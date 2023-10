Die Mission der neuen Gruppe namens Nili besteht darin, Mitglieder der palästinensischen Eliteeinheit Nukbha auszulöschen

Die israelischen Geheimdienste Mossad und Shin Bet haben eine neue Einsatzgruppe gebildet, um Mitglieder der Hamas-Kommandoeinheit zu jagen, die Anfang des Monats den Überraschungsangriff der Militanten auf Israel anführte, berichteten israelische Medien am Sonntag.

Nili, das seinen Namen von einem jüdischen Spionagering aus dem frühen 20. Jahrhundert hat, der die Briten im Ersten Weltkrieg gegen die Osmanen in Palästina unterstützte, wird sich darauf konzentrieren, jedes Mitglied der Nukbha-Elitetruppe der Hamas aufzuspüren und zu töten, das an dem tödlichen Überfall beteiligt war 1.400 Israelis wurden getötet und weitere 210 Geiseln genommen. Der Name der Gruppe steht für „Der Ewige Israels wird nicht lügen“ auf Hebräisch.

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte wurden bereits mindestens zwei Nukbha-Kommandeure bei Luftangriffen getötet: der Bataillonskommandeur Khan Younis der Gruppe, Billal al-Qedra, und der Kompaniechef Ali Qadhi. Am Mittwoch sollen weitere zehn Mitglieder der Einheit getötet worden sein.









Ganz oben auf der Fahndungsliste Israels stehen der militärische Befehlshaber der Hamas, Muhammad Deif, und der politische Führer Yahya Sinwar, die sich beide angeblich in einem Netzwerk verstärkter Tunnel unter Gaza verstecken.

Die IDF reagierten auf den Einmarsch der Hamas, indem sie Gaza mit einer noch nie dagewesenen Intensität in ihrer Geschichte bombardierten, ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichmachten und bis Sonntag mehr als 4.300 Palästinenser töteten.

Der Vergeltungsschlag Westjerusalems löste bei internationalen Organisationen, darunter den Vereinten Nationen, Besorgnis aus, wo Menschenrechtsexperten der Regierung Netanyahus vorwarfen, gegen das humanitäre Völkerrecht und das Strafrecht zu verstoßen, indem sie der Zivilbevölkerung Wasser, Nahrungsmittel, Treibstoff, Medikamente und andere wichtige Güter vorenthielt.

Sogar Israels Verbündete in den USA, die Milliarden von Dollar an Militärhilfe zugesagt und Flugzeugträgerverbände, Raketenbatterien und Tausende von Truppen in die Region geschickt haben, um seine Feinde zu bedrohen, haben es zur Zurückhaltung gedrängt. Eine geplante israelische Bodeninvasion im Gazastreifen wurde verschoben, um die Lieferung dringend benötigter humanitärer Hilfe nach Gaza zu ermöglichen und die Freilassung weiterer Geiseln zu erreichen.

Zwei der Geiseln, eine amerikanische Mutter und Tochter aus Chicago, die zum Zeitpunkt ihrer Entführung einen Kibbuz in Israel besuchten, wurden am Freitag in die Obhut des Roten Kreuzes entlassen. Hamas nannte am Samstag zwei weitere, die sie auf die gleiche Weise freilassen wollte, ein Angebot, das Netanyahus Büro mit der Begründung ablehnte: „falsche Hamas-Propaganda„zielte darauf ab, die militärische Reaktion Israels zu unterdrücken.

„Jedes Mitglied der Hamas ist ein toter Mann„, warnte Netanyahu mehrere Tage nach dem Angriff in einer Fernsehansprache. Vielversprechend „Vernichtung der Hamas-Organisation und Zerstörung aller ihrer Fähigkeiten“, warnte Verteidigungsminister Yoav Gallant die Mitglieder am Mittwoch, dass sie „zwei Möglichkeiten: entweder in ihrer Position sterben oder bedingungslos kapitulieren.“