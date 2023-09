Israel erwägt die Abschiebung von Eritreern, die an „Unruhen“ in Tel Aviv teilgenommen haben, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Sonntag.

Bei Zusammenstößen zwischen regierungsnahen und regierungskritischen Eritreern und der Polizei wurden am Samstag mehr als 150 Menschen verletzt.

„Eine rote Linie wurde überschritten“, sagte Netanyahu während eines Treffens mit einem Ministerausschuss, der sich mit der Bewältigung der Folgen der Gewalt befassen soll.

„Aufstände, Blutvergießen – das ist Gesetzlosigkeit, die wir nicht akzeptieren können“, fügte er hinzu.

Die Veranstaltung zum Eritrea-Tag ist schiefgelaufen

Politische Spaltungen in Eritrea über die Herrschaft von Präsident Isaias Afwerki haben sich auf die Diaspora ausgeweitet, und ähnliche Vorfälle ereigneten sich auf eritreischen Festivals in Deutschland, Schweden und Norwegen.

Am Samstag durchbrachen Eritreer, die gegen die Regierung ihres Landes sind, Barrikaden in der Nähe der eritreischen Botschaft in Tel Aviv.

Die israelische Polizei in Kampfausrüstung setzte Tränengas, Blendgranaten und scharfe Munition ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben, nachdem sie die Barrikaden durchbrochen hatten. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob der Einsatz scharfer Munition rechtmäßig war.

Sie protestierten gegen eine Veranstaltung in der Botschaft, die die Regierung in Eritrea unterstützte.

Eritrea wurde von seinem nicht gewählten Präsidenten Isaias Afwerki regiert 30 Jahre lang in einer Einparteiendiktatur.

Netanjahu strebt umfassendere Maßnahmen gegen eritreische Migranten an

Netanjahu hat die Minister gebeten, ihm Pläne „zur Entfernung aller anderen illegalen Eindringlinge“ vorzulegen.

„Sie können natürlich nicht behaupten, Flüchtlinge zu sein. Sie unterstützen das Regime“, sagte er. „Wenn sie es so sehr unterstützen, können sie in ihr Herkunftsland zurückkehren.“

Etwa 18.000 eritreische Migranten leben in Israel.

Die israelischen Behörden bezeichnen Asylsuchende oft als „Wirtschaftsflüchtlinge“ und genehmigen Anträge nur in seltenen Fällen.

rm/lo (AFP, AP, dpa)