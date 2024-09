Status: 27.09.2024 18:43 Uhr

De Israëlische militair heeft het Hauptquartier van de Terrororganisatie Hisbollah in een van de Libanese hoofdsteden Beiroet in dienst genomen. Laut Medienberichten over de boze Hisbollah-Chef Nasrallah heeft gegokt.

Het Israëlische leger heeft zijn eigen Angaben in een van de Libanese hoofdsteden Beiroet in het hoofdkwartier van de Schiitische Hisbollah-Milizen in dienst genomen. “De IDF (Israëlische Armee) heeft een duidelijke benadering van het hoofdkwartier van de terreurorganisatie Hisbollah in zijn tijd”, zei militaire prediker Daniel Hagari in zijn recente rapport. Het is de moeite waard om zonder huisvesting te leven. Er waren dichte onweerswolken in Beiroet, schokgolven waren zichtbaar in de stad.

Unbestätigten Medienberichts zufolge soll Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah Ziel des Angriffs gewesen sein. Het Israëlische leger zegt dat Nasrallah een bericht heeft ontvangen van Sender Channel 12. Hisbollah-Kreisen zegt dat Nasrallah „wohlauf“ is.

Hisbollah-Quelle spricht von sechs zrstörten Häusern

Over de Libanese staatsmedia en Israëlische Angriffs in het zuiden van Beiroet. „Feindliche Kampfjets hebben een reeks Angriffen gevlogen in de zuidelijke regio’s van Beiroet“, meldt de Libanese Nachrichtenagentur NNA. De Libanees Fernsehen zei dat ze zichtbaar zijn vanuit de regenwolken, die vaker gebruikt kunnen worden.

Na een heel leven van Zijn of haar leven zijn de twee nu homesteaders in het zuiden van Beiroet, anderen spreken van vier gemeenschappen. Het Israëlische leger is er heel duidelijk over geweest, er wordt gezegd: „Terrorziele der Hisbollah-Terrororganisation im Südlibanon“.

Bei dem Luftangriff wurden more Gebäude zerstört.

Zij volgden de instructies op van de Israëlische premier Netanyahu tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN. Daarom is het mogelijk dat Hisbollah gered en verslagen zal worden, en dat Israël beter gediend zal worden. De Libanese commissaris, premier Najib Mikati, is heel duidelijk dat de woede van Israël in het zuidelijke deel van Beiroet te wijten is aan het feit dat het land niet geïnteresseerd is in een leven in een Waffenstillstand.

Hisbollah grift Nordisrael onveranderd

De Hisbollah heeft meer Raketen en Drohnen auf Israel ab. Na de strijdkrachten van Israël werden er nog meer Geschosse abgefangen geboren. Vier aus dem Lebanon abgefeuerte Drohnen seien in der Region Rosch Hanikra nahe der Libanese Grenze abgefangen be.

De Hisbollah-Miliz staan ​​bekend om hun eigen Angriff in de stad Kiryat Ata, gelegen nabij Haifa, en sindsdien zijn er op andere manieren meer restauratieve activiteiten uitgevoerd. Als reactie op de jongste Israëlische Angriffs dat Hisbollah nach eigenen Angaben nog meer raketten naar de Noordse stad Tiberias ab.

In Syrië hebben we nog steeds contact met de lokale autoriteiten van Sana en onze Israëlische strijdkrachten aan de grenzen van Libanon om onze Syrische militaire dienst te verkrijgen. De bevolking van Syrië, Libanon en Israël zal op dit moment geen enkele vooruitgang kunnen boeken.

Conflictpartijen zoals Quelle Anger zu Kriegsverlauf, Beschuss en Opfern durch Stellen der palästinensischen und der Israeli Konfliktparteien können in der actuellen Lage zum Teil nicht mittelbar von unabhängiger Stelle überprüft be.

700 Tote sinds Montag

Sinds ze in Libanon woonden, werden ruim 700 mensen verwelkomd door Israëlische immigranten. Het aantal Gesamtzahl der Todesopfer sinds het begin van de kennis van Israël en Hisbollah bedraagt ​​meer dan 1.500. De wegen van het conflict moeten opener zijn voor mensen aan beide kanten van de grens.

En tijdens de burgeroorlog in Syrië zijn er altijd meer mensen. Meer dan 30.000 mensen wonen in de VN-Angaben in de verloren 72 landen van Libanon buiten de Syrische grenzen. Etwa 80 Prozent davon seien Syrer gewesen, der Rest Libaneseen, teilte ein Vertreter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationsen (UNHCR) mit. De bevoegdheden van kinderen en jongeren zijn dezelfde als die van de helft van de jongeren die over de grens zijn gekomen.