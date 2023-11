Israel greift weiterhin Krankenhäuser in Gaza an und tötet dabei mindestens 8 | Gaza-Nachrichten

Gaza-Stadt – Israelische Kampfflugzeuge haben weiterhin Krankenhäuser in Gaza-Stadt angegriffen.

Nach einem weiteren Kommunikations- und Netzwerkausfall am Sonntag erlitt der Nasser Medical Complex, der über vier Krankenhäuser verfügt, indirekte und direkte Treffer durch israelische Raketen.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bei den Angriffen mindestens acht Palästinenser getötet und Dutzende verletzt.

Der medizinische Komplex umfasste das Al-Nasser-Kinderkrankenhaus, das Rantisi-Spezialkrankenhaus, das Augenkrankenhaus und das Psychiatrische Krankenhaus.

„Die (israelische) Armee rief in dieser Nacht einige unserer Mitarbeiter an und sagte, sie würden einen Feuergürtel um das Krankenhaus errichten“, sagte Suleiman Qaoud, ein Arzt am Rantisi-Krankenhaus.

Gegen 18:30 Uhr (16:30 GMT) trafen israelische Kampfflugzeuge das Gebiet zwischen dem Psychiatrischen Krankenhaus und dem Rantisi-Krankenhaus und verletzten 35 Menschen, darunter auch einige medizinische Mitarbeiter. Zwei Stunden später wurde das Rantisi-Krankenhaus sowie seine Südost- und Nordostseite getroffen.

Eine Kinderkrebsstation befinde sich auf der Nordostseite des Krankenhauses, sagte Qaoud. „Mehr als 30 Kinder erhielten dort eine Chemotherapie“, sagte er.

Anschließend wurde das Krankenhaus ein drittes Mal angegriffen. Dabei kam es zu Angriffen auf das Gelände, auf dem Krankenwagen und andere Fahrzeuge geparkt waren und wo vertriebene Familien Zuflucht gesucht hatten.

„Wir haben zwischen 80 und 100 Patienten und 700 vertriebene Familien – das sind etwa 5.000 Menschen“, sagte Qaoud.

„Die Sonnenkollektoren und Wassertanks wurden ebenfalls ins Visier genommen, was bedeutet, dass das Rantisi-Krankenhaus keinen einzigen Tropfen fließendes Wasser hat“, sagte er.

Die Angriffe auf das Krankenhaus zwangen Rabaa al-Radee, ihre kranke Enkelin Sidra zur Behandlung an einen anderen Ort zu bringen. Sidra hat Krebs und brach sich bei einem Unfall das Bein, als sie vor einem israelischen Bombenangriff auf die Schule, in der sie Schutz suchten, floh.

„Wir kamen im Kamal-Adwan-Krankenhaus an, aber sie sagten uns, wir sollten stattdessen ins Rantisi-Krankenhaus kommen“, sagte Rabaa. „Jetzt. Der Rantisi fordert uns auf, ins Shifa-Krankenhaus zu gehen, aber es sind weder Krankenwagen noch Autos auf der Straße.“

Mindestens 16 der 35 Krankenhäuser in Gaza sind außer Betrieb und 51 von 72 Kliniken für medizinische Grundversorgung in der belagerten Enklave wurden vollständig geschlossen.

Auch das psychiatrische Krankenhaus, das einzige seiner Art im Gazastreifen, ist nicht mehr in der Lage, seine Patienten zu behandeln.

„Wir würden 50 bis 70 Patienten pro Tag aufnehmen, von denen, die ihre Medikamente holen wollten, bis hin zu denen, die sich wegen eines psychischen Traumas aufgrund des Lärms der ständigen Bombenangriffe behandeln ließen“, sagte Jamil Suleiman, der Generaldirektor des Psychiatrischen Krankenhauses.

„Körperwunden können heilen, aber psychische Wunden sind viel tiefer und bedürfen einer psychiatrischen Behandlung“, sagte er.

Wenn die Krankenhäuser im Gazastreifen weiterhin angegriffen würden, bestehe kein Bedarf für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder die Weltgesundheitsorganisation, fügte Suleiman hinzu.

„Wenn es keine Garantie für die Rechte eines Patienten gibt, dann hat es keinen Sinn, wenn eine internationale Gesundheitsbehörde einfach nur dabei zusieht, wie eine Bevölkerung abgeschlachtet wird“, sagte er.

„Vielleicht hätten wir unsere Rechte, wenn wir Tiere wären.“