißen Hauses auch „taktische Pausen“, die es Zivilisten ermöglichen würden, aus Kampfgebieten zu fliehen und sicherzustellen, dass die Hilfe sie sicher erreichen kann.