Nächsten Abschnitt überspringen Gaza-Journalist zur DW: „Was die Menschen brauchen, ist ein Waffenstillstand“

Während Hilfslastwagen in den Gazastreifen einfahren und die israelischen Luftangriffe auf die Enklave im Vorfeld einer scheinbar unmittelbar bevorstehenden Bodenoffensive zunehmen, sprach die DW telefonisch mit dem in Gaza lebenden Journalisten Hazem Balousha über die Lage vor Ort.

Laut Balousha reicht die Hilfe, die über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in Gaza ankam, nicht aus, um zu helfen.

„Gaza braucht mehr Treibstoff und Strom. Der Treibstoff wird nach Angaben der Beamten für die Krankenhäuser, für Wasserbrunnen und zum Pumpen des Wassers zu den Häusern im Gazastreifen benötigt“, sagte er.

Der Journalist erwähnte auch, dass die Menschen Trinkwasser benötigen, das „sehr begrenzt“ und „schwer zu bekommen“ sei.

Balousha fügte hinzu, dass ein weiteres Problem in Gaza der Mangel an Unterkünften sei, in denen sich Menschen vor den Luftangriffen verstecken könnten. Die Menschen „bleiben in ihren Autos oder buchstäblich auf der Straße“, sagte er.

Aber was die Menschen in Gaza am meisten brauchen, ist ein Waffenstillstand, sagte der Journalist. „Immer wenn ich mit Leuten spreche, fragen sie mich, wann es vorbei sein wird. Oder gibt es Gespräche über einen Waffenstillstand oder einen Waffenstillstand oder Gespräche oder Druck oder irgendetwas, das dem Ganzen ein Ende setzt?“ Sagte Balousha.