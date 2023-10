Stade. In mehreren deutschen Städten wurden in den vergangenen Tagen israelische Flaggen abgerissen oder gestohlen. Im niedersächsischen Syke haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch die aus Solidarität gehisste Fahne auf dem Rathausvorplatz heruntergerissen und versucht, sie anzuzünden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weitere gemeldete Vorfälle gab es unter anderem in Stade, Drochtersen, Bremerhaven, Braunschweig, Mainz, Stuttgart, Stralsund und Schwerin.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog +++

In Stade betrat eine Gruppe von bis zu vier Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren das historische Rathaus, eine weitere Gruppe filmte das Geschehen von draußen. Die Beteiligten versuchten, die israelische Nationalflagge von außen und innen abzureißen und beschädigten bei ihrem erfolglosen Versuch auch eine Fensterscheibe, teilte die Polizei mit. Die Täter sind noch nicht gefasst; Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

In Drochtersen, vor dem dortigen Rathaus, stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag zudem eine an einem Fahnenmast befestigte Nationalflagge Israels, wie die Polizei Stade mitteilte. Dazu hätten die Diebe das Fahnenseil am Mast durchtrennt und anschließend die Fahne herunterlassen und mitnehmen können, hieß es.

In Bremerhaven hätten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag eine Fahne vom Fahnenmast vor dem Deutschen Auswandererhaus gestohlen, hieß es. In Braunschweig haben am Dienstagabend vier junge Männer vor dem Rathaus eine Israel-Flagge gestohlen. Nach Angaben der Polizei konnten die Täter im Alter von 16 bis 19 Jahren kurze Zeit später gefasst werden.

Israel-Flagge in Mainz angezündet: Stadt hisst neue Flagge

Auch in Mainz (Rheinland-Pfalz) rissen Unbekannte eine israelische Flagge von einem Fahnenmast vor dem Rathaus Große Bleiche und zündeten sie an. Mitarbeiter der Stadtverwaltung hätten die Überreste am Donnerstagmorgen auf dem Boden gefunden, teilte die Stadt mit. Andere gehisste Flaggen blieben intakt. Aufgrund der Sanierung des Mainzer Rathauses sind derzeit Teile der Stadtverwaltung in dem Gebäude untergebracht.

Der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) verurteilte die Tat, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Ein Vorfall dieser Art kann nicht ungestraft bleiben. Mainz steht für Vielfalt und Gemeinschaft, einen solchen Vorfall werden wir nicht dulden.“

Unbekannte brennen in Stuttgart ein Loch in die israelische Flagge

In Stuttgart beschädigten unbekannte Täter zudem die israelische Flagge. In der Nacht zum Donnerstag bemerkten Polizisten ein bis zu 15 Zentimeter großes Brandloch auf der Fahne, wie die Polizei mitteilte. Die Flagge hängt an einer Kultureinrichtung im Bereich des Oberen Schlossgartens und ist drei mal fünf Meter groß. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen. Nun werden Zeugen gesucht.

In Stralsund und Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) wurden unbekannte israelische Flaggen eingeholt. Nach Angaben der Behörden wurden sie als Zeichen der Solidarität nach dem Großanschlag der islamistischen Hamas gehisst.

In Stralsund haben laut Polizei am Mittwochabend Unbekannte vor einem Kirchengebäude eine Fahne gestohlen. Nach Angaben der Stadt Stralsund hing hier bereits am Donnerstagmorgen eine neue Flagge. Auch am Stralsunder Rathaus weht eine israelische Flagge. In Schwerin beobachteten mehrere Zeugen, wie ein Jugendlicher am Mittwochnachmittag eine vor dem Innenministerium gehisste Fahne herunterriss, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag

Niedersächsischer Innenminister: „Höchst verabscheuungswürdig und beschämend“

Die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sagte am Donnerstag, sie fände es „höchst verabscheuungswürdig und beschämend, dass es in unserem Bundesland mehrfach zu Sachbeschädigungen und Diebstählen israelischer Flaggen gekommen sei, die aus Solidarität mit den Opfern des Hamas-Terrors gehisst wurden.“ “ Die niedersächsische Polizei wird alles tun, um die Täter zu identifizieren und zur Verantwortung zu ziehen.

RND/epd/dpa