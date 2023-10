Sehen Sie sich das Video an: „Die Lage ist angespannt“: strenger Reporter berichtet von Explosionen und Schüssen im Norden Israels.

Droht herein Israel ein Zweifrontenkrieg? Bei einem Raketenangriff in der Stadt im Norden an der Grenze zum Libanon sind nach Angaben der israelischen Hilfsorganisation MDA am späten Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben des Bürgermeisters liegen zwischen dem Luftalarm und dem Aufprall nur zehn Sekunden. Mehr